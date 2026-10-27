Netanyahu invoca l’appoggio di Trump e minaccia una nuova guerra contro l’Iran.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu invoca l’appoggio del presidente statunitense Donald Trump e paventa una rinnovata aggressione contro l’Iran, mentre le divisioni interne a Washington rivelano crescenti dubbi sulla sua leadership.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invocato l’appoggio del presidente statunitense Donald Trump e ha paventato la possibilità di una rinnovata aggressione israelo-americana contro l’Iran in vista delle elezioni della Knesset di martedì, nonostante le voci di divisioni all’interno dell’amministrazione Trump mettano in dubbio il ruolo di Netanyahu nella strategia regionale di Washington.

In un intervento televisivo andato in onda domenica sera, come riportato da Reuters , Netanyahu ha elogiato il sostegno di Trump, descrivendo il loro rapporto come senza precedenti tra un primo ministro israeliano e un presidente degli Stati Uniti. Ha inoltre citato l’appello di Trump agli elettori affinché lo confermassero in carica, in seguito al post sui social media del presidente americano in cui lo esortava a “portare a termine il lavoro” contro l’Iran.

“Votate per Bibi Netanyahu come Primo Ministro, dobbiamo portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato!”, ha scritto Trump.

Secondo Reuters , Netanyahu ha affermato che Trump era pronto ad agire per “eliminare definitivamente la minaccia iraniana”, a condizione che Netanyahu rimanesse al potere . Ha aggiunto di aver incaricato il Mossad e l’esercito di occupazione israeliano di rovesciare il governo iraniano, sostenendo che questo fosse l’unico modo per “porre fine alla minaccia”.

Le dichiarazioni sono giunte mentre la Casa Bianca escludeva un attacco statunitense all’Iran prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre. La vice portavoce Anna Kelly ha affermato che l’Iran si trova in una “condizione molto critica” dal punto di vista economico e militare e che il blocco rimarrà in vigore, finché il petrolio continuerà a transitare attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il divario tra la retorica di Netanyahu e la posizione di Washington riflette una più ampia incertezza sul fatto che Trump sosterrà o meno un’altra importante operazione militare contro Teheran dopo le elezioni israeliane e le elezioni di medio termine statunitensi.

Si segnalano divisioni a Washington riguardo a Netanyahu.

Nonostante l’appoggio pubblico di Trump , alti funzionari statunitensi hanno espresso crescente insoddisfazione nei confronti di Netanyahu, e alcuni consiglieri del presidente stanno valutando se una diversa leadership israeliana potrebbe promuovere meglio gli obiettivi regionali di Washington, come riportato sabato da Axios .

Secondo quanto riportato da funzionari statunitensi citati dalla testata, i disaccordi si sono intensificati negli ultimi sei mesi e si estendono dall’Iran a Gaza, al Libano e alla Siria. Alcuni membri dell’amministrazione si sono opposti all’intervento di Trump nelle elezioni israeliane, mentre altri ritengono che le dimissioni di Netanyahu potrebbero facilitare gli sforzi diplomatici statunitensi nella regione.

Missili Iraniani

Un consigliere di Trump ha riassunto la continua preferenza del presidente per Netanyahu, nonostante le loro divergenze, dicendo: “È il diavolo che conosce”.

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran è emersa come una delle principali fonti di attrito. Il vicepresidente JD Vance e altri alti funzionari ritengono che Netanyahu abbia fornito a Washington valutazioni errate prima della guerra, sollevando dubbi sulla sua affidabilità come partner.

Vance si è astenuto pubblicamente dal dare il suo appoggio alla campagna per la rielezione di Netanyahu.

“Non sto attaccando Bibi Netanyahu. Non sto appoggiando Bibi Netanyahu. Credo che alla fine ciò che conta sia l’appoggio del presidente”, ha detto Vance ai giornalisti.

I disaccordi riportati sono significativi, poiché Netanyahu preme per un’altra operazione militare su larga scala contro l’Iran, mentre Trump deve decidere sull’entità del coinvolgimento statunitense. Il sostegno pubblico di Trump a Netanyahu, pertanto, non indica necessariamente un accordo all’interno della sua amministrazione sulla linea d’azione preferita dal premier israeliano.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago