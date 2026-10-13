“Nessuna soluzione militare”: l’Iran si offre di mediare mentre il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi si intensifica.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha detto al suo omologo saudita che un approccio militare complicherebbe la crisi, mentre Teheran si è offerta di aiutare a facilitare i colloqui.

L’Iran ha esortato l’Arabia Saudita ad evitare un approccio militare e a perseguire una soluzione politica al conflitto in escalation con il gruppo Houthi in Yemen , offrendosi di facilitare il dialogo dopo che i sanguinosi attacchi agli aeroporti sauditi hanno intensificato le tensioni regionali.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale saudita e dai media iraniani, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe avanzato l’offerta durante una telefonata con il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, domenica scorsa.

“Insistere su un approccio militare e ignorare una soluzione politica non farebbe altro che complicare ulteriormente la situazione”, ha affermato Araghchi.

Le crisi della regione non hanno soluzioni militari, ha affermato, aggiungendo che Teheran è pronta a fornire assistenza per facilitare il dialogo tra Arabia Saudita e Yemen e contribuire al raggiungimento di una soluzione politica.



Questo sviluppo giunge in un momento di crescente tensione in Arabia Saudita, che è stata ripetutamente attaccata dagli Houthi yemeniti.

Sabato, un attacco all’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh ha causato 12 morti e 309 feriti, secondo quanto riferito dall’Autorità generale per l’aviazione civile dell’Arabia Saudita.

Il bilancio delle vittime è poi salito a 13 dopo la morte di un cittadino indiano rimasto ferito nell’attacco, secondo quanto riportato da Reuters.

Anche il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha auspicato un dialogo durante una conferenza stampa lunedì, affermando che Teheran non desidera che le ostilità tra l’Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen continuino.

“Non vogliamo che le ostilità tra due paesi musulmani continuino, soprattutto perché la regione sta già affrontando tensioni causate da Stati Uniti e Israele “, ha affermato Baghaei.

“Abbiamo sempre sottolineato che il popolo yemenita ha il diritto di vivere con dignità, libero da pressioni, sanzioni e blocchi”, ha aggiunto, ribadendo la disponibilità dell’Iran a contribuire alla risoluzione della crisi attraverso il dialogo.

Secondo le autorità saudite, un altro attacco rivendicato dagli Houthi domenica ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone.

Diverse compagnie aeree internazionali hanno sospeso i voli verso la capitale saudita. Reuters ha riferito che Lufthansa ha cancellato i voli per Riyadh fino al 16 ottobre, mentre Air France-KLM ha esteso la sospensione fino alla fine di ottobre.

Avviso degli Houthi

Gli Houthi hanno messo in guardia le compagnie aeree, le compagnie di navigazione, i dipendenti aeroportuali e i viaggiatori dall’utilizzare gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, ad eccezione degli aeroporti che servono La Mecca e Medina.

In una dichiarazione pubblicata su X domenica, il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha affermato che il gruppo rinnovava l’avvertimento alle compagnie aeree e di navigazione, ai lavoratori e ai viaggiatori.

“Le forze armate yemenite rinnovano il loro avvertimento a tutte le compagnie aeree e di navigazione, agli esperti, al personale, ai lavoratori e ai viaggiatori contro l’utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi”, ha dichiarato Saree.

“Gli aeroporti e lo spazio aereo sono esposti ad attacchi e costituiscono un teatro operativo per le nostre forze, ad eccezione degli aeroporti della Mecca e di Medina”, ha aggiunto.

Il principe Bin Salman con Trump

Ha esortato la popolazione a “prendere sul serio i nostri avvertimenti” e ha affermato che l’Arabia Saudita si assumerà la responsabilità degli intercettamenti falliti.

Secondo Reuters, gli Houthi, ufficialmente noti come Ansar Allah, hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi all’aeroporto di Riyadh, nonché di ulteriori attacchi all’aeroporto di Dammam e agli impianti di Saudi Aramco.

Nota: L’Arabia Saudita si trova isolata e sottoposta ad un assedio da parte degli Houthi che erano stati a loro volta sottoposti ad un blocco illegale dal regno saudita per oltre 12 anni. Il principe ereditari Bin Salman si sentiva in una “botte di ferro” grazie alla sua stretta alleanza con gli Stati Uniti. La situazione si è completamente rovesciata rispetto a 12 anni fa.

Fonte: Middle East Eye

Traduzione e nota: Luciano Lago