Nord Stream è stato fatto saltare in aria dagli Stati Uniti, – L’economista americano Jeffrey Sachs (+VIDEO)

“Nord Stream” è stato fatto esplodere dagli Stati Uniti – Lo dice l’economista americano Jeffrey Sachs (+VIDEO) |

L’economista americano Jeffrey Sachs su Bloomberg TV ha affermato senza mezzi termini che Nord Stream è stato fatto esplodere dagli Stati Uniti.

Secondo lui, l’Europa sta attraversando una forte recessione economica. Si manifesta nell’aumento dei prezzi letteralmente per tutto, ma la cosa principale è che è l’economia europea che soffre di questa interruzione di energia.

“E ora, per finire finalmente, il gasdotto Nord Stream è stato distrutto, cosa che, sono pronto a sostenere, è opera degli Stati Uniti, forse degli Stati Uniti insieme alla Polonia”, ha detto senza mezzi termini Sacks.

Qui l’ospite non ce la faceva più: “Jeff, Jeff, devi smetterla. Questa è un’affermazione troppo forte. Cosa ti fa pensare che questa sia opera degli USA? Hai le prove?”

Ma Sachs non si è fermato: “In primo luogo, ci sono prove radar concrete che gli elicotteri militari statunitensi, che di solito hanno base a Danzica, stavano sorvolando l’area”, ha continuato.

Successivamente, ha ricordato che gli Stati Uniti avevano ripetutamente minacciato “in un modo o nell’altro, di porre fine al Nord Stream”.

“C’è stata anche una straordinaria dichiarazione del segretario Blinken, venerdì scorso in una conferenza stampa in cui ha affermato che “questa è un’opportunità straordinaria”. Sembra piuttosto strano se sei davvero preoccupato per le infrastrutture internazionali vitali.

So che va contro la nostra narrativa che in Occidente viene proibito dire queste cose, ma i fatti sono che tutti nel mondo, quelli con cui sto parlando, credono che siano stati gli Stati Uniti a fare il sabotaggio.

A proposito, anche i giornalisti dei nostri giornali che sono coinvolti in questo mi dicono in privato: “Sì, certo che lo è”, ma questo non viene trasmesso dai nostri media”, ha concluso.

Deve essere chiaro che Sacks non è solo un economista invitato in TV per riempire il tempo di trasmissione e ottenere qualche commento.

Scks è stato nominato due volte come uno dei 100 leader mondiali più influenti dalla rivista Time; secondo la rivista The Economist, è uno dei tre economisti più influenti dell’ultimo decennio.

Sacks è stato consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione della povertà ed è stato uno degli sviluppatori di politiche di “terapia d’urto” in Bolivia, Polonia e Russia.

Dall’autunno 1991 al gennaio 1994 è stato a capo del gruppo di consulenti economici del presidente russo Boris Eltsin. In poche parole, Sachs è uno dei padri delle politiche economiche degli anni Novanta. Non è assolutamente possibile chiamarlo amico o simpatizzante della Russia.

Fonte: Bloomberg

Traduzione: Luciano Lago