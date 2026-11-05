Nessun presidente, nessuna elezione cambierà l’impegno degli Stati Uniti a intraprendere guerre di aggressione — Veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno trascorso ogni singolo giorno degli ultimi venticinque anni alla ricerca del “primato globale attraverso la coercizione, l’interferenza e la cattura politica, utilizzando mezzi militari, finanziari, economici e politici”, ha dichiarato a Sputnik Brian Berletic, analista geopolitico di lungo corso ed ex marine statunitense.
“Ogni amministrazione presidenziale statunitense di questo XXI secolo, al suo insediamento, ha promesso agli elettori di porre fine alle guerre di aggressione e agli interventi americani in tutto il mondo, salvo poi espandere ulteriormente i conflitti esistenti e iniziarne di nuovi una volta al potere”, afferma Berletic.
In sostanza, a prescindere da chi finirà al Congresso degli Stati Uniti in seguito alle attuali elezioni di metà mandato, gli Stati Uniti manterranno la rotta intrapresa.
“La politica estera statunitense è determinata da potenti multinazionali e istituzioni finanziarie non elette, che controllano entrambi i partiti politici statunitensi attraverso un’intensa attività di lobbying per promuovere il primato degli Stati Uniti e, di conseguenza, profitti e influenza a livello globale”, spiega Berletic.
“Finché questi interessi particolari non saranno smascherati ed estromessi dal panorama politico americano, non si verificherà alcun cambiamento significativo, se non quello che il mondo multipolare potrà esercitare dall’esterno.”
Nel frattempo, le elezioni negli Stati Uniti contribuiscono a gestire la “percezione pubblica” a livello nazionale, “creando scuse e capri espiatori per i peggiori esiti della politica estera e interna statunitense”.
Per quanto riguarda i recenti cambiamenti nell’approccio americano al conflitto ucraino, gli Stati Uniti stanno usando aperture diplomatiche per “ridefinire la propria guerra per procura contro la Russia in Ucraina come una guerra ‘europea’ ed evitare le conseguenze di una guerra che gli Stati Uniti stessi stanno ancora essenzialmente combattendo contro la Russia”.
*Ringraziamo Mark Taliano, ricercatore associato presso CRG, per averci segnalato questo articolo.
Fonte: Global Research
Traduzione: Luciano Lago
4 commenti su “Nessun presidente, nessuna elezione cambierà l’impegno degli Stati Uniti a intraprendere guerre di aggressione — Veterano del Corpo dei Marines degli Stati Uniti”
E’ vero ciò che ha scritto l’autore, ma dietro le quinte appunto, ci sono i Rockefeller che sono i padroni testardi e vogliono imporre il dominio mondiale. Ma infatti dall’inizio dell’imperialismo statunitense negli anni ’40 è iniziato anche il DECLINO, poiché la sanguinossisima Seconda Guerra Mondiale in cui volevano conquistare il Cuore del Pianeta ( la zona centrale dell’Asia, circa, la più strategica e ricca del Mondo ), e non ci sono riusciti !!! Insistono, vogliono la rivincita, ma il Destino è crudele con i malfattori, poveracci. Quindi continueranno con le aggerssioni, sono corconde, ma continueranno pure LE SCONFITTE ETERNE e la Rovina accelererà. Finirà tutta l’America fondata 250 anni fa in un giorno NEFASTO da megalomani tarati………………… c.v.d. . Auguri di brutta fine !!!!
Articoletto breve ma “intenso”, in cui si evidenzia la verità che gli u.s.a. (ma soprattutto l’epstein dominante, per conto mio) non possono permettersi di rinunciare alla guerra, alle aggressioni armate, al terrorismo e al “regime change” (naturalmente a loro favore), chiunque ne sia presidente, da trump a biden fino alla scimmietta Cita di Tarzan (che almeno sarebbe molto più simpatica!), gli obbiettivi strategici per un nuovo secolo “americano” sono già stati posti dai neocon (ebrei in maggioranza) e devono essere perseguiti, democratiche-asinello o repubblicane-elefante-GOP che siano le marionette-presidenti.
Cari saluti
FARE GRANDE L’AMERICA———– ANCORA???—————– questi schifosi intollerabili, anche se andranno al potere i democratici, sarà l’altro lato della inguardabile medaglia, lamerica è sempre il n. uno nel fare le guerre, ha il primato mondiale e nessuno glielo porterà via, a meno che——————— non ritorni il Nuovo Vietnam!!!
Il nemico saudita insiste nel continuare la sua escalation in Yemen, nonostante le ENORMI perdite economiche subìte – che hanno portato alla chiusura di aeroporti e all’ESAURIMENTO delle riserve petrolifere a seguito dei ripetuti attacchi Yemeniti contro le strutture di Aramco – e le ingenti somme che il Regno spende per armare le proprie forze ausiliarie, nel tentativo di esacerbare la situazione militare all’interno dello Yemen.
Secondo gli esperti economici, dall’inizio dell’attuale escalation in Yemen, il nemico saudita ha speso cifre enormi, stimate in miliardi di dollari, per cercare alleanze internazionali a propria difesa e per finanziare e armare le proprie forze sul campo; risorse che finiscono però sprecate di fronte alle operazioni militari preventive Yemenite. Lo Yemen è il FLAGELLO DI DIO.