Non c’è alcuna possibilità di ottenere la vittoria”. Media israeliani: il prezzo dell’accordo è alto e non c’è motivo di festeggiare

Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth conferma che il prezzo dell’accordo di cessate il fuoco è alto e pesante per “Israele”. Tuttavia, deve essere realizzato perché Israele ha già pagato per questo.

Lo stesso quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth” ha confermato che il prezzo che “Israele” dovrà pagare è molto alto e pesante, e che “l’accordo potrebbe portare a risultati spaventosi”, sottolineando che “tuttavia, il governo deve approvare l’accordo oggi, anche a sulla base delle condizioni secondo cui… “Queste sono trapelate nelle ultime 24 ore.”

Il giornale si è giustificato dicendo che “Israele” aveva già pagato un prezzo insopportabile, aggiungendo: “1.200 sono stati uccisi in un giorno. 300 (?) soldati sono morti nei combattimenti nella Striscia di Gaza, e siamo in una fase in cui non c’è alcuna possibilità di ottenere una vittoria complessiva”.

In un articolo del commentatore politico Ben Dror Yemini intitolato “Se è già arrivato il momento decisivo, dovete dire sì”, il giornale osserva che dopo tutto quanto sopra, nulla può essere considerato una vittoria, spiegando che ulteriori settimane o mesi di combattimenti non cambieranno radicalmente il quadro: la liberazione dei prigionieri abbandonati da “Israele” è l’unica cosa che può portare un po’ di conforto alle famiglie.

Il giornale ritiene che “non c’è motivo di festeggiare, perché questo è solo l’inizio”, rilevando che se l’accordo verrà attuato, un certo numero di prigionieri potrebbe arrivare in “Israele” e un altro numero rimarrà nelle mani di Hamas, e dopo aver raggiunto l’accordo attuale sono necessari diversi mesi, questo potrebbe costare un altro accordo con più sofferenze.

Bambini a Gaza, ostaggi palestinesi nelle mani di Israele

Netanyahu ha reso Israele più debole

Il giornale ha notato che tutti hanno difficoltà a comprendere le decisioni di Netanyahu, considerando che “non ha reso Israele forte, ma piuttosto lo ha reso molto più debole”. Fare iniziative sotto pressione e non prendeva l’iniziativa di fare nulla, anzi si lasciava sempre trascinare.

Il giornale sottolinea che “non c’è un solo errore strategico che Netanyahu abbia abbandonato”, spiegando che “questo è ancora più esasperante, perché bisognerebbe essere completamente ciechi per non capire che l’opinione pubblica internazionale non rimarrà indifferente di fronte alle scene di devastazione”. e distruzione nella Striscia di Gaza”.

“Yedioth Ahronoth” ha visto che “Israele” non ha ritenuto Hamas responsabile della distruzione, e che l’opinione pubblica mondiale lo accusa, ma non accusa Hamas, e che solo un cieco non vede l’impatto di questo sulla posizione dell’amministrazione americana.

Ha continuato: “Netanyahu ha orecchie ma non sente, ha occhi ma rifiuta di vedere, e ha una mente ma rifiuta di capire”, notando il cambio di ruoli, “Dopo che è stato detto dei nostri vicini che capiscono solo la forza, oggi Netanyahu è quello che capisce solo la pressione”.

Secondo il quotidiano “Yedioth Ahronoth”, le stime indicano che l’approvazione dell’accordo da parte di Hamas è una sorpresa, in un momento in cui riceve le sue richieste senza un accordo: “Israele” è in isolamento internazionale, continuano le manifestazioni a sostegno di Hamas, e la presenza dell'”esercito israeliano” nella Striscia di Gaza è condannata da mezzo mondo. Zero risultati, mentre i combattenti di Hamas ritornano ovunque e l'”esercito” israeliano evacua.

Il giornale continuava: “Il tempo è dalla parte di Hamas. Cosa lo spingerà ad affrettarsi?”

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago