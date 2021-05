06 Mag New York Times: la Russia avrebbe lasciato 80 mila soldati al confine con l’Ucraina, questo è un segnale per l’Occidente

New York Times: la Russia avrebbe lasciato 80 mila soldati al confine con l’Ucraina, questo è un segnale per l’Occidente

Secondo un articolo del New York Times, dopo esercitazioni su larga scala dei distretti militari meridionali e occidentali, la Russia avrebbe ritirato solo poche migliaia di militari dal confine con l’Ucraina e circa 80.000 militari russi sarebbero rimasti lì.

Nel suo materiale, il NYT cita le informazioni ricevute da alti funzionari dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Le forze armate russe di stanza vicino al confine ucraino sono definite negli Stati Uniti come le più grandi dalla primavera della Crimea del 2014.

In effetti, l’esercito russo ha ordinato ad alcune unità di tornare nelle loro caserme prima del 1 maggio, hanno detto le autorità, e queste si sono ritirate dal confine.

Tuttavia molte unità hanno lasciato i loro camion e veicoli blindati, suggerendo che potrebbero tornare se il presidente russo Vladimir Putin decidesse di riportarli di nuovo al confine ucraino, ha detto il NYT.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno affermato di percepire la continua presenza di truppe al confine con l’Ucraina come un segnale del presidente Vladimir Putin che la Russia potrebbe schierare forze significativamente più grandi al confine rispetto al numero di truppe che partecipano alle esercitazioni degli Stati Uniti e della NATO in Europa .

Le manovre del “Defender Europe 21”, ricordiamo, sono iniziate il 4 maggio in Albania. Le esercitazioni verranno svolte in più di dieci paesi europei, vi parteciperanno 27 stati, circa 28.000 soldati.

Gli analisti militari ritengono che il dispiegamento di truppe vicino al confine ucraino fosse chiaramente inteso a dimostrare il potenziale militare della Russia, principalmente al nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla sua squadra.

Alcuni funzionari statunitensi ipotizzano che il dispiegamento di truppe sia principalmente finalizzato a “fuorviare gli Stati Uniti e l’Europa e mostrare all’Ucraina i limiti del sostegno occidentale”, scrivono i giornalisti del NYT.

“Forse la Russia ha già raggiunto questo obiettivo. Gli Stati Uniti si sono detti pronti a imporre nuove sanzioni contro Mosca e hanno espresso un forte sostegno all’Ucraina. Ma l’amministrazione Biden non ha intrapreso alcun passo per avanzare verso l’adesione alla NATO o per aumentare in modo significativo gli aiuti militari a Kiev ”, riassumono gli autori dell’articolo.

Forze russe al confine dell’Ucraina

Nota: Quello che il NYT omette di spiegare è che la NATO e gli USA hanno istigato gli ucraini alla guerra per provocare una reazione russa, salvo poi coprirsi con vari pretesti per non esporsi ad un conflitto diretto con la Russia.

Vladimir Putin si ò mosso per smascherare il gioco sporco degli USA e della NATO di mandare in avanti l’Ucraina come testa d’ariete per sfondare le difese dei filo russi nel Donbass e provocare un intervento russo.

In realtà la Russia ha dimostrato, con la sua immediata concentrazione di forze, la sua determinazione ad intervenire a supporto dei cittadini russi del Donbass, nell’ipotesi che l’esercito ucraino avesse varcato la linea rossa che corrisponde alla linea di demarcazione fra le repubbliche del Donbass e l’Ucraina, così come la frontiera fra Crimea e Ucraina.

Ancora una volta Putin ha giocato le sue carte ed ha scoperto il bluff di Washington così che ha lasciato le forze ucraine e la NATO senza alcuna copertura per i venti freddi che arrivano dalla steppa.

Fonte: New York Times

Traduzione, sintesi e nota: Luciano Lago