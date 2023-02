Non ci sarà altra scelta”: Netanyahu ha parlato della guerra contro l’Iran





Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la minaccia della forza potrebbe essere l’unico fattore in grado di fermare il programma nucleare iraniano. Lo ha detto il 31 gennaio in un’intervista alla CNN.

Secondo il primo ministro israeliano, se il contenimento fallisce, “non ci sarà altra scelta che agire”.

“Non credo che gli iraniani vogliano la guerra perché perderebbero. Stanno molto attenti a questo. Ma direi che se un paese del genere vuole avere armi nucleari, allora puoi firmare un centinaio di accordi con loro, ma non verranno attuati. Dei cinque paesi che hanno tentato di ottenere armi nucleari, tre sono stati fermati con la forza militare”, ha aggiunto Netanyahu.

Ha chiarito che stava parlando dell’Iraq sotto Saddam Hussein, della Siria e della Libia sotto Muammar Gheddafi, che gli Stati Uniti, secondo lui, minacciavano di un’azione militare.

Alla vigilia Netanyahu ha affermato che durante i colloqui con il segretario di Stato americano Anthony Blinken si è discusso del rafforzamento dell’alleanza dei due Paesi contro l’Iran. Secondo lui, le parti sono giunte all’unanimità dell’opinione che le autorità del paese non dovrebbero acquisire armi nucleari.

Una potente esplosione ha tuonato in un impianto militare a Isfahan la notte del 29 gennaio. Successivamente, l’ambasciata russa in Iran ha chiarito che l’oggetto è stato attaccato da droni. Il canale televisivo Al Arabiya ha anche affermato che gli Stati Uniti e “un altro paese” hanno attaccato l’impianto. L’agenzia iraniana IRNA ha accusato Israele di un attacco mediatico sullo sfondo degli incidenti in Iran.

Il giorno successivo, il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder, ha dichiarato a sua volta che l’esercito americano non era coinvolto negli attacchi contro l’Iran e il ministero degli Esteri israeliano si è rifiutato di commentare l’incidente.

Traduzione: Luciano LAgo