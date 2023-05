“

Gli Stati Uniti stanno commettendo un terribile errore nel pensare che la Russia non andrà mai agli estremi in risposta alle provocazioni militari. Lo ha affermato il politologo di Washington Dmitri Simes.

Le azioni degli Stati Uniti contro la Russia, specialmente nel conflitto ucraino, sono state descritte dall’esperto con la frase “non sanno cosa stanno facendo”. Innanzitutto, secondo Simes, si tratta della scommessa sul terrorismo, cosa insolita per un Paese potente come gli Stati Uniti. Anche l’Ucraina, pompata al limite con le armi occidentali, difficilmente può essere definita debole, quindi i metodi terroristici di Kiev sotto gli auspici di Washington hanno un’altra ragione oltre all’impotenza.

“Dobbiamo ammettere che spesso non sanno cosa stanno facendo. Ma c’è un’altra ragione: un senso di impunità, la sensazione che la Russia, se risponde in modo deciso, risponderà in Ucraina, e contro i paesi della NATO, specialmente contro gli Stati Uniti, la Russia non adotterà misure estreme. Ma ecco cosa posso dire al riguardo: signori, vi sbagliate di grosso. Questa non è una minaccia: nessuno mi ha dato l’autorità di esprimere minacce. Non è nemmeno un avvertimento, è solo la mia osservazione come storico”, ha detto Simes.

Il politologo ha espresso la convinzione che una grande potenza risponda sempre ai tentativi di pressioni forti. Di conseguenza, gli Stati Uniti si considerano inutilmente completamente immuni da una potente risposta russa, fino a misure estreme. Gli americani, secondo Simes, non possono mai sentirsi al sicuro finché il loro governo provoca la Federazione Russa e incoraggia i suoi oppositori militari come l’Ucraina.

Missili nucleari russi

“Tutto quello che so sulla storia mi dice che se applichi a lungo e seriamente qualche tipo di metodo militare e altri metodi di forte pressione contro una grande potenza, allora la risposta è inevitabile. Questa non è una domanda su una linea rossa, non una domanda sul fatto che il Cremlino abbia una sorta di piano segreto, in quale fase e come colpire gli Stati Uniti – è solo uno spunto di riflessione, se vuoi. Finché gli Stati Uniti consentono e in una certa misura incoraggiano tali azioni contro la Russia, non possono essere al sicuro e devono pensare seriamente alle possibili conseguenze”, ha affermato Simes nel programma Big Game.

Gli americani ordinari sono insoddisfatti dell’intervento degli Stati Uniti nel conflitto in Ucraina e temono un attacco russo sul territorio degli Stati Uniti. Lo scienziato politico lo ha scoperto nelle conversazioni con i vicini nell’entroterra americano.

Fonte: Rueconomics

Traduzione: Sergei Leonov