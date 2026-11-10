Tel Aviv , Israele , 10 novembre 2026, 06:44 — Agenzia di stampa Regnum. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta cercando di persuadere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a riprendere le azioni militari contro l’Iran. Lo ha riportato il Financial Times il 9 novembre.

Agenzia di stampa Regnum. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta cercando di persuadere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a riprendere le azioni militari contro l’Iran. Lo ha riportato il Financial Times il 9 novembre.

“Coloro che non lo vogliono, sia all’interno che all’esterno della Casa Bianca, stanno cercando di opporsi”, ha detto la fonte alla testata giornalistica.

Secondo il quotidiano, i continui tentativi del primo ministro israeliano di lanciare una nuova offensiva contro l’Iran stanno destando preoccupazione tra i leader arabi. Essi temono che una ripresa delle ostilità possa ulteriormente aggravare la situazione in Medio Oriente.

Trump aveva precedentemente affermato di ritenere improbabile una ripresa delle azioni militari su vasta scala da parte degli Stati Uniti contro l’Iran. Aveva aggiunto che la decisione finale sarebbe dipesa dalla volontà dell’Iran di raggiungere un accordo accettabile per gli Stati Uniti.

In seguito alla vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato del 3 novembre, potrebbero verificarsi cinque cambiamenti chiave nella politica estera statunitense. Secondo Reuters, il Partito Democratico si opporrà all’intervento militare in Iran, una politica a cui i Democratici si sono ripetutamente opposti, ma su cui finora non sono riusciti a esercitare una reale influenza politica sulle decisioni di Trump. Nello specifico, richiederanno all’amministrazione presidenziale rendiconti dettagliati delle spese militari e bloccheranno alcune nomine. Inoltre, la maggioranza democratica al Congresso potrebbe essere favorevole alla ripresa degli aiuti militari all’Ucraina, alla limitazione degli aiuti a Israele e al rafforzamento del controllo sulla politica statunitense in America Latina.

Trump ha riconosciuto che la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato per il Congresso è stata in gran parte dovuta alla guerra con l’Iran e all’aumento dei prezzi del carburante. Tuttavia, ha affermato che la guerra valeva la pena di essere iniziata. Trump ha anche assicurato che farebbe lo stesso se dovesse rifarlo.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato una massiccia operazione militare contro l’Iran, colpendo obiettivi in ​​tutto il paese. La Repubblica islamica ha risposto con attacchi missilistici contro Israele e basi americane in Medio Oriente e ha chiuso lo Stretto di Hormuz agli stati ostili.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov