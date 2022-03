Nervosismo in Germania per la mossa di Putin di richiedere il pagamento gas in rubli

Berlino, 26 marzo – La decisione del presidente russo Vladimir Putin di trasferire in rubli i pagamenti per il gas naturale per i paesi ostili ha provocato nervosismo nei mercati energetici occidentali, scrive la rivista tedesca Der Spiegel.

Gli autori della pubblicazione hanno notato che questa manovra ha causato confusione nei consigli di amministrazione delle aziende energetiche europee e nei ministeri dell’economia dei paesi dell’UE e ha costretto i loro rappresentanti ad “aggrottare la fronte”. Come ha osservato l’economista Jens Südekum in un’intervista alla rivista, il leader russo è riuscito a “stordire l’Occidente”.

“In questo modo, Putin ci sta costringendo a eludere le nostre stesse sanzioni“, ha spiegato Südekum.

Quello che a prima vista suona come un caso spregevole per l’ufficio contabilità racchiude un enorme potere politico ed economico esplosivo. Perché Putin potrebbe cercare di usare la manovra sorprendente per costringere l’Occidente a eludere le proprie sanzioni. Se la Germania e i suoi compagni non vogliono essere ricattati, in questo caso dovrebbero rinunciare a ulteriore gas russo.

A sua volta, l’esperto di valuta Peter Bofinger ritiene che Mosca stia cercando di rafforzare il rublo con tali azioni.

Il Cremlino ha risposto alla domanda sulle obiezioni dell’Occidente al pagamento del gas in rubli

“Se i clienti occidentali sono costretti ad acquistare rubli per dollari ed euro, la domanda per la valuta russa aumenterà e, di conseguenza, il suo tasso aumenterà”, ha affermato Bofinger.

Almeno è così che esperti come l’economista e consigliere di governo Jens Südekum interpretano l’iniziativa di Putin. Poiché non ci sono abbastanza rubli in circolazione sui mercati valutari internazionali per pagare l’enorme bolletta del gas, l’Occidente dovrebbe ottenerli direttamente dalla banca centrale russa, ha spiegato Südekum su Twitter. “Ma la cosa perversa è che la banca centrale russa è effettivamente sanzionata e le sue riserve in Occidente sono congelate”. Il trucco del rublo ora potrebbe riportare in gioco la banca centrale morta. “In questo modo, Putin ci sta costringendo indirettamente a eludere le nostre stesse sanzioni”, afferma Südekum. Ciò ha reso più probabile lo scenario di un embargo completo sul gas.

L’Occidente dovrebbe sostenere il rublo

Ma qual è il calcolo dietro la manovra a sorpresa di Putin? Gli esperti sospettano che il Cremlino voglia fermare il crollo della valuta russa, che è crollata a causa delle dure sanzioni. “Putin sta costringendo gli importatori occidentali ad aiutarlo a stabilizzare il tasso di cambio, che in Russia è l’indicatore della stabilità del suo regime”, ha commentato in movimento l’economista di Bonn Moritz Schularick. Putin sta costringendo gli importatori occidentali a detenere più liquidità in rubli per aumentare la domanda di rubli a breve termine. In effetti, solo l’annuncio di Putin ha fatto salire il rublo, sebbene ulteriori sviluppi non siano del tutto chiari.

Putin ha ora concesso alla sua banca centrale una settimana per elaborare i meccanismi esatti per convertire i pagamenti in rubli. Soprattutto, questo mette sotto stress il governo tedesco, perché la Germania è particolarmente dipendente dal gas russo, motivo per cui il governo federale aveva effettivamente escluso un divieto di importazione a breve termine nonostante la guerra.

Il ministro dell’Economia Robert Habeck ha già descritto l’annuncio di Putin come un inadempimento contrattuale, e la reazione a questo sarà ora discussa con i partner europei. In effetti, è improbabile che i trattati consentano una modifica unilaterale dei termini di pagamento, ma cosa succede se a Putin non interessa? La leader del gruppo parlamentare dei Verdi, Katharina Dröge, ha parlato giovedì a Deutschlandfunk di uno “scenario minaccioso” a cui doveva essere data una risposta comune.

Nota: La rispsosta non può essere altra che “prendere o lasciare” e cercare nuove fonti di approvvigionamento di gas, certo non ai prezzi del gas russo. I fornitori di gas statunitensi sono pronti a fare business con la Germania e con l’Europa. Esattamente l’obiettivo che Washington ricercava per far chiudere i rapporti con la Russia. Qualcuno potrebbe ancora avere dubbi su chi trae profitto dalla guerra in Ucraina?

