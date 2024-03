Netanyahu approva l’attacco a Rafah prima che la nave umanitaria arrivi a Gaza

Il premier israeliano approva il piano di attacco a Rafah, la città più meridionale di Gaza, dove hanno cercato rifugio più di un milione di sfollati palestinesi.

La decisione è stata presa questo venerdì, quando una nave spagnola al traino di una chiatta carica di viveri è arrivata a Gaza , in una sorta di test per una nuova rotta di aiuti via mare da Cipro alla striscia devastata, dove incombe la carestia dopo cinque mesi di campagna militare israeliana contro i palestinesi nell’enclave costiera.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dato il via libera all’attacco dopo una riunione di gabinetto in cui era stata presa in considerazione una nuova proposta di cessate il fuoco da parte del Movimento di resistenza islamica palestinese (HAMAS).

L’iniziativa prevedeva una serie di passi come il ritorno dei detenuti israeliani in cambio di prigionieri palestinesi , la fine definitiva delle ostilità dopo, e non prima, un primo cessate il fuoco di 40 giorni, ma ha ricevuto, tra gli altri, un sonoro no.

L’ufficio di Netanyahu ha definito la proposta “irrealistica”, ma ha informato che una delegazione israeliana si recherà in Qatar, mediatore chiave nei negoziati, per discutere la posizione di Israele su un possibile accordo.

Secondo funzionari israeliani, citati dal quotidiano britannico The Guardian, l’esercito sionista sta preparando “questioni operative” e l’evacuazione della popolazione civile da Rafah. Non è stato fornito alcun calendario per l’assalto, ma potrebbero volerci settimane per preparare il grande dispiegamento di forze per affrontare i combattenti di Hamas.

ONU: L’attacco di Rafah farà precipitare Gaza in un abisso profondo

Reazioni internazionali

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito un attacco a Rafah una “linea rossa” se effettuato senza sufficienti precauzioni per proteggere i civili. Pochi osservatori sono stati convinti dalle promesse degli ufficiali militari israeliani di creare zone protette per ospitare un gran numero di civili che saranno evacuati dalla città prima di qualsiasi attacco.

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha espresso “preoccupazione”. “Un’offensiva su larga scala a #Rafah non può essere giustificata. Più di un milione di rifugiati hanno cercato protezione lì e non hanno nessun altro posto dove andare. “È necessaria immediatamente una tregua umanitaria affinché non muoiano più persone e gli ostaggi vengano finalmente rilasciati”.

Le Nazioni Unite hanno messo in guardia contro la carestia a Gaza e la crescente emergenza umanitaria, a maggior ragione con un eventuale attacco di terra a Rafah.

Il conflitto di Gaza ha causato lo sfollamento della maggior parte dei 2,3 milioni di persone del territorio e nelle ultime settimane si sono verificati scenari caotici e incidenti mortali durante la distribuzione degli aiuti.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese, l’entità israeliana ha ucciso quasi 31.500 palestinesi dall’inizio degli attacchi israeliani all’enclave costiera.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago