Netanyahu sembra spacciato: gli arabi si uniscono all’opposizione

Sembra che i giorni del regime genocida di Benjamin Netanyahu siano contati.

(Nella foto Netanyahu in Tribunale durante processo per corruzione)

TERZO AGGIORNAMENTO. Giovedì i partiti arabi in Israele hanno appoggiato Gadi Eiskenkot, l’avversario di Netanyahu, dandogli un vantaggio di 67 seggi contro i 46 del presidente, che si appresta a chiedergli di formare un governo, secondo quanto riportato da Joe Lauria.

Giovedì i partiti arabi nella Knesset israeliana hanno concordato di sostenere l’avversario di Netanyahu, Gadi Eisenkot, garantendogli 67 seggi su 120, necessari per formare la maggioranza.

Isaac Herzog, il presidente israeliano, si appresta a chiedere a Eisenkot di formare un governo. Dopo aver ottenuto solo 46 seggi alle elezioni del 27 ottobre, Netanyahu ha iniziato a costruire la narrativa del Russiagate, accusando il Qatar di “interferenze straniere” nei confronti dei partiti arabi, un’accusa respinta dalla polizia israeliana, dai funzionari elettorali e dal Qatar, ma sostenuta dal capo dello Shin Bet, l’FBI israeliano, alleato di Netanyahu.

Netanyahu rischia una possibile pena detentiva per corruzione se dovesse lasciare l’incarico.

Il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito che giovedì Herzog si è consultato con i partiti e ha proposto l’idea di un governo di unità nazionale Netanyahu-Eisenkot, ma la proposta è stata respinta perché “l’era Netanyahu deve finire”, secondo le parole di Gilad Kariv, deputato del partito dei Democratici.

Secondo Haaretz, tutti i partiti arabi israeliani hanno dato il loro sostegno a Eisenkot, garantendogli 19 seggi. Il giornale ha riportato:

“In particolare, tutti i partiti a maggioranza araba hanno deciso di raccomandare Eisenkot. La Lista Unita a guida araba si è unita alla Lista Araba Unita di Mansour Abbas nel sostenerlo, affermando che la decisione mirava a sostituire il governo di Netanyahu.”

Il presidente della Lista Unita, Yousef Jabareen, ha dichiarato che il partito non ha richiesto incarichi ministeriali né ha cercato di entrare a far parte della coalizione, ma è pronto a sostenere un governo guidato da Eisenkot dall’esterno.

Resistenza Palestinese

Abbas, dal canto suo, ha detto a Herzog che, nonostante la complessità dei risultati elettorali, le divergenze tra i partiti potrebbero essere colmate per formare un governo stabile. Interrogato su Hamas, ha affermato che la sua visione è che Hamas e gli altri gruppi armati si disarmino nell’ambito di una soluzione a due Stati.

In base alla Legge fondamentale del Paese, il presidente israeliano può incaricare qualsiasi candidato di formare un governo, ma con un sostegno così ampio, sarebbe alquanto insolito, se non controverso, se Herzog non chiedesse a Eisenkot di farlo. Poiché Netanyahu avrebbe bisogno dei partiti arabi per formare una coalizione di governo, e questi lo hanno ora respinto, e poiché un governo di unità nazionale sembra ormai irrealizzabile, non resta altra scelta che concedere a Eisenkot 28 giorni, con una possibile proroga di 14 giorni, per formare un governo.

Tuttavia, Herzog ha affermato che avrebbe rivelato il nome del candidato scelto per formare il governo solo domenica. In una dichiarazione ha affermato:

“I risultati delle consultazioni possono sembrare chiari, ma l’autorità che mi è conferita dalla legge è quella di stabilire chi ha la capacità di formare un governo, e questo non è del tutto chiaro, visti i veti reciproci tra i blocchi e all’interno degli stessi blocchi. Cercherò di chiarirlo direttamente e rapidamente, attraverso colloqui personali con alcuni dei leader dei partiti.”

Eisenkot ha criticato Netanyahu per aver cercato una “vittoria totale” a Gaza, definendola “irrealistica”, e per la mancanza di un piano di uscita. Tuttavia, si è dichiarato determinato a smantellare l’ala militare di Hamas con la forza, se necessario. Ha criticato aspramente la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania, definendola “immorale”, “non ebraica” e una “campagna di terrore”. Per quanto riguarda l’Iran, vuole fermare il programma nucleare iraniano con la forza, se necessario, ma preferisce le sanzioni e si oppone a un cambio di regime, considerandolo irrealistico.

Ciò lo mette in contrasto con Netanyahu e con il suo ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, e con il ministro delle finanze, Bezalel Smotrich, che presumibilmente lascerebbero entrambi il governo, seguendo Netanyahu.

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Joe Lauria è caporedattore di Consortium News ed ex corrispondente ONU per il Wall Street Journal, il Boston Globe e altri giornali, tra cui il Montreal Gazette, il London Daily Mail e lo Star di Johannesburg. È stato giornalista investigativo per il Sunday Times di Londra, giornalista finanziario per Bloomberg News e ha iniziato la sua carriera professionale a 19 anni come corrispondente per il New York Times. È autore di due libri: “A Political Odyssey” , scritto con il senatore Mike Gravel e con la prefazione di Daniel Ellsberg; e ” How I Lost By Hillary Clinton” , con la prefazione di Julian Assange.

Fonte: Consortium News

Traduzione: Luciano Lago