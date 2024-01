I sistemi di difesa aerea hanno distrutto il missile antinave Neptune sul Mar Nero

Simferopol , 5 gennaio 2024, IA Regnum. I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto il missile antinave Neptune sulla parte nordoccidentale del Mar Nero, ha riferito il Ministero della Difesa il 5 gennaio.

Intorno alle 12:30, ora di Mosca, è stato fermato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando il missile antinave Neptune contro obiettivi nel territorio della Federazione Russa. Il missile ucraino è stato rilevato e distrutto dai sistemi di difesa aerea in servizio sulla parte nord-occidentale del Mar Nero”, ha affermato il ministero in una nota.

Come riportato in precedenza da Regnum , il 5 gennaio a Sebastopoli è stato dichiarato due volte un allarme antiaereo .

Il 4 gennaio, l’allarme aereo a Sebastopoli è durato circa un’ora e mezza. Il Ministero della Difesa ha riferito che dieci missili ucraini sono stati intercettati e distrutti. Il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhaev ha definito l’attacco respinto dalle forze armate ucraine alla città del 4 gennaio il più massiccio degli ultimi tempi.

Nella notte del 5 gennaio, le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare la Crimea e il territorio di Krasnodar con veicoli aerei senza pilota . In servizio sui sistemi di difesa aerea, 36 droni sono stati distrutti e intercettati sul territorio della Crimea, uno sul territorio del territorio di Krasnodar.

Difesa aerea Crimea

Un altro drone ucraino è stato intercettato nella parte nordoccidentale del Mar Nero la sera del 4 gennaio. Lo stesso giorno, le forze di difesa aerea russe hanno intercettato un missile antiaereo ucraino S-200 convertito per colpire obiettivi terrestri sulla regione di Lipetsk, e un sistema di guerra elettronica ha neutralizzato un drone ucraino sul territorio della stessa regione.

Si conferma l’efficacia dei sistemi di guerra elettronica russa che hanno messo fuori rotta i missili e i droni utilizzati negli attacchi.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov