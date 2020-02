“Non sono esseri umani ma solo palestinesi”. In Israele una malattia più grave del coronavirus

da Redazione

“



Di Gideon Levy

Lo spirito IDF (esercito israeliano) in una frase: non sono esseri umani, sono palestinesi.

Dobbiamo ringraziare l’autista del trattore militare che è impazzito per le strade di Kfar Qaddum l’altro giorno e persino dargli una citazione di merito: lui ha fornito un quadro incredibilmente accurato della realtà di Israele, sia per gli israeliani che per il mondo esterno.

Si può guardare il video che circola sui social network: questi sono i metodi dell’occupazione sulle terre palestinesi. Questo è quello che sembra. Ecco come si comportano gli occupanti israeliani. Sono metodi pesanti, violenti e sfrenati. È difficile pensare a un’immagine che rifletta meglio la situazione di questo veicolo d’acciaio che corre selvaggiamente per le strade di un villaggio palestinese, sprofondando su una folla che cerca di fuggire per salvare le loro vite [immagini di bambini bruciati che fanno venire in mente anche il fosforo bianco, altri uccisi da un proiettile alla testa o la distruzione di edifici con i loro abitanti all’interno]. Non preoccupatevi delle accuse di antisemitismo: questo trattore parla il linguaggio dell’IDF più di ogni altra cosa. Dimenticatevi del Coronavirus, questa è la vera epidemia, con milioni di portatori in tutto Israele.

Qaddum è uno degli ultimi villaggi combattenti palestinesi. I residenti combattono ogni giorno della settimana per riaprire una via di uscita che è stata bloccata a causa dell’insediamento illegale di Kedumim. Un video di nove minuti girato alcuni giorni fa dai residenti mostra decine di giovani coraggiosi e arrabbiati che lanciano pietre contro i soldati, che sparano gas lacrimogeni contro di loro in una coreografia di morte. Due bambini sono stati colpiti alla testa negli ultimi mesi. I soldati sparano, i giovani si ritirano, ed è una lotta con la fionda di David contro i lanciagranate, con Jonathan Pollak dalla parte della resistenza e le grida amare che si alzano sullo sfondo.

E poi arriva il trattore. Accelera rapidamente verso i manifestanti, il guidatore seduto ad un’altezza e protetto. Non può nemmeno discernere se sta schiacciando le persone o no. E questo non sembra disturbarlo. Non sono esseri umani di fronte a lui. Sono palestinesi. Se qualcuno non fosse fuggito, sarebbero stati investiti a morte e l’autista non avrebbe sentito nulla. Nessuno lo definirebbe un attacco di macchina come ariete. Il terrorismo è commesso solo da palestinesi.

Agli occhi del guidatore, c’è un branco davanti a lui che deve essere spostato. Anche gli animali non dovrebbero essere respinti in questo modo, ma è Qaddum,c’ è l’occupazione ed è così che funziona. Non c’è motivo di lamentarsi del guidatore, perché non esiste altro modo per mantenere l’occupazione e controllare la resistenza giustificata che è sorta spontanea.

Questo trattore non è un aereo sofisticato che bombarda Gaza o un missile intelligente che può esplodere in una stanza. È solo un trattore. Una macchina per distruggere case ed evacuare le persone dalle strade. Ma l’autista è senza dubbio orgoglioso del suo servizio militare. Qualcuno deve fare questo lavoro. Qualche anno fa, il ragazzo che ricopriva questa posizione si chiamava Dubi Kurdi. Il suo vero nome era Moshe Nissim ma il sistema di comunicazione dell’IDF nel campo di Jenin gli diede il soprannome di Dubi Kurdi. Oh, i bei vecchi tempi che tornano! Kurdi ha distrutto il campo profughi di Jenin. Per 75 ore, si è seduto in un bulldozer D-9 e, con i suoi amici, ha liberato 530 case di rifugiati dalla faccia della terra. Ha detto che si è goduto ogni momento,

Il 31 maggio 2002, all’apice dell’operazione Defensive Shield (che uccise 497 palestinesi e ferì 1.447 secondo le Nazioni Unite), Yedioth Ahronoth pubblicò la storia di Dubi Kurdi. La vendetta sul suo trattore rifletteva lo spirito dei tempi. Lo stesso spirito esiste oggi. Forse si vantava invano, forse parlava apertamente. Con uno stendardo Beitar di Gerusalemme sul suo bulldozer, una bottiglia di whisky nel vano portaoggetti e una grande canzone nel suo cuore, Kurdi voleva appiattire una collina e trasformare il campo profughi di Jenin nello stadio Teddy (stadio di calcio di Gerusalemme ). Ha ottenuto quello che voleva. La sua unità ha ricevuto una medaglia.

“Per tre giorni, ho distrutto queste case ancora e ancora. Non ho visto nessuno dentro mentre le case crollavano, ma se dentro ci fosse gente, non me ne sarebbe importato niente. Sono sicuro che c'erano persone morte all'interno. Ma era difficile da vedere. C'era molta polvere. Mi sono divertito molto a vedere tutte le case che erano crollate. Perché sapevo che a loro non importava morire; perdere una casa gli fa più male. Distruggi una casa e hai seppellito da 40 a 50 persone per le generazioni a venire. Ne ho avuto molte soddisfazioni. Mi è davvero piaciuto "

Questa è l’eredità dell’IDF. L’altro giorno abbiamo visto che non era cambiata.

I palestinesi trovano il martirio vicino al recinto di Gaza, un corpo brutalmente profano del bulldozer israeliano

Domenica 23 febbraio, le forze di occupazione israeliane hanno ucciso un palestinese e ferito altri quattro vicino al confine di Gaza, prima di estrarre in modo lancinante il corpo del martire con un bulldozer.

In un video angosciante ampiamente condiviso, un bulldozer corazzato israeliano è stato ripetutamente filmato schiacciando il corpo del palestinese martirizzato con la sua lama, quindi afferrando il corpo con la lama e facendo oscillare il corpo senza vita avanti e indietro nell’aria.

Fonti dei media a Gaza hanno affermato che diversi palestinesi hanno cercato di raggiungere i due palestinesi per fornire cure mediche e trasportarli in ospedale, ma un bulldozer militare si è precipitato verso di loro e si è riversato sul corpo dei palestinesi ucciso, prima di raccoglierlo usando la forte lama del bulldozer.

Il secondo palestinese è stato colpito alla gamba e portato all’ospedale di Khan Younis dopo che i palestinesi sono riusciti a evacuarlo prima che i soldati potessero raggiungerlo.

Il ministero della Sanità palestinese a Gaza ha riferito che altri due palestinesi sono stati colpiti e feriti dall’esercito israeliano mentre cercavano di aiutare a evacuare i feriti.

La narrativa israeliana

L’esercito occupante, da parte sua, ha affermato che i suoi soldati hanno osservato due palestinesi avvicinarsi alla barriera perimetrale, dicendo che si stavano preparando a piazzare un ordigno esplosivo.

Ha affermato che i soldati dell’occupazione si sono precipitati sulla scena e hanno sparato munizioni vere contro i due palestinesi, causando l’esplosione del dispositivo esplosivo.

Nel frattempo, l’esercito occupante ha ammesso di aver estratto il corpo del martire palestinese.

Naftali Bennett, ministro della Difesa di Israele, ha difeso l’inarrestabilità del bulldozer e la cattura del corpo: ” Sono stanco dei critici ipocriti della sinistra contro l’uso” disumano “del bulldozer per recuperare il corpo di un terrorista che ha cercato di uccidere gli israeliani. Signori, non siete umani. Hamas detiene i corpi di Hadar e Oron [due soldati dispersi per i quali Israele sospetta che Hamas]. Appoggio l’esercito israeliano che ha ucciso i terroristi e recuperato il corpo. È così che dobbiamo agire di fronte ai terroristi. “

” A seguito della riuscita neutralizzazione di un attentato pianificato alla chiusura della Striscia di Gaza questa mattina presto, un bulldozer dell’IDF ha rimosso il corpo di uno degli aggressori ” , ha detto un portavoce dell’agenzia. Esercito israeliano.

Fonte: Al-Manar

Traduzione: Luciano Lago