Non importa chi sia il presidente o il capo del Pentagono: negli Stati Uniti è stato creato uno Stato parallelo all’esercito

Negli ultimi dieci anni, il Pentagono ha creato un enorme esercito segreto di circa 60 mila persone.

Questa è la conclusione raggiunta dall’edizione americana di Newsweek dopo due anni di indagine.

Secondo la rivista, il numero di questa formazione militare occulta è dieci volte il numero degli impiegati clandestini della CIA.

La pubblicazione dice che i soldati “segreti” lavorano sia a livello nazionale che all’estero, svolgendo compiti in uniforme militare o travestiti da civili.

Inoltre, secondo i media, circa 130 aziende private partecipano a questo programma, spendendo più di 900 milioni di dollari all’anno.

Stiamo parlando della creazione di falsa documentazione, del pagamento di bollette e tasse di persone che lavorano sotto falso nome, nonché della produzione di dispositivi e attrezzature speciali per le intercettazioni e la sorveglianza negli angoli più remoti del Medio Oriente e dell’Africa.

Le forze speciali dell’esercito americano costituiscono più della metà della forza totale delle forze segrete.

Il loro compito principale è presumibilmente l’inseguimento dei presunti terroristi nelle zone di guerra e nei paesi nemici.

Il gruppo più nuovo e in più rapida crescita di questo esercito sono i cyber-combattenti, che lavorano sotto falsi nomi e raccolgono informazioni da Internet e possono anche prendere parte a campagne di influenza sui social network.

Strutture cyber USA

Secondo gli autori dell’inchiesta, Washington ha bisogno di questa formazione segreta non solo per combattere il terrorismo, ma anche per aumentare le opportunità competitive in una guerra ibrida con Russia e Cina.

Come riportato da “Russian Spring” , la Duma di Stato della Federazione Russa ha già commentato questa pubblicazione di Newsweek , affermando che Washington è in grado di utilizzare questo esercito segreto contro il nostro Paese.

La pubblicazione è riuscita anche a comunicare con uno degli alti ufficiali in pensione dell’esercito segreto. Ha detto che non si sa nulla sulla vera portata del programma, ed ha anche espresso l’opinione che il desiderio di essere invulnerabili al nemico sia vantaggioso solo per gli Stati Uniti, tuttavia, su scala globale, questa tendenza rende difficile la risoluzione dei conflitti.

Andrey Medvedev, vice della Duma della città di Mosca e giornalista VGTRK, ha commentato questo feed di notizie:

“In realtà, l’articolo su Newsweek è interessante. La conclusione è che 60mila militari, combattenti PMC, specialisti civili eseguono missioni di combattimento e ricognizione in tutto il mondo.

contractors della Black Water

E sebbene l’articolo indichi che più della metà di questo contingente ombra sono forze speciali che cercano terroristi in Pakistan e in Africa occidentale, è del tutto incomprensibile se si tratta di forze speciali dell’esercito, una sorta di DEVGRU o, ancora, le forze speciali di un PMC.

In generale, risulta che questa situazione è stata creata da Dick Cheney dal 2001, quando era, di fatto, il presidente degli Stati Uniti. Ufficialmente – Vice sotto Bush. È stato lui a privatizzare la sfera militare.

Logistics, ha dato il via libera alle PMC, insieme al vicedirettore della CIA, e ha creato la “Field Counterintelligence Agency” (FCA), un’astuta struttura sotto il Pentagono che ha distribuito il budget tra l’intelligence privata e le società di analisi militare.

Successivamente sono comparsi alla NSA un centinaio di imprenditori, che erano impegnati (sono tuttora impegnati) nell’analisi dei viaggi dei cittadini, delle connessioni nei social network, dei contatti di lavoro e personali, raccogliendo dati sugli abbonamenti a video, libri letti, siti visitati. Snowden ha lavorato in uno di questi uffici.

E così le strutture contrattuali sono cresciute, si sono consolidate fino a diventare uno stato parallelo. In generale, negli Stati Uniti, chi possiede l’accesso ai finanziamenti e agli ordini del Pentagono o delle agenzie di intelligence, per raggiungre i suoi obiettivi, controlla un enorme segmento della politica. Sia all’interno che all’esterno.

Ovvero questo rende superfluo chi sia il presidente o il capo del Pentagono.

È importante chi si incarica di distribuire i contatti. Inoltre, il sistema è stato costruito molto prima, diciamo, che l’attuale amministrazione salisse al potere. E non è realistico cambiare il sistema ed è inutile. Quello lavora per suo conto ed è abbastanza efficace.

E il fatto che le strutture private duplichino le funzioni del potere e abbiano tolto al potere il monopolio, ad esempio sulla violenza (o sulla censura, come è successo con Twitter o Facebook), non sembra che alle élite americane non importi molto. Esattamente perché hanno appena creato loro stesse questa situazione. In pratica sono state loro stesse che hanno tagliato un po ‘le funzioni dello stato.

E, naturalmente, gli Stati Uniti nel loro insieme sono un esempio molto interessante di corporatocrazia, che allo stesso tempo sa esattamente di cosa ha bisogno uno stato. Tuttavia, a volte è impossibile capire dove finisce il CEO condizionale e dove inizia il futuro funzionario dell’amministrazione o del Dipartimento di Stato.

Lo stato è una società, una società è uno stato.

“Ciò che è buono per GM è buono per l’America” ​​- lo era. Ora i proprietari di FB o Halliburton decidono cosa è bene per l’America. Quale sia il bene, dove combattere, con chi essere amici.

Cioè, l’articolo è, ovviamente, interessante. Ma è impossibile dire che questa sia una sorta di incredibile scoperta. Personalmente, sono certo che l’esperienza di attrarre almeno strutture private analitiche o utilizzare società private in operazioni informatiche dovrebbe essere attentamente studiata e, con limiti comprensibili, applicata “.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov