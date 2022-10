Non ti stanno chiedendo di salvare l’Ucraina; no dell’Ucraina non gli importa! Ti chiedono di salvargli il culo

di Bruno Bertez

In effetti, non fraintenderli, non ti stanno chiedendo di salvare l’Ucraina; no dell’Ucraina non gli importa! Ti stanno chiedendo di salvargli il culo perché come vassalli americani e tirapiedi della NATO si sono messi in una pessima posizione e se l’operazione fallisce saranno rovinati.

Le loro grida sono disperate mentre iniziano a dubitare dell’esito dell’operazione.

Ci proveranno a tutti i costi.