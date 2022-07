Non hai ancora visto niente





di Andrej Martyanov .

Vi ricordate che qualche giorno fa non ho esitato a citare Bachman-Turner Overdrive? Ora Vladimir Putin li cita, una specie di:

Cosa intende con quello? Questo è esattamente ciò che intende e ciò su cui avverte da anni, l’operazione militare speciale è una risoluzione cinetica al crollo della Pax Americana.

“Avrebbero dovuto rendersi conto di aver già perso dall’inizio della nostra operazione militare speciale, perché il suo inizio significa anche l’inizio di un completo collasso dell’ordine mondiale americano”.

Non riuscivano ancora a riconoscere che, mentre la Russia stava giocando relativamente bene, avevano l’opportunità di progettare la loro sconfitta con il giusto decoro e sottigliezze diplomatiche e, forse, anche trarne profitto a lungo termine. . Ma non è così che le “élite” occidentali vengono educate e “rieducate” e lavorano di più, violando il principio essenziale che, per uscire dal buco profondo, devi smettere di scavare per avere una possibilità. Ma non vale per queste persone.

So anche che le forze armate russe utilizzano solo una piccola parte delle loro forze nell’operazione militare speciale e che anche questa piccola parte, aiutata dalle milizie eroiche della LPR e della DPR, ha demolito le forze armate Ucraine Forces (FAU) come una forza organizzata in 3 mesi. Non c’è bisogno che mi ascolti su questo: un certo numero di esperti militari americani (ed europei) ammettono che, prima dell’operazione militare speciale, la FAU era il secondo esercito più grande d’Europa, dopo la Turchia, e probabilmente il secondo in termini di capacità militari, per non parlare del fatto che avevano l’ISTAR e il comando diretto della NATO.

Per questo lo ripeto fino alla nausea: questo non è l’Afghanistan 2.0, è molto peggio per il mondo occidentale e questo esemplare è solo il primo ad essere rimosso dal potere, perché ha, in particolare con le sue relazioni pubbliche del secondo anno, potentemente contribuito a trasformare il Regno Unito, già irrilevante per il nuovo ordine mondiale emergente, in un vero e proprio circo. Guardate questo personaggio:



C’è stupido scritto su tutta la sua faccia. Se gli orgogliosi britannici non sono stati in grado di riconoscere ciò per cui hanno votato (non che i laburisti siano migliori in qualcosa), allora meritano totalmente ciò per cui hanno votato. Chi è il prossimo ? Olaf Scholz? Possibile! Chi abbiamo nella catena di comando negli Stati Uniti se Joe viene in qualche modo rimosso? Bene :

Harris, vice Biden



Signore, abbi pietà di tutti noi in Occidente, perché non finirà bene, soprattutto quando Putin dice apertamente: volete combattere contro la Russia? Provateci! Cosa non abbiamo ancora visto? Ho qualche speculazione militare su cui posso indulgere, ma anche quello che sappiamo finora è sufficiente per concludere – e ancora, ne parlo da anni – che l’Occidente combinato (leggi USA e NATO) ha perso la corsa agli armamenti. Inoltre loro non riescono a cogliere la portata delle cose .

“Secondo Bloomberg, citando esperti, la Russia sembra essere sulla buona strada per una recessione molto meno grave quest’anno di quanto inizialmente previsto. Secondo loro, l’aumento delle consegne di petrolio ha mitigato l’impatto delle sanzioni americane ed europee. Secondo la pubblicazione, gli economisti di JPMorgan Chase, Citigroup e altre grandi banche stanno riducendo le loro previsioni di un calo della produzione quest’anno ad appena il 3,5%. I funzionari russi, alcuni dei quali prevedevano una contrazione fino al 12%, si stanno ora preparando ad aggiornare le loro previsioni a meno della metà di quella cifra”.

Sono gli idioti che gestiscono l’Occidente combinato. Leggi le mie labbra: queste persone non riescono a trovare il proprio culo con entrambe le mani in una stanza ben illuminata. In bocca al lupo a tutti noi, perché, in effetti, non abbiamo ancora visto niente.

fonte: Reminiscenza del futuro