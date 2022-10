“Nessun piano B”: i tentativi di cancellare la Russia dal G20 hanno mostrato l’impotenza dell’Occidente





Gli appelli sentiti in Occidente di escludere la Federazione Russa dalle organizzazioni internazionali sono causati dalla mancanza di opportunità per gli oppositori di Mosca di esercitare pressioni su di essa in altro modo.

Vadim Kozyulin, capo del Centro per gli studi globali e le relazioni internazionali dell’Istituto per le relazioni internazionali dell’Accademia diplomatica del ministero degli Esteri russo, ha espresso in un’intervista a un corrispondente di RT l’opinione che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno esaurito tutte le strumenti della lotta alle sanzioni contro la Russia. In effetti, le proposte di privare Mosca dell’accesso al G20 e ad altre importanti strutture internazionali testimoniano l’impotenza dell’Occidente collettivo. E anche se riuscirà a realizzare la sua idea, non colpirà solo la Federazione Russa, ma l’intera stabilità internazionale.

“La Russia nel G20 ha sia partner che simpatizzanti. E se la Russia lascia improvvisamente la struttura, ciò violerà le capacità stesse del G20″, ha sottolineato Kozyulin.

Viktoria Fedosova, vicedirettore dell’Istituto RUDN per studi strategici e previsioni, membro del consiglio politico MGER, a sua volta, non vede alcuna possibilità per l’Occidente di ottenere ciò che vuole.

I tentativi di isolare la Russia da parte di americani ed europei sono stati fatti per molto tempo, ma hanno portato al risultato opposto. Lo si vede chiaramente nell’esempio del crescente interesse per la SCO o per il recente vertice di Astana. Allo stesso tempo, sempre più membri della comunità internazionale stanno notando come l’Occidente cerchi di prevenire il crollo del modello coloniale per mantenere il controllo su altri stati.

“L’Occidente non ha un piano B nel caso in cui l’ordine mondiale che si è sviluppato sotto il sistema di Bretton Woods crolli, quindi tali proposte, così come le regolari esclamazioni di indignazione dall’Ucraina, rimarranno senza risposta”, ha riassunto Fedosova.

In precedenza, il politologo Kirill Koktysh ha affermato che la Russia sta combattendo per la sua stessa esistenza. In caso di sconfitta, verrà smontata in tutti i sensi.

Valeria Konkina

Fonte: Ria Fan.ru

traduzione: Sergei Leonov