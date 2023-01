Netanyahu griderà “al lupo” come diversivo, ma farà un’aria da solista?





di Alastair Crooke

Netanyahu sa di essere sotto una potente lente d’ingrandimento a Washington. In che modo, quindi, un’amministrazione Biden “liberale” può affrontare l’eliminazione palese, se non sfacciata, dei diritti dei palestinesi?

La stampa occidentale, nel suo recente clamore secondo cui l’Iran è all’apice di una rivoluzione sociale, non indica tanto una reale aspettativa di disordini sociali in Iran, ma riflette ciò che ha detto Biden. Esplicitamente (all’inizio di questo mese): Quando una donna ha chiesto Biden per annunciare che il JCPOA (accordo nuclare con l’Iran) era morto, ha risposto “ No ”; “ È morto, ma non lo annunceremo ”. Quando ha chiesto “perché?” ha risposto: “ Per molte ragioni. Storia lunga ”.

La resurrezione del JCPOA era una promessa chiave della campagna di Biden. Ora che è “morto”, ha bisogno di una nuova narrativa. Quindi ora ce l’abbiamo: gli Stati Uniti si sono concentrati sul sostegno alle manifestanti iraniane (non dobbiamo dimenticare che ridurre la questione dell’hijab a uno scenario così bianco e nero è una frode – la questione dell’hijab e il cambiamento della società in Iran è molto più complicata e sfumato ).

Allora, dove è realmente diretta la politica degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran? Questa domanda è molto rilevante, perché preservare l’ambiguità del JCPOA (“è morto ma non lo diremo”) rischia di avere un breve tempo di dimezzamento. Perché una crisi nelle relazioni USA-Israele sembra inevitabile. Questa è la logica inesorabile che scaturisce dalla composizione e dalla natura del governo di estrema destra di Netanyahu.

Il divario USA-Israele è già ampio su una serie di questioni di politica estera. Ma, cosa ancora più importante, il nuovo governo israeliano minaccia apertamente il confronto con i palestinesi – e “l’annessione”. La ‘ maschera dell’apartheid è caduta’: ‘ Secondo le parole dei membri del nuovo governo, ‘Israele’ è sul punto di annettere de facto la maggior parte della Cisgiordania. Allargherà gli insediamenti, legalizzerà gli insediamenti semi-selvaggi, ridurrà gradualmente la cooperazione in materia di sicurezza con l’Autorità palestinesee e questo inevitabilmente farà allargare l’attrito con il popolo palestinese. Non è necessario sostenere o credere nella fattibilità del modello dei “due stati” per capire quanto sconsiderata e crescente sarà questa decisione “.

Occupazione israeliana delal Cisgiordania

“ Creando le condizioni per un’entità palestinese non contigua e ingovernabile, qualsiasi futura risoluzione di separazione e dissociazione sovrana sarà resa impraticabile. Non ci sarà alcun “processo di pace”, né alcuna parvenza di processo diplomatico o alcuna iniziativa israeliana ”, come scrive un ex diplomatico israeliano .

Netanyahu sa di essere sotto una potente lente d’ingrandimento a Washington. In che modo, quindi, un’amministrazione Biden “liberale” può affrontare l’eliminazione palese, se non sfacciata, dei diritti dei palestinesi? Anche provare a qualificare ciò che dicono i ministri di Netanyahu sulla Palestina danneggerebbe enormemente la reputazione di Biden nel resto del mondo – insieme all’immagine del suo “pugno” con MbS.

È qui che la “morte” del JCPOA si interseca con la realtà politicamente più tossica dell’apartheid che minaccia il rapporto di Netanyahu con la squadra di Biden.

Va bene, quindi il JCPOA non è più rilevante e l’Iran, che è già uno stato di soglia nucleare e che ora è soggetto alle macchinazioni occidentali di cambio di regime, risponderà a quelle macchinazioni di cambio di regime avanzando sulla traiettoria della “soglia”, accumulando uranio più arricchito e più altamente arricchito, senza tuttavia diventare un’arma.

Questo movimento graduale, tuttavia, alla fine accorcia il “ritardo di sfondamento” (un dispositivo artificioso per il tempo necessario per passare dalla soglia alla capacità di inserimento). È stato promosso dal team di Obama come misura per rassicurare gli alleati incerti sulla sostanza del quadro JCPOA (insistendo sul fatto che la pausa non potrebbe mai superare un anno). All’inizio potrebbe essere stato un espediente, ma ora fa parte della storia del JCPOA.

Gli Stati Uniti sembrano tranquillamente “ok” con l’Iran che rimane sulla “soglia”, anche se è un po’ scomodo ammetterlo a Washington. (L’amministrazione Biden, al momento, è molto più preoccupata per la Corea del Nord che monta una testata nucleare su uno dei suoi missili balistici intercontinentali.)

Ma se l’Iran arriva a un tasso di arricchimento del 90% e rafforza la sua alleanza militare con la Russia, Washington si sentirà comunque obbligata a riconsiderare le sue opzioni (mentre Israele e la sua lobby a Washington chiedono che la rottura si accorci).

In che modo questo si adatta alla tossica questione palestinese inserita nella nuova agenda israeliana? C’è una connessione perché l’Iran è la causa principale di Netanyahu – lo è sempre stata. L’Iran è la questione su cui si prevede con una certa certezza che Netanyahu tornerà – per distrarre dalla divisione che le azioni palestinesi del suo governo di estrema destra potrebbero suscitare a Washington.

Netanyahu potrebbe minacciare di agire militarmente contro un Iran già “sulla soglia”. La sua squadra afferma già che si sta prendendo in considerazione un attacco israeliano alle strutture nucleari iraniane.

Ma, riguardo all’Iran, Netanyahu ha poca o nessuna credibilità a Washington. Ha cantato questa canzone sulla minaccia esistenziale che l’Iran rappresenta da molto tempo, sperando di stimolare l’azione militare degli Stati Uniti contro la Repubblica. Lo ha sostenuto nel marzo 2009 dopo essere tornato al potere (ma è stato osteggiato con veemenza dal suo stesso capo del Mossad Meir Dagan e dal capo dello Shin Bet Yuval Diskin). Lo ha fatto di nuovo nel 2018, dopo aver fatto pressioni con successo su Trump affinché abbandonasse il JCPOA.

Netanyahu soffre indubbiamente di un grave deficit di credibilità a Washington. Quest’ultimo si stancò della sua risposta: ” E’ di nuovo il 1938 e l’Iran è la Germania nazista “.

Quindi quali opzioni potrebbe perseguire il team di Biden, se Netanyahu cercasse di distogliere l’attenzione da una crisi a Washington al suo programma interno in Cisgiordania? Le versioni precedenti di Netanyahu, tra l’altro, erano “più morbide” – fino al 2019, cioè quando Netanyahu è stato processato per corruzione.

Prima di questo momento giudiziario, da presidente del Consiglio, ha costantemente flirtato con audacia, ma soprattutto ha agito con cautela. Non è mai stato considerato particolarmente coraggioso. Senza dubbio Netanyahu pensa di poter smorzare il contraccolpo di Biden: ‘ Io e Joe ci conosciamo da 30 anni ‘. Può darsi, ma il suo processo per corruzione lo rende ostaggio della sua coalizione (alla quale si affida interamente per evitare la prigione).

Quindi, se Netanyahu affronta gravi tensioni a Washington a causa della posizione palestinese del suo governo – che la semplice adulazione non dissiperà – e contrasta quelle pressioni creando un diversivo esagerando la “minaccia” iraniana, come potrebbe Biden reagire?

Un modo – paradossale – sarebbe che gli Stati Uniti rinnovassero il dialogo con l’Iran e riprendessero i negoziati JCPOA. Sì, suona perverso. Certo, Tel Aviv scatenerebbe l’inferno, con la sua parte di lamentele e minacce.

Insomma, il Team Biden potrebbe decidere di giocare: “Tu ci confondi, noi ti confondiamo”. Ci impegneremo nuovamente con l’Iran: vaffanculo! (Sono successe cose più strane.)

Missili iraniani

Washington ha una mano più forte di quanto molti credano. Lo sviluppo delle capacità militari iraniane (missili intelligenti, droni a sciame e possibilmente missili ipersonici) ha trasformato la deterrenza iraniana. Qualsiasi attacco israeliano all’Iran potrebbe significare una guerra totale nella regione. L’Iran è ora arruolato nelle strutture militari di Russia e Cina. L’Iran riceverà presto il primo lotto di 24 Sukhoi SU-35. I cosiddetti membri dell’Accordo di Abramo non costituiscono un fronte anti-iraniano coeso. Sono un guscio, sono tutti discretamente in contatto con l’Iran. E la “mappa” della regione si sposta senza dubbio verso est.

In definitiva, la squadra di Biden ha le mani impegnate: Ucraina, Russia, Cina ed Europa (ovvero la NATO) in crisi. Sa anche che la politica israeliana costituisce un “buco nero” senza fondo per il capitale politico americano, al di fuori della Beltway.

Alastair Crook

fonte: Al Mayadeen