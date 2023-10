Neoconservatori in movimento in Israele

di Geopolintel

Un rapporto del 1996, “ Una rottura netta: una nuova strategia per proteggere il regno ”, era un breve memorandum preparato per il primo ministro israeliano entrante Benjamin Netanyahu. Ha presentato una strategia israeliana verso il Medio Oriente che potrebbe spostare in modo significativo l’equilibrio di potere regionale a favore di Israele, permettendogli di “ annullare ” il processo di pace di Oslo e di imporre di fatto tutte le condizioni che vorrebbe per una soluzione definitiva con i palestinesi e i suoi altri vicini arabi. Mentre gran parte del documento si concentrava sulla destabilizzazione della Siria, il primo passo della strategia proposta mirava a cacciare il presidente iracheno Saddam Hussein e sostituirlo con un governo filo-occidentale.

“ Non è con gli accordi di pace che si risolveranno le grandi questioni del giorno, ma con il ferro e il sangue ”.

*Dopo più di 25 anni di crisi in Medio Oriente, l’obiettivo di Netanyahu è quello di spostare la popolazione palestinese in Egitto e nel Sinai.

Il colonnello israeliano Richard Hecht ha esortato i palestinesi a fuggire da Gaza e ad andare in Egitto. Le forze di difesa israeliane hanno rilasciato una dichiarazione affermando che non c’è stata ” nessuna richiesta ufficiale ” da parte di Israele affinché gli abitanti di Gaza si recassero in Egitto.

Il deputato egiziano Mustafa Bakri ha dichiarato sabato alla televisione saudita Al Arabiya che l’Egitto ” ha avvertito Israele e le altre nazioni che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di reinsediare i palestinesi nel Sinai “. Ha affermato che esiste un piano vecchio di decenni per insediare i palestinesi nel Sinai e utilizzare il territorio egiziano come parte di una patria palestinese.

Israele ha un piano per reinsediare i palestinesi nel Sinai in cambio del condono di parte del debito egiziano, ora stimato a circa 170 miliardi di dollari.

Sadek, un accademico egiziano, ha detto che l’Egitto ” non vuole vedere un gran numero di palestinesi nel Sinai, poiché potrebbe causare instabilità in una zona turistica se i palestinesi aprissero il fuoco su Israele dal suolo egiziano .

Ayman Safadi, ministro degli Esteri giordano, ha avvertito che ” la sicurezza e la stabilità dell’intera regione sono minacciate ” da quanto sta accadendo a Gaza.

Il ministro degli Esteri americano Blinken ritiene che gli sforzi per spostare i palestinesi da Gaza al Sinai siano destinati al fallimento.

“ Ho sentito direttamente dal presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas e praticamente da ogni altro leader della regione con cui ho parlato che questa idea era destinata al fallimento e quindi non l’abbiamo sostenuta ”.

Solo che questa opzione è una realtà per Netanyahu e i neoconservatori americani.

“A Clean Break” vuole imporre un nuovo approccio alla pace.

“ È fondamentale che il nuovo Primo Ministro adotti rapidamente una nuova e audace prospettiva sulla pace e la sicurezza. Mentre il precedente governo, e molti altri all’estero, hanno enfatizzato il concetto di “terra in cambio” di pace – cosa che ha posto Israele in una posizione di ritiro culturale, economico, politico, diplomatico e militare – il nuovo governo può promuovere i valori e le tradizioni occidentali. Un simile approccio, che sarà accolto favorevolmente negli Stati Uniti, include “pace per il bene della pace”, “pace attraverso la forza” e fiducia in se stessi: l’equilibrio del potere” .

La guerra per la pace, cosa c’è di meglio che effettuare una pulizia etnica spostando il popolo palestinese nel Sinai per provocare una guerra in Medio Oriente senza doverla dichiarare.

Victoria Nuland

“ La pace dipende dal carattere e dal comportamento dei nostri nemici. Viviamo in un quartiere pericoloso, con stati fragili e aspre rivalità. Mostrare un’ambivalenza morale tra lo sforzo di costruire uno Stato ebraico e il desiderio di annientarlo scambiando “terra in cambio di pace” non garantirà “la pace adesso”. Il nostro diritto alla terra, alla quale siamo aggrappati da 2000 anni, è legittimo e nobile. Non è in nostro potere, qualunque sia l’entità delle nostre concessioni, concludere la pace in modo unilaterale. Solo l’accettazione incondizionata da parte degli arabi dei nostri diritti, soprattutto nella loro dimensione territoriale, “pace per amore della pace”, costituisce una solida base per il futuro .

Ora capiamo perché gli accordi di pace tra Arabia Saudita e Israele vengono sabotati dall’amministrazione Biden.

Qatar e Turchia vogliono silurare l’accordo tra Arabia Saudita e Israele e potrebbero essere dietro l’attacco di Hamas, ritenendo che gli accordi di Abraham di Trump siano legati a politiche neoconservatrici.

L’amministrazione Trump includeva tra le sue fila due “falchi” neoconservatori, John Bolton ed Eliott Abrams, che supervisionavano la politica statunitense in Medio Oriente per conto della Casa Bianca, e due rappresentanti speciali per Iran e Venezuela.

Eliott Abrams ritiene che Israele sia vittima di una burocrazia soffocante e che la riforma giudiziaria di Netanyahu sia una buona decisione.

“ Netanyahu, come dimostra il suo lungo servizio, è il politico più saggio che Israele abbia mai prodotto ”.

“ Un esempio migliore è l’accusa secondo cui il sistema legale israeliano verrà distrutto. Per comprendere appieno la vicenda, leggete l’eccellente articolo pubblicato la scorsa settimana sulla National Review da due leader del forum israeliano Law & Liberty, Aylana Meisel-Diament e Yonatan Green, intitolato “La riforma giudiziaria in Israele è urgente e necessaria”. In generale, le riforme proposte dalla destra renderebbero il sistema israeliano simile al nostro ”. (Fonte CFR)

Georges Malbrunot su Le Figaro paragona la situazione a un ombrello di sicurezza offerto da Washington a Riad, ma i palestinesi sarebbero gli esclusi da questi colloqui, come del resto gli Accordi di Abraham, che hanno stabilito una totale normalizzazione nel 2020 tra Tel Aviv e Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan e Marocco. Se gli accordi di pace venissero firmati, i paesi arabi non sarebbero più interessati alla causa palestinese.

Secondo quanto riferito, Trump chiede dietro le quinte la “ rimozione immediata ” di Netanyahu dopo gli attacchi di Hamas. L’unica via verso la pace richiesta da israeliani e palestinesi è infatti la partenza di Netanyahu e delle sue politiche neoconservatrici.

Fonte: Geopolintel

Traduzione: Gerard Trousson