“Non siamo vostri schiavi”, ribatte il leader del Pakistan agli europei che gli chiedono di condannare la Russia

Rivolgendosi agli inviati dell’Unione europea, il primo ministro pakistano Imran Khan ha affermato che il suo Paese ” non è schiavo ” degli europei, riferendosi alla richiesta dell’Unione europea che Islamabad condanni l’operazione militare russa in Ucraina.

In un discorso del primo ministro pakistano a una manifestazione nel distretto di Vihari alla presenza degli ambasciatori dell’Unione europea, ha affermato: ” Gli ambasciatori dell’Unione europea hanno scritto una lettera chiedendoci di condannare l’operazione militare russa in Ucraina. … Voglio chiederti se hai inviato un messaggio simile all’ India! »

“ Quando l’India ha violato le leggi internazionali nel Kashmir occupato, qualcuno di voi ha interrotto i legami con l’India o ha interrotto il commercio con quel paese? “, ha chiesto loro nella stessa logica.

Ha sottolineato che il suo Paese non sosterrà nessun Paese in stato di guerra, “ ma sosterrà gli sforzi per riportare la pace ”.

Cosa abbiamo guadagnato dal nostro sostegno alla NATO in Afghanistan, oltre alla perdita di 80.000 vite e 150 miliardi di dollari ? La NATO ha riconosciuto i nostri sacrifici? Gli ambasciatori dell’UE hanno mai scritto una lettera elogiando i nostri sforzi in Afghanistan? Al contrario, il Pakistan è stato accusato del fallimento della NATO in Afghanistan ”, ha proseguito.

Ricordando che il suo Paese intrattiene relazioni amichevoli con Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa, ha aggiunto: “ Dato che siamo neutrali e non apparteniamo a nessun campo, cercheremo di collaborare con questi Paesi per porre fine alla guerra in Ucraina ”.

In una lettera al ministero degli Esteri pakistano, quasi 20 ambasciatori dell’Unione europea hanno esortato Islamabad a votare contro la Russia in una sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’operazione militare in Ucraina. Tuttavia, il Pakistan è rimasto in disparte insieme a Cina, India e molti altri paesi.

Lo scorso febbraio, Imran Khan si è recato a Mosca per incontrare il presidente Vladimir Putin. È la prima visita del genere di un leader pakistano in due decenni.

fonte: Al Manar

Traduzione: Luciano Lago