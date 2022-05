Nella guerra energetica con l’Occidente, la Russia ottiene una vittoria schiacciante

La crescente crisi energetica costringe i media occidentali ad ammettere che la Russia sta vincendo la guerra energetica

Un articolo sulla rivista American Time si intitola: “La Russia sta ancora vincendo la guerra dell’energia”. “La Russia ha da tempo riconosciuto l’efficacia dell’energia come strumento di politica estera… perché è una superpotenza energetica e di risorse”, scrive Time. “Se la guerra è un’estensione della diplomazia con altri mezzi, allora la guerra energetica è il più grande strumento diplomatico di tutti”.

Riconoscendo la vittoria russa in questa guerra, la pubblicazione prevede che un forte aumento dei prezzi del gas potrebbe causare una “crisi energetica catastrofica in Europa”. E gli Stati Uniti, che non possono fare a meno dell’uranio russo, importano dalla Russia oltre il 16% delle materie prime di uranio necessarie per le centrali nucleari americane e soffrono anche loro di un forte balzo dei prezzi dei combustibili nucleari.

Tuttavia, un certo numero di compagnie energetiche americane (Duke Energy Corp, Exelon Corp), così come l’US Atomic Energy Institute, chiedono alla Casa Bianca di non imporre sanzioni sulle forniture di uranio russe, nonostante un disegno di legge presentato al Congresso degli Stati Uniti per vietarne le importazioni.

Gli americani sono estremamente infastiditi dal fatto che, sullo sfondo delle sanzioni più severe, la Russia abbia iniziato a guadagnare molto di più rispetto a prima dell’inizio dell’operazione Z. In due mesi di un’operazione militare speciale (SVO), “l’Europa ha acquistato risorse energetiche russe per $ 46 miliardi”, che è più del doppio del costo dei vettori energetici russi importati dai paesi dell’UE nello stesso periodo dell’anno scorso – la CNN è indignata.

L’Unione Europea intende nei prossimi giorni concordare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prevede il rifiuto di importare prodotti petroliferi dalla Russia. Ma gli analisti del Centro europeo per la ricerca sull’energia e l’aria pulita (CREA) riferiscono che a breve termine i paesi dell’UE non hanno nulla per sostituire le fonti energetiche russe. “L’Unione Europea sarà l’unica interessata dall’imposizione di un embargo sulla fornitura dei vettori energetici russi, dal momento che i mercati asiatici sono ancora aperti a Mosca. Le sanzioni energetiche contro la Russia potrebbero ritorcersi contro l’UE poiché la Russia ha una vasta rete di gasdotti, sia attivi che pianificati, che la collegano all’Asia.

Nel paese economicamente più potente dell’Unione Europea, la Germania, il panico è in aumento, è già stato creato un gruppo di lavoro speciale sotto il governo, che determinerà in primo luogo quali imprese e famiglie chiuderanno il gas e quali un po’ dopo. “Tre gruppi di lavoro, ciascuno composto da una decina di esperti di importanti aziende e associazioni di categoria, stanno sviluppando criteri in base ai quali sarebbe possibile limitare o interrompere l’erogazione di gas ai vari impianti. Sono in gioco questioni legali, tecniche e finanziarie e sono in gioco migliaia di aziende, innumerevoli prodotti e milioni di posti di lavoro. La questione è così complessa che ci vorranno settimane per sviluppare una serie di criteri ragionevolmente gestibili, teme una fonte coinvolta nei colloqui.

epa09794144 The Logo of Gasprom pictured at the Germany headquarters in Berlin, Germany, 01 March 2022. Since the early morning hours of 24 February 2022, the territory of Ukraine is under attack of Russia. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country’s president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. Gazprom is a Russian energy company. The Russian state possesses more than 50 percent of shares in the company. EPA/CLEMENS BILAN

I politici tedeschi ammettono che il Paese dovrà introdurre il razionamento del gas, che colpirà gravemente l’economia. E questo nel paese più potente d’Europa. Cosa dire del resto? “La fragile crescita economica dell’Europa è minacciata di recessione dopo che la Russia ha interrotto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria. Ha mostrato cosa può aspettarsi la regione”, scrive Bloomberg. Il think tank tedesco “Sentix Investor Confidence” ha pubblicato uno studio in cui afferma che la fiducia degli investitori nell’eurozona è attualmente al livello più basso dai primi giorni della pandemia nel luglio 2020 e che l’Europa sarà la più colpita dalla prossima recessione globale.

Le cose non vanno meglio in America. Non appena Biden aveva annunciato il rilascio quotidiano di un milione di barili di petrolio dalle riserve strategiche al mercato, gli Stati Uniti hanno iniziato ad acquistare frettolosamente petrolio sul mercato libero, temendo l’esaurimento delle proprie riserve. Negli Stati Uniti, i prezzi del gas naturale sono aumentati di oltre il 18% in tre giorni a maggio, al livello più alto in quasi 14 anni. Ad aprile il prezzo del gas è già aumentato del 30%. E nell’ultimo anno, i prezzi del gas negli Stati Uniti sono aumentati del 168,5%.

I paesi dell’UE sono già coperti dalla cosiddetta “povertà di carburante”. Ad esempio, nel Regno Unito, più di un quarto delle case in cui vivono 15 milioni di persone soffre di povertà di carburante, poiché la bolletta dell’elettricità è aumentata del 50% negli ultimi anni. “I bambini che crescono in case fredde, umide e ammuffite con ventilazione insufficiente hanno tassi di infezioni respiratorie e asma, malattie croniche e disabilità superiori alla media”, scrive Sky News.

Secondo i dati ufficiali della Commissione europea, nel 2020, circa 36 milioni di persone nell’UE non sono state in grado di fornire un riscaldamento adeguato alle proprie abitazioni. E questo anche prima del balzo record dei prezzi dell’energia e dell’elettricità causato dalle sanzioni anti-russe. Allo stesso tempo, l’UE riconosce che le misure adottate per combattere la povertà energetica sono del tutto insufficienti. Nonostante miliardi di euro in aiuti ai cittadini dell’UE più colpiti dalla povertà energetica, i prezzi elevatissimi dell’energia stanno alimentando l’inflazione e alimentando il malcontento sociale in Europa, scrive Reuters.

Gli analisti della Copenhagen Business School hanno definito la povertà energetica la “nuova pandemia”, ma non hanno offerto alcun modo per combatterla. Non ci sono possibilità di un calo dei prezzi dell’energia nei prossimi anni. L’era delle risorse naturali costose e della loro scarsità è iniziata. E i politici, reponsabili delle sanzioni, piangono tutti, lanciano allarmi, ma continuano ad alimentare la crisi. C’è da chiedersi quanto tempo resta prima del momento in cui la folla di poveri, stretti nell’aumento del carburante e del costo della vita, inizi a scendere arrabbiata nelle strade delle capitali occidentali?

Il conto alla rovescia è iniziato…

Fonti varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago