Nella settimana terminata il 13 settembre ° , una presunta spia degli Stati Uniti è stato arrestato in Venezuela, secondo il rapporto delle autorità

da Redazione

Le autorità venezuelane hanno arrestato un cittadino statunitense di nome Matthew John Heath.

Il 14 settembre , il procuratore capo del Venezuela ha detto che la persona arrestata era sospettato di spionaggio, così come di fare parte di una cospirazione terroristica, preparandosi questo individuo a sabotare gli impianti di raffinerie di petrolio e forniture di energia elettrica, al fine di fomentare disordini nel paese.

L’ufficio del procuratore venezuelano ha riferito che il cittadino statunitense, era presumibilmente collegato con la CIA.

Il quotidiano Ultimas Noticias, citando un rapporto preliminare delle autorità, ha detto che il sospetto americano era un ex marine che aveva combattuto in Iraq e che, durante l’arresto, i militari della sicurezza hanno sequestrato un telefono satellitare, carte di credito e telefoni cellulari.

Lo stesso individuo avrebbe ricevuto aiuto da tre cospiratori venezuelani (uno dei quali un militare), che sono stati anche arrestati vicino a un paio di raffinerie di petrolio sulla costa caraibica venezuelana.

I telefoni cellulari dei detenuti recavano immagini di presunti obiettivi, tra cui un grande ponte nello stato di Zulia, installazioni militari e le raffinerie di Amuay e Cardon nello stato di Falcon.

Le immagini degli oggetti sequestrati al gruppo, tra cui un lanciagranate, esplosivi al plastico, un telefono satellitare e una borsa di dollari americani, sono state mostrate in televisione in tutto il paese.

“Tutta questa cospirazione può essere qualificata come un’arma letale progettata per danneggiare e promuovere omicidi e crimini contro il popolo del Venezuela”, ha detto il procuratore generale Tarek William Saab.

Le autorità hanno accusato Matthew Heath di terrorismo, traffico di armi e cospirazione, oltre a voler aprire una rotta per il traffico di droga attraverso il Venezuela.

Secondo il procuratore generale, Heath è anche accusato di ingresso illegale dalla Colombia in Venezuela senza passaporto, una copia del quale era nascosta nella sua scarpa.

Si segnala che John Heath ha lavorato per tre mesi all’anno in Iraq come specialista in comunicazioni tra il 2006 e il 2016 presso MVM Inc., una società di sicurezza privata con sede in Virginia, che ha confermato alla stampa che Heath “non è attualmente un dipendente o un appaltatore. “

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha affermato che un uomo con quel nome ha prestato servizio come specialista in comunicazioni dal 1999 al 2003, ma non può confermare che sia detenuto in Venezuela.

Le autorità statunitensi non hanno ancora commentato ufficialmente questo caso.

Va ricordato che il Venezuela è in crisi e soffre di una carenza di carburante a causa delle sanzioni statunitensi.

Lo stato di Zulia, dove si trova il ponte designato nel caso, è un importante centro per la produzione di petrolio, che ha praticamente cessato di funzionare.

Anche le fabbriche di Amuay e Cardon sono possibili bersagli di sabotaggio – parte dell’enorme complesso di raffinerie petrolifere del Paraguana sulla costa settentrionale dei Caraibi del Venezuela. Secondo i media occidentali, queste fabbriche fatiscenti hanno smesso di produrre benzina e il Venezuela dipende dalle forniture dall’Iran nonostante ospitino le più grandi riserve di petrolio del mondo.

Tuttavia, è noto che recentemente gli iraniani hanno portato pezzi di ricambio e attrezzature in Venezuela in modo che il paese potesse riprendere autonomamente la raffinazione del petrolio.

Separatamente, sempre nello stato di Zulia, un aereo immatricolato negli Stati Uniti contenente al suo interno un ingente carico di droga è stato abbattuto dalla difesa aerea del Venezuela.

Nestor Reverol, ministro del potere popolare per gli affari interni, ha annunciato che l’aereo aveva tentato di entrare in Venezuela dalla Colombia.

Come ha annunciato il funzionario sulla sua pagina Twitter, le forze armate nazionali bolivariane (FANB) hanno rilevato l’unità aerea illegale attraverso i radar del Comando di difesa aerospaziale completo (Codai).

Aereo della droga intercettato in Venezuela

Successivamente, sono stati attivati ​​tutti i protocolli stabiliti dalla Legge di controllo per la difesa aerospaziale completa, attraverso i quali sono stati in grado di abbatterlo e renderlo inutilizzabile vicino a una pista segreta nel comune di Machiques de Perija. L’aereo aveva matricola statunitense ed è entrato illegalmente nel territorio venezuelano.

Fonte: South Front

Traduzione: L.Lago