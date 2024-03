“Non è vero”: lo spot del kibbutz “Be’eri” sulle accuse di abusi sessuali del 7 ottobre

Ennesima bufala che rientra nella campagna di diffamazione dei palestinesi fatta dai media filo israeliani

Il rifiuto da parte del portavoce Michal Paikin mina ancora di più la credibilità del NYT del suo articolo: "'Screams Without Words': How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7."

Le accuse di stupro menzionate specificatamente dal New York Times di dicembre, secondo cui lo stupro da parte della Resistenza palestinese del 7 ottobre, sono state respinte dal portavoce del Kibbutz “Be’eri” identificato come il luogo dell’attacco.

Secondo il portavoce del Kibbutz, due delle tre vittime menzionate nell’articolo del NYT , secondo il quale Hamas aveva deliberatamente usato la violenza sessuale come arma durante gli attacchi del 7 ottobre, non erano, in realtà, vittime di violenza sessuale .

La smentita da parte del portavoce Michal Paikin mina ancora di più la credibilità del NYT del suo articolo: “‘Screams Without Words’: How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7”, in cui descriveva i resoconti di tre presunte vittime di violenza sessuale per le quali era ha fornito informazioni biografiche specifiche.

Si dice che due donne su tre non siano vittime.

Una di loro, soprannominata ” donna vestita di nero “, era Gal Abdush, la cui famiglia ha contestato le affermazioni del NYT , mentre le altre due erano sorelle senza nome del Kibbutz “Be’eri” di cui è stata fornita l’età esatta, il che ha facilitato il processo della loro localizzazione.

Il giorno successivo alla pubblicazione del rapporto, il sito di notizie israeliano Ynet ha intervistato i genitori di Gal. Questi hanno sottolineato l’assenza di prove a sostegno dell’affermazione secondo cui sarebbe stata violentata, affermando che i giornalisti del giornale li avevano intervistati con false pretese. I genitori hanno dichiarato di non essere stati a conoscenza della questione della violenza sessuale fino alla pubblicazione dell’articolo sul quotidiano americano. Inoltre, le sorelle di Gal hanno smentito con veemenza le accuse di stupro.

I dati dell’elenco pubblico “israeliano” delle vittime che morirono sul posto quel giorno, nonché una pagina commemorativa istituita dalla comunità stessa, hanno aiutato The Intercept a corrispondere alla descrizione nell’articolo del NYT : sorelle Y. e N. Sharabi, età 13 e 16.

Nota: “Stranamente” la falsa notizia degli stupri è stata ripresa da tutti i media occidentali nell’ambito di una campagna che cerca a tutti i costi di criminalizzare i palestinesi e controbilanciare le notizie dei crimini e dei massacri commessi dalle forze israeliane a Gaza e in Palestina.

Fonte: The Intercept

Tramite Al Mayadeen inglese