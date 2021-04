Nota umoristica: quando la Merkel implora Putin di seguire, come l’Europa, il percorso coloniale

da Redazione

Dovremmo ridere o piangere? Possiamo davvero prenderla sul serio? Onestamente, esito quando sento Angela Merkel, che tuttavia ha un certo background politico, chiedere a Vladimir Putin, che non è nemmeno un principiante, di ritirare le forze armate russe, presenti in Russia, ma troppo vicine, per il suo gusto, al confine ucraino.

La Germania, e l’Europa, hanno preso la piega dei paesi occupati quando, non potendo più disporre delle loro forze armate, avviene che rimangono scioccati nel vedere un paese, diverso dagli Stati Uniti ovviamente, che voglia decidere sovranamente su l’ubicazione e il movimento del suo esercito sul suo territorio?

Ovviamente viviamo in un mondo che mira ad essere globale. Quindi in un mondo, che deve avere un solo centro decisionale. Se compaiono altri centri che decidono per proprio conto, se gli stati satellite non operano in modo autonomo, nessuno, anche il più piccolo perché è una questione di principio, questo mondo è in pericolo. E con la Russia, che è lungi dall’essere il più piccolo degli stati, questo mondo globale ha seri problemi: ha davvero perso un gusto per la sovranità.

Tutto è iniziato con una conversazione telefonica con Merkel e Poutin, per parlare di attualità, in particolare della situazione nel Donbass. Versione russa del comunicato stampa – Putin ha fatto sapere alla Merkel che l’Ucraina sta commettendo molte provocazioni, la Merkel è contraria a un’escalation del conflitto.

Ma il comunicato tedesco ha poi gettato un masso nello stagno e tutte le anatre hanno fatto un buon lavoro: la Merkel ha chiesto a Putin di ritirare le forze armate russe dal confine con l’Ucraina, per non intensificare il conflitto.

Insomma, quando la Russia ha voluto appianare le relazioni diplomatiche con una dichiarazione conciliante, la Germania ha voluto sottolineare l’esistenza del conflitto di visioni tra la Russia da una parte e la Germania dall’altra. Ma la Germania della Merkel è qui solo la portavoce di un discorso che lei non padroneggia.

Poco prima Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, accompagnati per il continente europeo da Lituania e Polonia, hanno già espresso preoccupazione per l’intensificazione dell’attività militare russa al confine. Al confine, ma dalla parte russa …

Tank russi in Crimea

Il portavoce del Cremlino aveva già ricordato che la Russia, in quanto Paese sovrano, disponeva il suo esercito liberamente sul suo territorio e che questo non rappresentava una minaccia per i suoi vicini. Dal momento che l’esercito è rimasto nel suo territorio – appunto.

La reazione della Germania è molto sintomatica di questi paesi in Europa, abituati ad accogliere, senza avere troppa scelta sotto le spoglie della NATO, eserciti stranieri, principalmente anglosassoni, per ringraziarli della loro “protezione”, di cui loro si fanno carico . In breve, questi paesi hanno preso la piega dei paesi occupati di fronte a un occupante, a casa propria. Sono quindi estremamente sorpresi che la Russia osi disporre del suo esercito secondo i suoi interessi nazionali.

Ma l’ascesa delle tensioni porta la Russia a chiarire la sua posizione con dichiarazioni sempre più impegnate, poiché la comunicazione è la prima fase della guerra, consentendo anche di esaurire certi conflitti mettendo alla prova la determinazione dell’altro. Perché se tutti vogliono vincere, pochi hanno il coraggio di correre il rischio di combattere.

Così, Segueï Lavrov , ministro degli Affari esteri, ha dichiarato che gli Stati Uniti ei loro alleati non sono partner affidabili , che è impossibile fidarsi di loro. Aggiungendo che se la Russia è con l’Europa, non lo sarà a tutti i costi.

Dmitri Kozac , vicepresidente dell’amministrazione presidenziale incaricata del fascicolo, ha concatenato gli avvenimenti. Quindi, se l’Ucraina inizia le ostilità nel Donbass, annuncia questa sarà la fine dell’Ucraina. Perché se la popolazione è in pericolo, la Russia non potrà restare senza reagire, anche se a priori non vuole minare l’integrità territoriale ucraina. Per ora, ciò che sta accadendo nel Donbass è più un’operazione di comunicazione , secondo lui, che imita la guerra, ma non una vera guerra. È inoltre deplorevole che Francia e Germania non siano interessate a una soluzione del conflitto nel Donbass.

Che Francia e Germania siano o meno interessate alla pace nel Donbass è in definitiva di poca importanza, dal momento che sono pedine, pedine importanti ma pedine, non giocatori. Non decidono la loro politica, quindi non possono prendere decisioni e non hanno i mezzi della loro volontà, anche se hanno volontà politica.

Questo è il motivo per cui la Merkel può essere mandata a chinarsi per chiedere alla Russia di ritirare le sue truppe a casa sua, sul suo territorio, per metterle dove non daranno fastidio a coloro che hanno il diritto di decidere i loro movimenti militari, principalmente gli Stati Uniti, con il primo cerchio è il Canada e la Gran Bretagna. Ecco perché questi paesi hanno parlato. E i paesi europei, occupati e sottomessi, colonizzati, seguono obbedienti.

Delegazione militare USA in Ucraina

E questa mattina, un gruppo militare americano, sotto la direzione dell’addetto militare, avrebbe ispezionato il fronte, mentre Zelenskyj era lì. Ma questa visita, certamente per la Merkel, non presenta alcun rischio di escalation …

La Russia finora non ha risposto a questo affronto. Ma cosa posso dire? La conversazione ha avuto luogo, i messaggi sono passati. La risposta migliore è ignorare questi effetti della manica e affrontare il movimento delle tue truppe secondo i tuoi interessi. Quello che fa. Quindi le cose vengono rimesse al loro posto.

Fonte: Russie Politics.com

Traduzione: Gerard Trousson