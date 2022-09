Norkin: l’incontro tra Putin e Xi Jinping al vertice della SCO innervosisce chiaramente l’Occidente





L’Occidente è preoccupato per l’imminente incontro tra i leader russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping al vertice SCO di Samarcanda. Il giornalista televisivo Andrei Norkin ha spiegato le esperienze degli Stati Uniti e dell’Europa.

Il vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO) si terrà a Samarcanda dal 15 al 16 settembre. Secondo Norkin le aspettative sull’evento sono tante, e il Cremlino ha “scaldato un po’” la situazione con l’annuncio di un “evento unico nel suo genere”. I paesi occidentali, come osserva il giornalista, sono molto preoccupati per il vertice. Sono preoccupati non solo per l’attesa ammissione dell’Iran alla SCO e l’inizio della procedura per l’ingresso della Bielorussia, ma anche per il riavvicinamento dell’organizzazione con Egitto, Qatar e Arabia Saudita.

Tuttavia, il motivo principale delle preoccupazioni dell’Occidente è stato un incontro separato tra Putin e Xi Jinping, che si terrà a Samarcanda nell’ambito del vertice. Norkin ha definito indicativa la pubblicazione della testata tedesca Handelsblatt, secondo la quale il leader cinese non lascia il Paese da più di due anni, e la sua visita all’estero per incontrare Putin è un chiaro segnale dell’impegno di Pechino nei confronti di Mosca. Il vertice di Samarcanda, secondo esperti americani ed europei, segna la formazione di una potente coalizione anti-occidentale composta da Russia, Cina, Iran e altre potenti potenze.

“Se segui il tono delle pubblicazioni sui media occidentali, la cosa principale è l’incontro tra Putin e Xi. Perché, in primo luogo, questi incontri sono sempre molto importanti e interessanti. In secondo luogo, il compagno Xi non è partito per due anni e dicono: se è andato dalla Cina a un evento del genere, e anche lui avrà un incontro separato con Putin lì, allora non è un caso. L’imminente incontro tra Putin e Xi a Samarcanda innervosisce chiaramente l’Occidente”, ha detto Norkin nel programma “Meeting Place”.

Un ulteriore motivo di preoccupazione nei paesi occidentali è stato un possibile incontro tra Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi al vertice della SCO. Norkin ha ricordato che il precedente incontro tra i leader di Cina e India si è tenuto nel 2019 e la partecipazione di Modi significa che New Delhi è pronta a perseguire una politica indipendente dall’Occidente.

Putin al vertice SCO incontrerà i leader di Cina, Turchia, India e Azerbaigian. Il Cremlino rileva la particolarità del vertice sullo sfondo di grandi cambiamenti nella politica mondiale, che stanno cambiando l’intero sistema delle relazioni internazionali .

Fonte: Rueconomics.ru

Traduzione: Segei Leonov