“NON STO DICENDO CHE ABBIAMO VINTO, MA ABBIAMO VINTO”: JOE BIDEN

I SOSPETTI DI BROGLI NELLE ELEZIONI PIÙ DISCUSSE NELLA STORIA MODERNA DEGLI STATI UNITI

In sostanza, la situazione delle elezioni negli Stati Uniti, mentre tutti guardano, ricorda ciò che accade in paesi come l’Ucraina, dove i risultati elettorali sono sempre messi in discussione e dichiarati falsi.

AGGIORNATO: Ci sono già pochi dubbi che ci sia qualcosa di molto sbagliato nelle elezioni presidenziali statunitensi. Tuttavia, sempre più prove di frode elettorale a favore di Joe Biden che appaiono online non solo dimostrano l’entità dell’isteria e della censura sistematica negli Stati Uniti moderni, ma portano anche a una conclusione importante. La palese menzogna globale su una misteriosa “democrazia” e su “elezioni corrette” negli Stati Uniti è stata appena distrutta. In effetti, l’establishment di Washington non sa cosa sia.

Per anni, gli Stati Uniti hanno sfruttato la narrativa della democrazia per il proprio favore sulla scena internazionale. Con la pretesa di difendere questa “democrazia” e “diritti umani”, Washington stava distruggendo paesi, rovesciando governi legittimi e sponsorizzando il terrorismo. Tutto questo è stato fatto sotto slogan il cui significato vero gli Stati Uniti non conoscono nemmeno.

I risultati finali delle elezioni americane non sono in fin dalla mattina del 5 novembre ° , e non si sa quando saranno pronti.

Sia Donald Trump che Joe Biden stanno accusando l’altro di frode elettorale, ed entrambi stanno avviando processi in tribunale per contestare parte dei risultati.

E ad essere onesti, per un paese che parla abbastanza della trasparenza dei voti in tutto il mondo, le elezioni negli Stati Uniti non sono mai state conosciute per essere trasparenti.

Ad esempio, ora solo quaranta osservatori internazionali potevano controllarli: meno di uno per stato.

E sta diventando chiaro perché, in alcuni degli stati più significativi per ottenere la vittoria presidenziale, il numero di voti durante il conteggio è cambiato improvvisamente in un modo assolutamente incredibile per compiacere il “candidato delle vecchie élite” – Joe Biden.

Le violazioni alle elezioni statunitensi sono le seguenti: nel Michigan, il presidente in carica Donald Trump era fiduciosamente in testa dopo aver processato l’81% delle schede, davanti all’avversario del 4,3%, ovvero quasi 200mila tick.

Situazione al 5/11

Alla US Postal Service un dipendente da Michigan riferito si è trasformato a informatore , dicendo del progetto Veritas che i suoi postini supervisore incaricato di raccogliere e separare nuove buste elettorali ricevute dopo il cut-off delle elezioni in modo che potessero essere fraudolentemente back-datati con un 3 nov ° timbro postale. “Ci è stato detto di raccogliere tutte le schede che troviamo nelle cassette postali, cassette di raccolta, eccetera, per la posta in uscita, alla fine della giornata, dovremmo separarle dalla posta standard, in modo che possano timbrarle a mano con la data di ieri – e farli passare attraverso il sistema Express Mail – per arrivare dove devono andare “, ha detto Insider.

BREAKING: Michigan @USPS Whistleblower Details Directive From Superiors: Back-Date Late Mail-In-Ballots As Received November 3rd, 2020 So They Are Accepted



“Separate them from standard letter mail so they can hand stamp them with YESTERDAY'S DATE & put them through"#MailFraud pic.twitter.com/n7AcNwpq80 — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 5, 2020

Secondo la società di dati elettorali Decision Desk HQ, non c’è stata una “discarica magica durante la notte”, piuttosto, è stato un “errore materiale”.

Tecnicamente questo è possibile: negli Stati Uniti il ​​voto per corrispondenza è popolare, per esempio, da qualche parte c’è un sacco di schede in giro, che chi conta ha raggiunto proprio in quel momento.

Il problema è che in questa massa di 130mila voti inseriti nel sistema, non ce n’era uno solo per Trump o per altri tre candidati di piccoli partiti.

Trump sfiderà i risultati in tribunale, così probabilmente Biden.

Ma il nocciolo della questione è che il partito democratico statunitense, esperto nell’esportazione di rivoluzioni colorate in tutto il mondo, ha ottenuto il discutibile successo di introdurre una rivoluzione colorata nel proprio paese.

Tutto è iniziato con le rivolte del BLM e le rivolte in tutto il paese, e il caos politico a cui tutto ciò conduce diventerà probabilmente un punto fermo della vita negli Stati Uniti per il prossimo futuro.

Ed è evidente quanta censura devono affrontare Trump ei suoi aiutanti e sostenitori, dopotutto la maggior parte dei loro tweet sono etichettati come falsi, non possono essere condivisi, e così via.

