“Non hanno un obiettivo chiaro”. Robert Ford sostiene la decisione di ritirare le forze statunitensi dalla Siria

Fonte: quotidiano The Intercept.

L’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Siria Robert Ford sostiene, in una lettera al Congresso, il suo sostegno della decisione per porre fine alla missione delle forze statunitensi in Siria.

Il quotidiano americano “The Intercept” ha riferito che l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Siria, Robert Ford, che ha attaccato Damasco in modo aggressivo dall’inizio della guerra, ora sostiene la decisione del rappresentante repubblicano Matt Gaetz di costringere gli Stati Uniti a ritirarsi dal il paese entro 180 giorni .

In una lettera al Congresso a sostegno della proposta di legge di Gates, Robert Ford sostiene che la missione americana non ha un obiettivo chiaro.

“Dopo più di otto anni di operazioni militari in Siria, non esiste una definizione di come sarà la sconfitta duratura dell’ISIS”, ha scritto Ford nella lettera, ottenuta da The Intercept.

“Dobbiamo ai nostri soldati, che prestano servizio lì in costante pericolo, il fatto di discutere seriamente se la loro missione sia effettivamente realizzabile”, ha aggiunto nella lettera.

E il giornale ha riferito che la misura di Gates offriva solo 15 giorni alle forze statunitensi per lasciare la Siria, ma lui l’ha modificata a 6 mesi nella speranza di ottenere un sostegno reale.

La nuova misura, una risoluzione dei poteri di guerra privilegiata alla Camera dei rappresentanti, consentirebbe alle truppe di rimanere più a lungo se il Congresso volesse discutere e autorizzare l’intervento.

Come ha sottolineato il giornale, la presentazione della risoluzione da parte di Gaetz, soprattutto con un tempo così breve che lo avrebbe condannato a una sconfitta sbilanciata, ha scatenato un’ondata di pressioni per cercare di trasformarla in una coalizione bipartisan, inclusi gruppi progressisti come il Just Foreign Policy and Progressive Advancement e gruppi conservatori come Freedom Works, Concerned Veterans for America e Citizens for the Renewal of America.

Base USA nei campi petroliferi della Siria

Vale la pena notare che Ford in precedenza aveva sostenuto una spinta legislativa del 2021 da parte del democratico di New York Jamal Bowman, il cui emendamento al National Defense Authorization Act avrebbe concesso agli Stati Uniti un anno per uscire dalla Siria.

La misura di Bowman ha ottenuto il sostegno di 21 repubblicani e circa la metà del caucus democratico, e nonostante l’ascesa dell’ala anti-interventista del Partito repubblicano, le voci contro le guerre americane all’estero provengono ancora in gran parte dai democratici.

E nel 2019, Gaetz e una manciata di altri repubblicani hanno appoggiato la spinta del presidente Donald Trump per porre fine alla presenza statunitense in Siria e sono stati raggiunti da Ilhan Omar e dalla rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez, una democratica di New York.

Secondo il quotidiano, “l’opposizione all’intervento Usa in Siria è stata bipartisan fin dai primi giorni della crisi”.

Nel 2013, il Daily Kos e l’HuffPost hanno condotto il conteggio delle schede elettorali prima del voto indetto da Obama per autorizzare l’uso della forza, e l’HuffPost ha contato 243 membri del Congresso che avevano intenzione di votare “no” o di appoggiare il “no” prima di ritirare la proposta.”

Nel 2014, Ford si era dimesso dal suo incarico, frustrato dal fatto che l’amministrazione Obama non avesse fornito “un sostegno sufficiente all’opposizione siriana”, afferma il rapporto.

Come sosteneva Ford, il ritiro degli Stati Uniti faciliterebbe il tipo di negoziati necessari per raggiungere un certo grado di stabilità nella regione, e mentre i curdi godrebbero di una grande autonomia, sarebbero spinti a colloqui diretti con il governo siriano su una forma di potere – patto di condivisione.

Pur esortando Trump a ritirarsi, ha anche affermato che avrebbe lasciato una forza per “preservare il petrolio” (quello che gli USA rubano alla Siria), suggerendo che una grande compagnia statunitense come Exxon Mobil sarebbe venuta a sfruttare il petrolio siriano.

Alla domanda sulle sanzioni in corso contro la Siria, Ford ha affermato che era giunto il momento di esaminare attentamente se stessero funzionando e a quale costo.

“Tutto quello che posso dire è che causiamo dolore alla popolazione senza ottenere molto in cambio”, ha concluso Ford.

Fonte: AL Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad