Nonostante Bluff e Bluster statunitensi, la minaccia delle armi biologiche del Pentagono a Russia e Cina è seria

di Finian Cunningham

Dobbiamo prendere in considerazione la minaccia del Pentagono alla Russia dal suo innegabile programma di armi biologiche in Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato questa settimana che il suo paese “non aveva scelta” se non quella di intervenire militarmente in Ucraina per fermare un genocidio contro il popolo di lingua russa del Donbass e neutralizzare la crescente minaccia alla sicurezza nazionale per la Russia derivante dal territorio ucraino.

Otto anni di assalti militari alla regione separatista del Donbass da parte del regime di Kiev appoggiato dalla NATO – che hanno causato 14.000 morti – sono una chiara dimostrazione, prova A. L’ideologia nazista documentata dei reggimenti militari di Kiev e la loro esplicita aspirazione ad uccidere il popolo russo è l’altra prova B. L’addestramento della NATO e l’armamento del regime nonostante la sua affiliazione nazista è la prova C.

E in quarto luogo, prova D, dobbiamo tenere conto della minaccia del Pentagono alla Russia dal suo innegabile programma di armi biologiche in Ucraina. Questa minaccia si estende anche alla Cina, che deve far fronte all’espansione dei laboratori del Pentagono vicino ai suoi confini.

Quando la Russia ha lanciato il suo intervento in Ucraina il 24 febbraio, il regime di Kiev ha prontamente ordinato a una rete di 30 laboratori finanziati e gestiti dal Pentagono di distruggere campioni di agenti patogeni. Che questi laboratori fossero impegnati nello sviluppo di armi biologiche è stato successivamente ammesso l’8 marzo dal funzionario del Dipartimento di Stato americano Victoria Nuland durante le audizioni davanti alla commissione per le relazioni estere del Senato.

L’ammissione di Nuland è stata corroborata da documenti pubblicati dai russi ottenuti durante le operazioni in Ucraina.

Quei documenti mostrano e nominano funzionari statunitensi che lavoravano per il Pentagono e aziende private americane coinvolte nello sviluppo dei laboratori. Dai documenti emerge inoltre chiaramente che i programmi erano finalizzati allo sviluppo di armi biologiche che utilizzano agenti patogeni come antrace e coronavirus.

Il capo dell’Agenzia per la riduzione delle minacce alla difesa dal suono orwelliano del Pentagono si chiama Joanna Wintrol il cui lavoro in Ucraina è stato coordinato con l’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev.

Storicamente, il Pentagono ha rilevato laboratori in Ucraina e in altre repubbliche post-sovietiche in nome della disattivazione degli impianti di armi biologiche. Ma quello che è successo invece è che il Pentagono ha aggiornato e ampliato i programmi sui patogeni. Ciò è coerente con la storia degli Stati Uniti che hanno cooptato le tecniche di guerra biologica e il personale di ex nemici. Dopo la seconda guerra mondiale, gli americani ridistribuirono i programmi di armi biologiche giapponesi e naziste nella sua struttura di Fort Detrick, allora appena istituita, nel Maryland.

La raccolta di documenti scoperti dai russi in Ucraina mostra anche che i programmi del Pentagono stavano cercando modi per armare gli agenti patogeni attraverso la consegna aerea dai droni. Si stava anche valutando come si potessero diffondere malattie mortali utilizzando la migrazione degli uccelli dall’Ucraina alla Russia.

La Russia afferma che il lavoro del Pentagono in Ucraina coincide con focolai di malattie mortali nel Donbass che risalgono a diversi anni fa. Ad esempio, nel 2018 si è verificato un focolaio fatale di tubercolosi nella regione di lingua russa che era resistente a più trattamenti farmacologici standard.

Tutti i tentativi finora di Russia e Cina di discutere al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul tema delle armi biologiche in Ucraina sono stati respinti dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti affermano che le preoccupazioni di Russia e Cina sono “disinformazione”. In un’audizione convocata da Russia e Cina il 6 aprile, Stati Uniti e Gran Bretagna non hanno nemmeno partecipato alla riunione del Consiglio di sicurezza.

Ma non sono solo Mosca e Pechino ad aver espresso preoccupazione. Il professor Francis Boyle è un autore di fama mondiale ed esperto legale di guerra biologica. Dice che non c’è dubbio che gli Stati Uniti siano stati coinvolti nella conduzione di un programma di guerra biologica in Ucraina, anche se tale attività pone gli Stati Uniti in diretta violazione della Convenzione sulla guerra biologica.

Boyle sottolinea che il coinvolgimento del personale di Fort Detrick nei laboratori in Ucraina e lo stretto coordinamento del Pentagono dimostrano che la ricerca era per la creazione di armi di distruzione di massa.

“Il Pentagono ha finanziato questi laboratori di guerra biologica in Ucraina e Fort Detrick è un’aggiunta del Pentagono. Sospetto che la mano destra del Pentagono sapesse cosa stava facendo la mano sinistra del Pentagono”, ha detto Boyle, autore di Biowarfare and Terrorism (2005).

L’anno scorso, nel giugno 2021, Fort Detrick aveva assegnato diversi professionisti militari in Ucraina per addestrarsi con le truppe ucraine in “ambienti di laboratorio e sul campo” per “comprendere le capacità e sostenersi a vicenda all’interno di un teatro”, ha riferito il Military Times.

Fort Detrick ha una storia leggendaria e nefasta di sviluppo della guerra biologica che risale all’inizio della Guerra Fredda. Da decenni lavora clandestinamente sugli agenti patogeni del “guadagno di funzione” come l’antrace. È anche noto per aver condotto esperimenti su popolazioni statunitensi inconsapevoli per studiare l’epidemiologia delle malattie.

La Cina in particolare si è lamentata del fatto che il centro americano di guerra biologica con sede a Frederick, nel Maryland, dovrebbe essere aperto a ispettori indipendenti per scoprire cosa stanno facendo i suoi laboratori. La Cina sottolinea che Fort Detrick è stato temporaneamente chiuso a seguito di una massiccia epidemia di un’infezione simil-influenzale sconosciuta negli Stati Uniti nel 2019. Questo è avvenuto mesi prima che lo scoppio della malattia Covid-19 nella città cinese di Wuhan fosse rilevato alla fine del 2019. Ai sospetti della Cina si aggiunge il fatto che l’epidemia di Wuhan sia seguita ai Giochi Mondiali Militari che si sono tenuti in città nell’ottobre 2019. Una squadra statunitense ha partecipato.

Si ritiene che anche il coronavirus SARS che ha causato la pandemia globale di Covid-19 sia stato sperimentato nei laboratori del Pentagono in Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno chiesto con arroganza che la Cina sia più aperta agli ispettori internazionali sul suo istituto di virologia a Wuhan con l’implicazione che l’istituto potrebbe aver fatto trapelare il coronavirus. La Cina ha già consentito a due gruppi scientifici dell’Organizzazione mondiale della sanità di indagare sull’epidemia di Wuhan. L’OMS ha concluso che l’infezione si è diffusa dagli animali all’uomo in natura.

Al contrario, tuttavia, gli Stati Uniti hanno ostacolato tutte le richieste di Russia e Cina per la discussione delle Nazioni Unite su ciò che i suoi laboratori sponsorizzati dal Pentagono stavano facendo in Ucraina. Anche le richieste cinesi di un’indagine indipendente sugli esperimenti biologici di Fort Detrick sono state respinte.

È una misura di arroganza che Washington si sente autorizzata ad accusare e imporre richieste a Mosca e Pechino, ma le prove della colpevolezza americana sono molto più alte.

La Cina sottolinea che negli ultimi 30 anni dalla presunta fine della Guerra Fredda, il Pentagono ha ampliato oltre 300 laboratori biologici in oltre 30 paesi, la maggior parte dei quali sono le vicine Russia e Cina.

Il sinistro record di Fort Detrick nell’utilizzo di armi biologiche di distruzione di massa e la sua crescente presenza in Ucraina per specifici obiettivi offensivi giustificano l’intervento militare della Russia. La Cina ha anche ragione ad assumere una posizione critica e chiedere risposte e responsabilità agli americani.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago