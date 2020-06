Non proteggeremo i tedeschi dalla Russia”. Per contrastare Mosca gli Stati Uniti contano su Varsavia

da Redazione

MOSCA, 26 giugno – RIA Novosti,

di Galia Ibragimova

Donald Trump ha ricevuto il primo ospite straniero dopo la rimozione della quarantena: il presidente polacco Andrzej Dudu. Questo vertice è stato osservato da vicino a Berlino: stavano cercando di capire quando i militari americani sarebbero stati trasferiti dalla Germania al territorio polacco. Ma Trump e Duda non hanno parlato di piani specifici. Qual è l’essenza dei nuovi accordi tra Washington e Varsavia, ha riferito RIA Novosti.

Preferito dubbioso

Il leader polacco visita annualmente gli Stati Uniti. L’agenda è praticamente invariata: Trump e Duda discutono su come rafforzare la cooperazione militare, energetica ed economica. Gli americani lodano tradizionalmente i polacchi per il loro contributo alla NATO, promettono di ridurre la loro dipendenza dalle risorse energetiche russe e definiscono Varsavia “un partner prezioso in Europa”.

L’intrigo di questo incontro è stato dato dal fatto che ha avuto luogo un paio di giorni prima dell’elezione del Presidente della Polonia. Secondo i sondaggi di opinione, Duda è ancora uno dei preferiti, ma la sua valutazione è scesa durante la quarantena. In effetti, il voto era previsto per il 10 maggio e la popolarità del capo di stato in primavera ha superato il 60 percento. Ma ora è supportato da meno della metà degli elettori, il secondo turno delle elezioni è inevitabile.

Il principale rivale di Duda è il sindaco di Varsavia, Rafal Tshaskovsky. Ha una valutazione del 20%. La campagna di opposizione si basa sulla critica delle politiche economiche e sociali del partito al potere “Legge e giustizia”. Tshaskovsky ha affermato che a causa della mal concepita strategia della quarantena, circa un milione di polacchi sono rimasti senza lavoro.

Forze NATO polacche



L’opposizione non è inoltre felice che per motivi di riavvicinamento con gli americani, la Polonia abbia rovinato i rapporti con Bruxelles. Ora potrebbero esserci problemi nell’ottenere prestiti dai fondi europei. Tshaskovsky definisce Duda un politico non indipendente: dicono che tutte le decisioni per lui sono prese dal leader dei conservatori in parlamento, Yaroslav Kachinsky. Il presidente ha reagito lentamente alle critiche, ma ha agito in modo più deciso prima del voto. Per aumentare la valutazione, è andato in visita negli Stati Uniti. Inoltre, nel corso dell’anno, molte relazioni si sono accumulate nelle relazioni polacco-americane.

Segnale per la Russia

L’argomento principale che riguarda non solo Varsavia, ma anche la maggior parte dei paesi europei, è se i militari americani si sposteranno davvero dalla Germania ai Polonia. Poco prima della visita di Duda, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che il contingente americano in Germania sarebbe stato ridotto di 9,5 mila persone. Trump non ha escluso il trasferimento di alcune unità nella vicina Polonia, ma non c’erano accordi diretti con Duda. Un incontro personale messo in risalto.

“La Polonia ha mantenuto la promessa di spendere il due percento del PIL in spese per la difesa dell’alleanza. Alcune delle nostre forze tedesche torneranno a casa e altre andranno in altri paesi europei. Una di queste è la Polonia”, ha detto Trump dopo aver incontrato Duda.

Il leader polacco, a sua volta, ha ricordato che per diversi anni ha chiesto all’America di espandere la sua presenza militare nel paese. Ora nelle regioni occidentali della Polonia sono presenti più di cinquemila soldati americani. Ma Washington e Varsavia non lo regolano direttamente, ma attraverso il blocco NATO.

Duda sta facendo pressioni per la creazione di una base americana permanente, promettendo di chiamarla Fort Trump. Gli americani non hanno ancora dato una risposta definitiva. Non sono convinti dalle paure dei politici polacchi che la Russia dispiegherà missili Iskander nella regione di Kaliningrad.

A Washington, credono che anche in uno scenario simile, le forze dell’alleanza in Europa saranno abbastanza.

L’anno scorso, Duda e Trump hanno raggiunto un compromesso: Washington ha promesso di aumentare il contingente in Europa di migliaia di persone. Ora i presidenti hanno concordato che Varsavia ospiterà altre mille truppe americane.

“La decisione di trasferirsi in Polonia è un segnale per la Russia, che sta cercando di influenzare la politica europea”, ha spiegato Trump.

L’Alleanza è in questione. Gli Stati Uniti non vogliono mantenere basi in Germania

La colpa è dei tedeschi

La Russia non è l’unica “minaccia alla sicurezza” discussa da Trump e Duda. Washington è seriamente preoccupata per le politiche delle autorità tedesche. E il punto non è solo che Berlino ignora la necessità di aumentare la spesa per la difesa della NATO al due percento del PIL.

La Casa Bianca è indignata che, nonostante la minaccia di sanzioni, le autorità tedesche stanno partecipando alla costruzione del gasdotto russo Nord Stream-2. “La Germania paga miliardi di energia a Mosca, ma noi dovremmo proteggere i tedeschi dalla Russia? Disordine!”, ha detto Trump qualche giorno prima di incontrare Duda. E di nuovo ha citato la Polonia come esempio.

Truppe USA sbarcano in Polonia



Varsavia, a differenza di Berlino, sta lottando per ridurre al minimo la sua dipendenza dalle risorse energetiche russe. In alternativa, le autorità polacche stanno prendendo in considerazione il gas naturale liquefatto americano (GNL). Le forniture sperimentali di combustibile blu sono iniziate due anni fa. Allo stesso tempo, il GNL, in base ai funzionari polacchi, è più economico delle materie prime russe.

Trump e Duda concordarono sul fatto che entro il 2022 i trasporti di GNL in Polonia sarebbero in pieno svolgimento. Per fare questo, costruire terminali in Louisiana. Varsavia ha promesso di rivendere il gas americano in Ucraina se non ci sono problemi con la logistica.

Le autorità polacche hanno già inviato un certo quantitativo di GNL a Kiev. Lì, hanno accettato con gratitudine l’aiuto dei vicini e hanno espresso la speranza che in futuro il carburante americano salverà per sempre l’Europa dal gas russo. Tuttavia, sia la Polonia che l’Ucraina continuano ad acquistare energia da Mosca.

Un altro risultato del vertice è la decisione di sviluppare energia nucleare in Polonia. Tra vent’anni, Varsavia ha in programma di costruire sei centrali nucleari e gli americani aiuteranno.

La Polonia non è un club

Michal Patrick Sadlovsky, docente dell’Università di Varsavia, osserva: tutti si aspettavano molto di più da questo incontro.

“La Polonia sperava che gli americani trasferissero un significativo contingente dalla Germania e alla fine ci sarebbero stati dettagli più specifici con la creazione del quartier generale dell’esercito americano. Varsavia sperava anche in un accordo per trasferire attrezzature militari ai polacchi. Finora, tutto è rimasto al livello delle dichiarazioni”, spiega l’esperto.

La Polonia comprende le difficoltà tra Stati Uniti e Germania, ma non vogliono agire come manganelli. “Ora Varsavia è un contrappeso tra Trump e Merkel, ed è importante per noi costruire relazioni autosufficienti con gli Stati Uniti e la Germania”, ritiene Sadlovsky.

I colloqui si sono svolti sullo sfondo della campagna elettorale in Polonia e questo, secondo l’esperto, ha influenzato la discussione: “Duda pensa che i polacchi apprezzeranno molto la sua amicizia con Trump. Ma tutti i candidati alla carica di capo di stato sostengono la cooperazione con Washington. Quindi, la visita negli Stati Uniti non farà una grande differenza “.

Se Duda non vince nel primo turno, nel secondo potrebbe perdere. E qui, secondo Sadlovsky, il presidente americano non è un assistente.

Iniziative controverse



Artyom Sokolov, ricercatore presso il Center for European Studies presso IMI MGIMO, ritiene che la ridistribuzione dell’esercito americano dalla Germania influenzerà le ambizioni della Polonia.

“Le richieste per lo status di alleato degli Stati Uniti più fedele e prezioso in Europa continueranno. Il trasferimento del contingente rafforzerà la posizione di Varsavia sia nell’ambito della Visegrad Four (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) sia dell’iniziativa dei Tre Mari”, sottolinea l’esperto.

Secondo lo scienziato politico, diverse migliaia di truppe statunitensi in Polonia non sono particolarmente preoccupate per Mosca: “La crescente presenza militare della NATO lungo i confini russi può causare solo misure speculari, principalmente al confine con i polacchi della regione di Kaliningrad”.

Sokolov conclude: la decisione di Trump di ridistribuire le truppe in Polonia è un altro passo che mina il sistema di sicurezza in Europa.

Ria Novosti

Traduzione: Sergei Leonov