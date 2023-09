Non ci sarà un “lieto fine” per la controffensiva di Kiev, ammette Zelenskyj

Riferendosi alle perdite ucraine, Volodymyr Zelensly ha dichiarato in un’intervista alla televisione americana che la controffensiva del suo esercito non avrà un “lieto fine”.

“ Non è un film a lieto fine. Non avremo diritto a un lieto fine “, ha detto Volodymyr Zelenskyj in un’intervista trasmessa dalla televisione americana il 10 settembre.

Interrogato dalla CNN sullo stato di avanzamento della controffensiva, il presidente ucraino ha insistito sul fatto che il suo successo dipende da “ molti fattori ”, tra cui la riconquista dei territori, ma anche dalle perdite umane.

“ Tutti vogliamo avere successo e un lieto fine. Innanzitutto non è un film. Non dura un’ora e mezza. Questa è una controffensiva ”, assicura il presidente ucraino. E ha chiarito: “ Abbiamo perso tante persone. Non ci sarà il lieto fine, dobbiamo ammetterlo ”. L’8 settembre, lo stesso giorno in cui è stata registrata l’intervista alla CNN , Volodymyr Zelenskyj ha puntato il dito contro la superiorità aerea russa, imputando ad essa l’insuccesso della sua controffensiva.

Sebbene “ grato ” all’Occidente per il suo sostegno, il presidente ucraino ha affermato che il tempo impiegato per decidere di inviare armi a Kiev aveva permesso ai russi di preparare le loro difese. “ Abbiamo aspettato troppo, hanno piazzato delle mine ”, insiste con il suo intervistatore americano. Quando quest’ultimo gli chiede se le sue richieste vengono ascoltate dagli occidentali quando va a trovarli, Volodymyr Zelenskyj snocciola subito la sua lista dei desideri.

La controffensiva è in fase di stallo, Kiev vuole più armi

“ Prima di tutto, ciò di cui abbiamo bisogno sono sistemi d’arma a lungo raggio, artiglieria, proiettili, ecc. “, ha dichiarato, assicurando che ” parlerà ” con Joe Biden degli ATACMS , questi missili con una gittata di 300 km che possono essere lanciati dagli Himar e che Washington si è finora rifiutata di fornire agli ucraini, che tuttavia continuano a chiederli. Secondo il Washington Post , il Pentagono ritiene che Kiev ” abbia altri bisogni, più urgenti”.» di questi missili, ed è preoccupato che consegnarne troppi alle forze ucraine potrebbe compromettere la capacità degli Stati Uniti di affrontare altri possibili conflitti. A Washington si levano voci che sottolineano la tendenza degli ucraini a restare soli nella propria strategia .

Cimitero ucraino dei caduti

Approvata a inizio giugno, la controffensiva ucraina è in fase di stallo, non avendo consentito a Kiev di ottenere notevoli guadagni territoriali. All’inizio di settembre, l’esercito ucraino rivendicò la cattura di Rabotino, un villaggio prebellico di 400 abitanti, sul fronte meridionale.

Da parte russa, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, ammettendo i violenti combattimenti nella regione di Zaporižja, il 5 settembre , tre mesi dopo l’inizio della controffensiva, stimava che le forze armate ucraine “non avevano raggiunto i loro obiettivi in ​​nessuna delle due direzioni ” e avevano subito “ perdite colossali ”.

Fonte: RT Francia

Traduzione: Gerard Trousson