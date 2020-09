Non Cadiamo Nella Trappola Dell’Impero

da Redazione

di Jorge Capelán

Mi dispiace, chi mi conosce sa che sono fortemente antirazzista e ho già scritto (positivamente) sul movimento americano Black Lives Matter (BLM), ma le cose che sono successe negli ultimi due anni hanno cambiato radicalmente il prospettiva.

È ovvio che gli Stati Uniti sono un paese razzista, ma ciò che sta accadendo oggi non è purtroppo una vera rivolta popolare, ma piuttosto una manipolazione degli eventi per risolvere l’attuale conflitto di potere all’interno dell’élite americana.

Sono sicuro che né Malcolm X né Martin Luther King avrebbero sostenuto questo tipo di protesta, non perché accetterebbero affatto la discriminazione e la violenza contro i neri e le minoranze negli Stati Uniti, ma perché le proteste si stanno sviluppando in senso settario per dividere la popolazione impoverita degli Stati Uniti e provocare una guerra civile.

Non è quello che volevano quei due grandi leader.

Quale interesse avrei come antirazzista che gettino via una statua di Colombo (che per inciso non era il peggiore dei conquistatori) quando in realtà questi gruppi, se il loro impegno era davvero serio, dovrebbero combattere il sistema di razzismo attualmente prevalente e il colonialismo attraverso il quale gli USA opprimono il resto del mondo?

Se sono antirazzisti e anticolonialisti, dovrebbero chiedere la fine del finanziamento dello Stato sionista di Israele, o la fine della colonizzazione di Porto Rico, o dei blocchi di Cuba e del Venezuela, o la revoca del il malvagio Nica Act, o, ad esempio, lo smantellamento della struttura coloniale dell’Organizzazione degli Stati americani, un esempio vivente del colonialismo e atlantismo degli Stati Uniti ai nostri giorni, che fa abitualmente cose infami come il vergognoso colpo di stato contro la democrazia contro l’eletto governo indigeno di Evo Morales sostituito con Ayma in Bolivia.

Non pensare che noi in Africa, Asia e America Latina abbiamo dimenticato i 500 o 600 anni di colonialismo europeo. Ma quello stesso colonialismo ci sta uccidendo oggi, non secoli fa. È oggi che dobbiamo fermare il genocidio.

Non si può essere antirazzisti senza chiedere la fine di un ordine economico mondiale che si nutre di carne umana ed è alla base delle economie di Stati Uniti, Canada ed Europa occidentale.

Se si prende sul serio il problema del razzismo, bisogna necessariamente essere antimperialisti. Non si può essere antirazzisti e accettare di vivere all’ombra dell’imperialismo, semplicemente perché è solo all’interno di quella struttura oppressiva e disumana che il razzismo ha un senso.

Detroit arresti

Tutto il resto sono solo scuse, discorsi vuoti che cercano di mascherare la vera natura delle relazioni di potere nel mondo. Qualsiasi movimento seriamente antirazzista deve necessariamente essere politicamente indipendente dagli interessi imperiali e, se è un movimento ben informato, deve anche, per necessità, evitare a tutti i costi di cadere nella trappola del settarismo.

Al contrario, Black Lives Matter riceve (e accetta volentieri) il pieno sostegno del Partito Democratico, il cui leader spirituale Hillary Clinton dovrebbe essere ritenuto responsabile per i crimini contro l’umanità commessi dagli Stati Uniti contro, tra molti altri, il popolo libico in primis. La Libia è dove hanno usato la carta razzista per distruggere l’unica società con un vero stato sociale in Nord Africa. L’unico paese che ha fatto una proposta seria per l’indipendenza economica del continente africano creando la propria moneta regionale e utilizzando le sue enormi risorse di petrolio e gas a beneficio dei popoli africano e palestinese.

Se fossero antirazzisti, dovrebbero ritenere Joe Biden responsabile, dal momento che lui e suo figlio sono stati coinvolti nel colpo di stato statunitense in Ucraina, che incidentalmente è stato condotto con gruppi neonazisti addestrati dagli … Stati Uniti. Ricordi lo scorso 5 febbraio, quando Nancy Pelosi, capo del caucus democratico, stracciò il discorso sullo stato dell’Unione di Donald Trump?

Ebbene, c’era una parte di quel discorso di Donald Trump in cui Nancy Pelosi ha applaudito per tutto il tempo: è stato quando Trump ha presentato al Senato il fantoccio imperiale anti-venezuelano Juan Guaidó, e quando si è dedicato ad attaccare paesi come Cuba e Nicaragua rivendicando l’ideologia razzista e colonialista della Dottrina Monroe.

È impossibile dietro a tutto ciò non vedere il sostegno che le manifestazioni BLM ricevono dalla Soros Open Society Foundation, dalla Ford Foundation, dalla Silicon Valley, da Hollywood, dalla CNN, ecc. Da quando il dichiarato sionista Mark Zuckerberg è stato antirazzista e anti colonialista?

Tutti loro sono l’élite del potere statunitense, Wall Street, il complesso militare-industriale (il generale Collin Powell, lo stesso che ha mentito sulla guerra in Iraq, ha parlato la scorsa settimana alla Convenzione Democratica), il potere dei media (da Hollywood a Netflix), Big Pharma che vuole mettere tutti in quarantena… questi sono i settori che oggi, all’improvviso, sono diventati “anticolonialisti”. Non vi sembra affatto sospetto?

Questa non è solo un’alleanza tattica all’interno di un processo di lotta. Il BLM è diventato in pratica un dispositivo politico nella strategia elettorale dei Democratici.

Detroit disordini

Lo slogan di “chiunque tranne Trump” è stupido. Donald Trump, per tutti i suoi milioni, e il suo sostegno alla National Rifle Association, e con tutti i suoi valori reazionari, di fatto non è al comando negli Stati Uniti.

In effetti, Trump è una spina nel fianco dell’élite di potere americana (e occidentale, e razzista) che, prima di essere patriottica, è imperialista e globalista. Ecco perché per loro un nazionalista come Donald Trump, non importa quanto reazionario, è la persona sbagliata per guidare l’impero politicamente, ed è per questo che lo vogliono fuori dal potere.

Ed è per questo che infiammano la strada con Black Lives Matter, contribuendo a creare un ambiente sempre più paranoico e divisivo negli Stati Uniti, dove si parla sempre meno di diritti sociali ed economici per tutti e quasi solo si parla di neri contro bianchi o di indossare una maschera o no.

Ciò che l’élite del potere statunitense vuole fare è buttare giù il tavolo dell’attuale ordine mondiale (che non gli si addice più) e sostituirlo con il governo diretto delle multinazionali e la sorveglianza di massa dell’intera umanità.

Sanno benissimo che non possono salvare il dollaro, ed è per questo che vogliono distruggere l’economia mondiale per rimanere padroni e signori delle rovine che ne derivano. Questo è il vero piano.

Né Malcolm X né Martin Luther King lo sosterrebbero.

Malcolm X ha proposto che le comunità nere dovrebbero armarsi per difendersi e diventare indipendenti costruendo il proprio potere nero. Avrebbe riso di chiunque avesse proposto una sorta di insurrezione per togliere il potere dell’uomo bianco. Non gli interessava, era interessato al potere dei neri.

E Martin Luther King, d’altra parte, non l’avrebbe sostenuto neanche per due cose: in primo luogo, perché era un pacifista, e in secondo luogo (e penso più importante) perché voleva una grande coalizione popolare di bianchi e neri. persone per costruire una società più giusta.

Ma non è una coalizione popolare quella che stanno costruendo in America, ma la piaga della divisione tra “neri” e “nazisti”, tra i “bravi ragazzi” che vogliono cacciare Trump e i “cattivi e ignoranti”, i “Deplorevoli” come li ha chiamati Hillary Clinton, che lo sostengono.

Può essere una sorpresa per alcuni, e per questo motivo vale la pena sottolinearlo, perché la CNN non lo mostra: anche i neri e i latini vanno alle manifestazioni a sostegno del presidente Trump, non necessariamente perché sono “nazisti” o “razzisti ”O“ analfabeta ”, ma perché hanno bisogno di uscire e lavorare per guadagnarsi da vivere, proprio come la nostra gente qui in Nicaragua, mentre una serie di politici fanatici negli Stati dell’Unione vogliono tenerli rinchiusi con la quarantena.

Questi fanatici politici democratici vogliono condurre gli Stati Uniti in una guerra civile, adattata agli interessi imperialisti. E stanno cercando di trascinare dentro anche il resto del mondo. Chi può essere così ingenuo da credere che le élite democratiche, con il sostegno della vecchia guardia repubblicana, domani non entreranno in guerra con la Cina? Non è il “pazzo Trump” che minaccia l’umanità, è l’impero che prepara la distruzione del mondo.

Non cadiamo nella trappola che ci stanno preparando.



Pubblicato Originariamente su OffGuardian

Traduzione: Luciano Lago

P.S. Le opinioni espresse nell’articolo possono non coincidere con quelle della redazione



