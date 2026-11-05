Nessun presidente, nessuna elezione cambierà l’impegno degli Stati Uniti a intraprendere guerre di aggressione — Veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno trascorso ogni singolo giorno degli ultimi venticinque anni alla ricerca del “primato globale attraverso la coercizione, l’interferenza e la cattura politica, utilizzando mezzi militari, finanziari, economici e politici”, ha dichiarato a Sputnik Brian Berletic, analista geopolitico di lungo corso ed ex marine statunitense.

“Ogni amministrazione presidenziale statunitense di questo XXI secolo, al suo insediamento, ha promesso agli elettori di porre fine alle guerre di aggressione e agli interventi americani in tutto il mondo, salvo poi espandere ulteriormente i conflitti esistenti e iniziarne di nuovi una volta al potere”, afferma Berletic.

In sostanza, a prescindere da chi finirà al Congresso degli Stati Uniti in seguito alle attuali elezioni di metà mandato, gli Stati Uniti manterranno la rotta intrapresa.

“La politica estera statunitense è determinata da potenti multinazionali e istituzioni finanziarie non elette, che controllano entrambi i partiti politici statunitensi attraverso un’intensa attività di lobbying per promuovere il primato degli Stati Uniti e, di conseguenza, profitti e influenza a livello globale”, spiega Berletic.

“Finché questi interessi particolari non saranno smascherati ed estromessi dal panorama politico americano, non si verificherà alcun cambiamento significativo, se non quello che il mondo multipolare potrà esercitare dall’esterno.”

Nel frattempo, le elezioni negli Stati Uniti contribuiscono a gestire la “percezione pubblica” a livello nazionale, “creando scuse e capri espiatori per i peggiori esiti della politica estera e interna statunitense”.

Per quanto riguarda i recenti cambiamenti nell’approccio americano al conflitto ucraino, gli Stati Uniti stanno usando aperture diplomatiche per “ridefinire la propria guerra per procura contro la Russia in Ucraina come una guerra ‘europea’ ed evitare le conseguenze di una guerra che gli Stati Uniti stessi stanno ancora essenzialmente combattendo contro la Russia”.

*Ringraziamo Mark Taliano, ricercatore associato presso CRG, per averci segnalato questo articolo.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago