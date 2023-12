Netanyahu e il suo gabinetto stanno guidando Israele verso il biblico Armageddon

di Alastair Crooke

Il governo stima che la rabbia dell’opinione pubblica e l’appello a “schiacciare” Hamas dureranno più a lungo di quanto stimato dagli Stati Uniti per una guerra di “alcune settimane” al massimo.

L’appello di Biden e la sua squadra, che cercavano un cessate il fuoco totale, sono stati respinti. Il governo e l’esercito israeliano hanno dovuto affrontare i vincoli di un cessate il fuoco temporale. Una volta interrotta un’azione militare, più lungo è il “tempo morto”, più difficile sarà ricominciare. Come previsto, la tregua è finita. Le aspettative americane erano irrealistiche, considerato l’umore del pubblico e l’unità del gabinetto di Netanyahu.

In effetti, stiamo entrando in una nuova guerra, che sarà di portata significativamente diversa. Da un lato, i leader di Hamas hanno dichiarato che, in questa nuova fase, la principale forza combattente (tre quarti di tutti i combattenti di Gaza) impegnerà i soldati israeliani; dall’altro perché la guerra rischia di allargarsi e prendere strade nuove e inaspettate.

Non solo Netanyahu e il suo team hanno snobbato Biden, ma Biden ha detto a Gallant: “ Ti restano solo poche settimane ”, al che Gallant ha risposto: “ Ci vorranno mesi ”, al che Blinken ha risposto: “ Non credo che tu abbia mesi ” – ma significativamente, i ministri del gabinetto di Netanyahu hanno anche consapevolmente – e deliberatamente – oltrepassato la “linea rossa” fissata dai Fronti Uniti della Resistenza: fermare il massacro a Gaza, o sarà il peggio!

Perché consapevolmente e deliberatamente?

Poiché gli obiettivi di guerra del governo “israeliano” stanno subendo una metamorfosi – in parte per sfuggire alla censura per le carenze che hanno permesso al 7 ottobre di cogliere Israele di sorpresa, Netanyahu, il “maestro dell’immagine”, distoglie l’attenzione del pubblico dalle iniziali intenzioni di Hamas. L’attacco (che imputa a carenze militari e di intelligence) per dipingere con pennellate drammatiche gli eventi del 7 ottobre, come il primo round di una “seconda guerra d’indipendenza”. In breve, Israele sta conducendo una guerra senza scelta. E la sopravvivenza di Israele (e la sopravvivenza politica personale di Netanyahu) è possibile solo se la guerra sarà prolungata, poiché si tratta di una “lotta nazionale” formativa.

La strategia del governo si basa quindi sulla scommessa che l’opinione pubblica israeliana manterrà (nonostante la personale disapprovazione di Netanyahu), a causa dello schiacciante sostegno pubblico a questo punto per i due obiettivi dichiarati di guerra fissati dal governo di guerra: la distruzione del “regime di Hamas” e le sue capacità e il rilascio di tutti i prigionieri israeliani a Gaza.

Liberazione ostaggi Israele

Fondamentalmente, il governo stima che la rabbia pubblica e l’appello a “schiacciare” Hamas dureranno più a lungo della stima americana di una guerra di “poche settimane” al massimo. Su questo punto Netanyahu e il suo gabinetto sembrano poggiare su basi solide. Un sondaggio pubblicato venerdì scorso dall’Istituto Democratico Israeliano (IDI) indica che il 90% dell’opinione pubblica sostiene pienamente “l’annientamento di Hamas”. Il direttore dell’IDI ha affermato che il sondaggio sottolinea che nulla è cambiato nell’atteggiamento israeliano: non vi è alcuna base, ha osservato il direttore nel suo sondaggio d’opinione, per sostenere un cessate il fuoco, o una soluzione politica. Per l’opinione pubblica israeliana non potrà esserci stabilità finché “Hamas non sarà sradicato”.

Il secondo passo compiuto dal governo israeliano è quello di sostenere l’arte di Netanyahu della “lotta eroica e senza scelta” colorando l’imminente “guerra d’indipendenza” in termini nettamente manichei e messianici: luce contro oscurità; civiltà contro la barbarie. L’obiettivo è generare un’ondata di sostegno per il passo fondamentale volto a rimuovere la “finzione” di un accordo politico con i palestinesi, “una volta per tutte”.

Salvataggio a Gaza

La “tavola” è apparecchiata per una lunga guerra israeliana contro il “male cosmico”.

“ Sono solo io [Netanyahu] che posso impedire la nascita di uno Stato palestinese a Gaza, in Giudea o in Samaria ”: “ Non lo permetterò ”. “ Non ci sarà mai [uno stato palestinese] ”. “ Sono l’unico che può gestire i rapporti con Biden (un’amicizia lunga 40 anni). Sono l’unico che sa come affrontare la psiche americana ”.

“ Io guido (…) non solo in nome della storia ebraica, ma anche della civiltà occidentale ”.

Questa è la tipica vanteria narcisistica di Netanyahu. Sono d’accordo. Ma è anche un errore fin troppo comune in Occidente sottovalutare i propri avversari. La spavalderia di Netanyahu potrebbe funzionare. I sondaggi sembrano indicare che sia proprio così. (Netanyahu è una volpe).

Il corrispondente per gli affari militari di Haaretz , Amos Harel, scrive:

“ Considerazioni emotive si aggiungono all’opinione pubblica prevalente secondo cui senza la sconfitta totale di Hamas nella Striscia di Gaza, non c’è alcuna possibilità di ridurre i danni causati dall’attacco a sorpresa. Inoltre, senza una vittoria militare di questa portata, sarà impossibile scoraggiare Hamas a Gaza e Hezbollah nel Libano meridionale dal tentare azioni simili in futuro .

Queste dichiarazioni di Netanyahu (“nessuno Stato palestinese”) mostrano molto chiaramente che Israele sta spingendo per una seconda Nakba. Netanyahu si sta dirigendo – con il suo fiorito manicheismo e il sostegno popolare interno – verso un nuovo ultimatum silenzioso per Gaza: “Emigrazione o annientamento”. E più tardi questo sarà anche in Cisgiordania.

Ecco quindi la “nuova guerra”: una guerra di civiltà ebraica per fondare un “nuovo” Israele nella “Terra di Israele” contro il nazionalismo islamico emergente sostenuto dall’Islam civilizzato (non istituzionale).

Hamas ha effettivamente rotto questo paradigma. La “nozione di due Stati” è scivolata sotto le onde.

Fonte: Al-Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago