“Nella guerra dichiarata contro di loro, i non vaccinati devono contrattaccare”

di François Meylan

È una vera guerra quella che si dichiara ai non vaccinati. Sebbene “vaccinato” non sia il termine adeguato ma piuttosto “inoculato sperimentalmente”. Questa terminologia non solo è più vicina alla realtà, ma protegge gli algoritmi che colpiscono dalla censura arbitraria e implacabile su piattaforme come YouTube.

Per citare solo questo. Avremo tutti notato che il dibattito non è libero. Quando si tratta dei gravi effetti collaterali delle vaccinazioni causate dall’RNA messaggero di Pfizer o Moderna, il dibattito è addirittura vietato.

Ad esempio, questo spettacolo del venerdì scorso della CNews in cui il giornalista famoso Pascal Praud cerca in qualche modo di intervistare Mathilde, una ragazza di 16 anni che è rimasta paralizzata agli arti inferiori dalla sua seconda dose e che l’avvocato Alain Jakubowicz considera irresponsabile. Atteggiamento irresponsabile quello di Pascal Praud, secondo l’avvocato, perché non dovremmo parlare di effetti indesiderati su un canale di notizie con un vasto pubblico .1 . Come se fosse responsabile il fatto di “vaccinare” in massa gli adolescenti per i quali esiste il rischio di finire in terapia intensiva a causa del Covid-19…

Parallelamente a questi ripetuti attacchi alla libertà di espressione e al lavoro di un bravo e vero giornalista, altri media mainstream stanno assumendo il compito di minare le critiche. Esempio con il quotidiano svizzero “Blick” che squalifica le terapie alternative come l’ivermectina che è solo un vermifugo destinato ai cavalli .2 . O anche “Heidi.news” che è dedicato alla masturbazione cerebrale sparando regolarmente palline rosse sui non vaccinati. Con “articoli” di stampa vendicativi e subdoli come “Non vaccinato cerca non vaccinata per il sesso”3 .

Ad “Anticrim”, una giovane associazione svizzera apolitica e di volontariato .4 , si ritiene che se l’obiettivo finale di questa nuova religione dei vaccini salvifichi è solo quella di vendere scorte di dosi acquisite a un prezzo elevato e la cui efficacia attesa non si è dimostrata all’appuntamento, non lo prenderemmo altrimenti .5 .

In questo raduno di manipolazione di massa che serve direttamente le casse di alcuni laboratori farmaceutici, “Anticrim” individua tre gruppi di protagonisti:

1) media tradizionali;

2) leader politici;

3) e alcuni laboratori farmaceutici che sono i costituenti della dittatura dei “vaccini” di cui soffriamo.

Il primo gruppo è in particolare l’anello debole dell’organizzazione. Il coraggio spesso non è la forza dei giornalisti in questo tipo di media, sia igienizzati che orientati. E per combatterla si tratta di denunciare sistematicamente all’autorità competente ogni manifestazione di discriminazione; il richiamo all’odio e alla disinformazione.

L’altro asse per indebolire il potere di disturbo di questi media che si sono fatti portavoce o addirittura propagandisti è quello di chiudere i rubinetti dei canoni e di altri sussidi pubblici.

Pertanto, “Anticrim” invita le persone a mobilitarsi e votare NO durante il voto federale del 13 febbraio 2022, in Svizzera, sugli aiuti finanziari ai media.6 .

