Nella stagione della buona volontà, un consiglio per Biden… Smettetela di alimentare la guerra

Nella Stagione della Buona Volontà non può esserci pace per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è riuscito a ottenere la sua lista dei desideri natalizi di 111 miliardi di dollari in fondi militari aggiuntivi per Ucraina, Israele e Taiwan.

Il cosiddetto “pacchetto supplementare di aiuti militari” è stato bloccato dal Senato questa settimana principalmente a causa dell’opposizione dei legislatori repubblicani. La loro opposizione si basava principalmente sulla richiesta di maggiori finanziamenti da destinare alle misure di sicurezza dei confini statunitensi piuttosto che sui principi contro la guerra e a favore della pace.

Tuttavia, è in qualche modo soddisfacente che il folle militarismo di Biden abbia subito un duro colpo.

È anche piuttosto triste che il presidente americano – il presunto leader del “mondo libero” e un cristiano devoto professato – non veda nulla di più importante che spendere tali colossali somme di denaro in armi da guerra. Ciò è ancora più odioso se si considera l’avvicinarsi del Natale e del periodo della Buona Volontà.

La spaventosa violenza a Gaza e l’inutile guerra in Ucraina devono essere immediatamente fermate. La pace e l’alleviamento delle sofferenze dovrebbero essere la massima priorità per tutti i leader mondiali degni di questo nome.

Tuttavia, l’amministrazione Biden non ha nulla di tutto ciò. Il presidente Biden vuole inviare altri 68 miliardi di dollari in armi all’Ucraina – oltre agli oltre 120 miliardi di dollari che la sua amministrazione ha già fornito in aiuto al regime di Kiev.

Si stima che oltre 400.000 soldati ucraini siano stati uccisi in quasi due anni di guerra per procura della NATO guidata dagli Stati Uniti contro la Russia. Eppure, in modo ridicolo, Biden dichiara che questa guerra è un risultato nella “difesa della democrazia”. Invece di riconoscere (anche tacitamente) che il conflitto rappresenta una sconfitta disastrosa per Washington e i suoi alleati, Biden vuole continuare a soffocarlo.

Bombe USA destinate a Israele

Nel frattempo, la Casa Bianca ha ripudiato le richieste internazionali di cessate il fuoco nell’offensiva sfrenata di Israele contro Gaza. Dopo più di due mesi di intensi bombardamenti aerei, più di 17.000 palestinesi sono stati uccisi e 50.000 feriti. La maggior parte delle vittime sono bambini e donne innocenti. La barbarie è indicibile. Tanto che esiste il forte sospetto che il regime israeliano stia sfruttando gli attacchi di Hamas del 7 ottobre come pretesto per lo sterminio etnico dei palestinesi.

Nonostante l’orrenda distruzione, l’amministrazione Biden vuole dare a Israele altri 14 miliardi di dollari in aiuti militari oltre ai 3,8 miliardi di dollari che riceve ogni anno dagli Stati Uniti.

La fornitura di 15.000 bombe pesanti e di ordigni anti-bunker da una tonnellata da parte degli Stati Uniti a Israele, secondo quanto riferito , è stata effettuata senza alcuna condizione sul loro utilizzo per limitare le vittime civili. Ciò rende gli Stati Uniti pienamente complici di quello che può essere definito solo come un genocidio a Gaza.

Richiedere ancora più potere omicida sotto forma di aiuti militari supplementari da 14 miliardi di dollari equivale a dare a Israele un via libera ancora più brillante per continuare impunemente il massacro di massa.

È sconcertante che questo periodo dell’anno spiritualmente significativo non dia ai politici una pausa di riflessione. Il massacro dei bambini a Gaza è particolarmente toccante data la sua posizione in Terra Santa e la vicinanza al luogo di nascita di Gesù Cristo, che i cristiani venerano come Figlio di Dio. La volgarità è scioccante.

Per mettere in prospettiva la violenza contro i civili a Gaza. Nel periodo natalizio del 1972, gli Stati Uniti bombardarono in massa Hanoi per due settimane. Nell’operazione Linebacker sganciarono 20.000 tonnellate di esplosivi sulla capitale del Vietnam del Nord e in altre aree, provocando fino a 2.000 morti civili. Quella terribile e spietata campagna di bombardamenti aerei fu descritta come la più intensa dalla Seconda Guerra Mondiale.

A Gaza, ad oggi, otto settimane di incessanti bombardamenti hanno visto circa 50.000 tonnellate di esplosivo sganciate su centri civili densamente affollati che hanno ucciso più di 17.000 persone e circa 7.000 dispersi, presumibilmente morti sotto le macerie. Questo porta il bilancio delle vittime a 24.000. E purtroppo non vi è alcun segno che il regime israeliano interrompa la sua offensiva nelle prossime settimane.

Gli Stati Uniti, sotto la guida di Joe Biden, sono pienamente responsabili di aver alimentato questa aggressione criminale a Gaza, un genocidio che per molti aspetti non ha paragoni dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. In piena vista del mondo.

Tornando al conflitto in Ucraina, è chiaro da diverse testimonianze attendibili che la guerra nell’ex repubblica sovietica avrebbe potuto essere fermata già nell’aprile 2022, quando gli inviati russi e ucraini hanno concordato una soluzione politica reciproca mediata dalla Turchia. L’amministrazione Biden ha deliberatamente sabotato quel potenziale accordo di pace insieme al suo alleato britannico. La guerra fu quindi inutilmente prolungata, provocando centinaia di migliaia di perdite militari ucraine.

Per quanto riguarda Gaza, l’amministrazione Biden ha ripetutamente utilizzato il suo veto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per bloccare le risoluzioni che chiedevano un cessate il fuoco completo.

La proposta di fornire ulteriori 111 miliardi di dollari in armi militari all’Ucraina e a Israele sottolinea la follia guerrafondaia e la criminalità degli Stati Uniti. Come se ciò non bastasse, oltre a questi due conflitti, il disegno di legge Biden prevedeva anche un massiccio aumento degli aiuti militari a Taiwan in quella che sarebbe un’escalation gratuita di provocazioni nei confronti della Cina.

Missili USA per l’Ucraina

Gli appelli e le giustificazioni di Biden per questo dilagante clima guerrafondaio sono assurdi e insensati.

Riguardo agli aiuti all’Ucraina, questa settimana ha detto agli americani in un discorso televisivo a livello nazionale che, non riuscire a far passare i fondi, sarebbe come “mettere in ginocchio l’Ucraina sul campo di battaglia”. Ha concluso il suo sfogo febbrile: “Non possiamo lasciare che Putin vinca, non possiamo lasciare che Putin vinca!”

È una tragedia constatare che la pace non è così sfuggente né troppo difficile. È realizzabile con la giusta volontà politica, convinzione morale e dialogo diplomatico. Il rispetto del diritto internazionale è ovviamente un prerequisito.

Un altro elemento essenziale è smettere di alimentare la guerra dando priorità malevola alle risorse.

Washington potrebbe fermare l’odioso conflitto e la violenza in molte parti del mondo semplicemente interrompendo la fornitura di bombe e munizioni.

Ma, ahimè, questa contraddizione mette in luce un dilemma profondo e nefasto. Gli Stati Uniti non possono smettere di essere guerrafondai perché tutta la loro economia capitalista ipermilitarizzata è costruita su questo.

Ecco perché nella Stagione della Buona Volontà non può esserci pace per quanto riguarda gli Stati Uniti.

Vale la pena soffermarsi su questa dannata verità. La pace nel mondo è un anatema per gli Stati Uniti poiché sono attualmente costituiti come stato. Prima crollerà a causa della corruzione imperiale, meglio sarà per il resto dell’umanità.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago