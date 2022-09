“Non ci interessa cosa pensi: tutto sarà regolato o limitato a morte”





di Alastair Crooke .

Il difetto principale di tutto il piano europeo è che l’Europa, i grandi consumatori, avendo perso il controllo dei prezzi delle materie prime a vantaggio dei produttori di energia e materie prime, vuole ora, con l’aiuto degli Stati Uniti, riprenderlo.

Nel caso qualcuno da qualche parte non se ne fosse accorto, l’Europa è in crisi. Sei mesi fa, i leader europei erano entusiasti del fatto che i loro piani per smettere di acquistare gas e petrolio russi e sanzionare assolutamente tutto ciò che i russi esportano, avrebbero “fatto esplodere” l’economia russa e, allo stesso tempo, “eliminato” Putin.

Avanti veloce fino ad oggi, e sono “6 aziende su 10 nel Regno Unito a rischio di chiusura a causa dell’aumento dei costi energetici”, l’annuncio di “un inverno freddo per l’Europa”, “dieci inverni terribili in arrivo”, “inflazione record nell’eurozona” e la diminuzione delle opzioni energetiche della Germania. Ma rallegrati: ai leader europei non importa cosa pensi . Ti faremo vedere! “Sosterremo l’Ucraina fino alla fine”, avvertono.

È semplicemente straordinario: l’UE continua a spararsi ai piedi e poi a farlo di nuovo. Per prima cosa ha immaginato il crollo finanziario della Russia; ha quindi immaginato che l’incompetenza militare della Russia e le prestazioni incerte avrebbero consentito a Zelensky di umiliare la Russia sul campo di battaglia. E ora, invece di smettere di scavare la sua buca, l’UE offre il suo “piano B”: dopo aver sanzionato tutto (con conseguenze prevedibili), ora prevede di “chiudere” tutto, con conseguenze negative altrettanto prevedibili.

Venerdì scorso, i ministri delle finanze del G7 hanno deciso di attuare il loro piano per limitare il prezzo delle esportazioni petrolifere russe. Questa iniziativa non sostituirà gli embarghi separati dei paesi del G7 sul petrolio russo, ma sarà attuata parallelamente: il 5 dicembre per il greggio e il 5 febbraio 2023 per i prodotti raffinati.

Questo limite sarà implementato dal “divieto totale dei servizi” che consentono il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi. Questi servizi, che includono l’assicurazione marittima, saranno consentiti solo se i prodotti vengono acquistati a un prezzo pari o inferiore a un prezzo stabilito da una “ampia coalizione di paesi”.

Questo progetto è essenzialmente opera del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen.

Nella sua visione, il prezzo sarebbe fissato al di sopra del livello di prezzo di cui la Russia ha bisogno per bilanciare il suo bilancio nazionale (e quindi incentivarla a continuare a pompare petrolio), ma al di sotto del prezzo necessario per mantenere la prosperità per le economie occidentali – e abbastanza basso da ridurre le entrate petrolifere della Russia, indebolendo così (si spera) la sua economia e lo sforzo bellico.

Il tetto teorico è indefinito, ma è stimato intorno ai 50-60 dollari. Il bilancio russo si basa su petrolio equivalente a $ 44 – nel 2022. L’attuazione di queste misure da parte dell’UE richiederà agli Stati membri di accettare all’unanimità di modificare il sesto pacchetto di sanzioni che descrive in dettaglio l’embargo dell’Unione sul greggio russo, in particolare adeguando il divieto sui servizi assicurativi.

Anche questo elemento chiave dell’assicurazione è discutibile: Lloyds of London è uno dei principali assicuratori marittimi. In che modo, in pratica, le compagnie assicurative determineranno quali carichi vengono trasportati a quale prezzo iniziale? Recluteranno un esercito di ispettori? Perché questi ministri del G7 presuppongono che saranno coinvolti solo i servizi assicurativi del G7? L’India assicura già il carico russo, così come la Russia e la Cina. È più probabile che significhi uno spostamento dei servizi di assicurazione marittima da Londra all’Asia, un altro vantaggio economico occidentale perduto.

Il primo e più evidente difetto di questo progetto è che dipende dalla volontà di aderire dei maggiori importatori di petrolio russo, tra cui India e Cina, . Ed entrambi i paesi hanno detto “no”. La Russia ha avvertito che cesserà semplicemente le esportazioni verso qualsiasi stato partecipante al programma.

Poi, pochi giorni dopo che l’UE ha minacciato i commercianti di materie prime di un “intervento di emergenza” per schiacciare i prezzi dell’energia, Gazprom ha annunciato (per caso?) che avrebbe “fermato completamente” tutto il transito del Nord Stream 1 a causa di una “fuga di petrolio”.

La notizia ha fatto precipitare i mercati azionari globali e ha minacciato di riportare i prezzi del gas e dell’elettricità in Europa ai massimi storici. Ha anche costretto la Svezia a seguire Austria e Germania nel salvare le loro compagnie energetiche per un importo di miliardi di euro.

Nella tarda giornata di domenica, l’Unione Europea (che ha “lavorato instancabilmente tutto il fine settimana”) ha proposto “interventi storici” nel mercato energetico, compreso un prelievo sui profitti eccessivi delle società di servizi pubblici. del commercio di derivati ​​sull’energia elettrica, l’Unione europea si sta affrettando a rispondere agli ultimi sviluppi dell’aggravarsi della crisi.

In poche parole, ogni altro mercato delle materie prime sta per essere “regolato” o limitato a morte.

Il difetto principale di tutta questa costruzione è che l’Europa, i grandi consumatori, avendo perso il controllo dei prezzi delle materie prime a vantaggio dei produttori di energia e materie prime, ora vogliono, con l’aiuto degli Stati Uniti, riguadagnarselo. E nessuno al di fuori dell’Occidente lo vuole. L’OPEC+ di certo non lo vuole. In effetti, l’OPEC+ sta tagliando la produzione , il che farà salire i prezzi. I produttori vogliono naturalmente prezzi alti. Non vogliono “punire” la Russia a scapito del loro reddito.

Quanto a India e Cina, sono ben felici di acquistare il petrolio russo a prezzo ridotto (gas liquefatto nel caso della Cina) e, dopo averlo “lavorato”, rivenderlo agli europei con un apprezzabile vantaggio. Nessuno dei due stati ha interesse a inimicarsi inutilmente Mosca: non sono fan dell’interventismo occidentale “basato sulle regole”.

Il previsto intervento dell’Ue “dovrebbe essere concepito in modo tale da evitare un aumento del consumo di gas o mettere a repentaglio gli sforzi per ridurre la domanda di gas. Dovrebbe essere semplice da attuare e coordinare in tutta l’Unione ed essere compatibile con gli obiettivi climatici dell’Unione”, ha affermato la Presidenza dell’UE nella bozza di documento.

“Facile da implementare”? È qui che scoppiano le risate: perché? Perché, come ha scritto venerdì Goldman Sachs, nulla di ciò che l’Europa decreta farà scendere i prezzi, e invece i prezzi aumenteranno drammaticamente, suggerendo che i piani “storici” dell’Europa funzionano in teoria e si rompono nella pratica.

Alastair Crooke

fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago