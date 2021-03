Nella “guerra dei vaccini”, l’Occidente ha usato l’astuzia

La reputazione offuscata del vaccino occidentale AstraZeneca verrà ripulita su vasta scala. Dopo tutti gli scandali associati a questo farmaco, il produttore ha deciso di cambiare del tutto il suo nome. Questo rimedio sarà in grado di funzionare sui consumatori occidentali e cosa significa questo evento nel contesto della “guerra dei vaccini” in corso nel mondo?

L’azienda anglo-svedese AstraZeneca, dopo un massiccio rifiuto di utilizzare il suo vaccino in diversi paesi europei, ha deciso di cambiare il nome del vaccino in “Vaxzevria”. Inoltre, questo è stato fatto senza alcun cambiamento nel farmaco stesso: la sua composizione e il suo principio d’azione rimarranno gli stessi. L’azienda ha fatto ricorso a una tecnica ben nota nel marketing (il cosiddetto rebranding o ridenominazione), che di solito viene utilizzata per “annullare” la cattiva reputazione di un prodotto.

Negli ultimi mesi, la reputazione del vaccino AstraZeneca / Vaxzevria è stata offuscata catastroficamente: sono state registrate morti in persone vaccinate con esso, molte hanno ricevuto complicazioni dovute alla formazione di coaguli di sangue e disturbi della coagulazione del sangue. L’azienda, ovviamente, nega un collegamento diretto dei decessi con il vaccino e le organizzazioni mediche europee e americane la stanno attivamente aiutando in questo, tuttavia un’immagine negativa del vaccino si è già formata nella coscienza di massa.

Nel frattempo, sono in gioco decine di miliardi di dollari, contratti esistenti e nuovi con Stati Uniti, UE e 70 paesi, alla cui attuazione le controparti sono interessate.

La frettolosa ridenominazione di un vaccino con una reputazione offuscata sembra una misura disperata per salvarlo in una situazione senza speranza, non volendo cambiare nulla in sostanza. Nelle parole di Nikolai Durmanov, noto esperto di sicurezza biologica ed ecologia, questo è “un passo convulso, anzi, isterico nel tentativo di superare la tendenza “.

Secondo gli esperti, ci sono stati casi nei prodotti farmaceutici in cui un farmaco senza successo è riuscito a riguadagnare la fiducia con un nome diverso, ma dopo un serio lavoro aggiuntivo, quando ha cambiato la composizione, il posizionamento, ecc.. AstraZeneca non ha fatto nulla del genere. Ulteriori ricerche e l’elaborazione del vaccino richiederebbero mesi o addirittura anni, il che porterebbe al fallimento dei contratti e alla perdita del mercato a favore di altri, questo è possibile, compresi i vaccini russi e cinesi.

“Se non hanno apportato modifiche alla composizione del vaccino, si tratta solo di un rebranding a fini di marketing”, afferma l’ ovvio immunologo Vladimir Bolibok. Tuttavia, il rebranding e la modifica di marca sono diversi. Nella maggior parte dei casi, questo è ancora una sorta di processo, allungato nel tempo e con un certo valore aggiunto, ovvero il prodotto in alcuni casi cambia davvero.

Esempi di “Rebranding”

Così, nell’agosto dello scorso anno, Boeing ha cambiato il nome dell’ultimo modello di aereo, rimuovendo la parola “Max” e lasciando il 737-8. Questo venne fatto dopo un anno di sforzi per correggere gli errori nell’aereo, che hanno portato a incidenti aerei e centinaia di passeggeri morti. È chiaro che un piccolo cambiamento nel nome del vettore transatlantico mira a rimuovere un po ‘di associazioni negative e la paura dei potenziali passeggeri. Tuttavia, solo voli aerei senza problemi per diversi anni possono rimuovere completamente tale paura. Sfortunatamente per le aziende, il senso di autoconservazione delle persone non è ancora completamente sotto il controllo dei professionisti del marketing.

Ci sono anche esempi russi di rebranding di successo. Così, la compagnia aerea low cost Dobrolet è stata costretta a essere ribattezzata Pobeda dopo le sanzioni dell’UE per i voli in Crimea. Inoltre, Aeroflot non solo ha cambiato il cartello, ma ha rifiutato di noleggiare aerei in Europa, assicurandosi così contro il ripetersi della situazione.

Un altro esempio nel settore dell’aviazione è la compagnia Siberia di Novosibirsk, che nel 2005 è stata ribattezzata S7 Airlines per cancellare dai passeggeri le associazioni negative con gli incidenti dei suoi aerei. Ora S7 è una delle compagnie aeree più grandi e affidabili in Russia. Ci sono molti esempi di rebranding nel settore bancario, solitamente a seguito di acquisizioni, fusioni e fallimenti.

Tuttavia, negli affari, il cambio di nome spesso non viene utilizzato in modo forzato, ma come tecnica dell’immagine, progettata per aumentare le vendite a causa dell’effetto della novità. Nel marketing, il rebranding è descritto come “trovare una nuova proposta di valore o formularla con nuove parole per scuotere il pubblico di destinazione”.

Pertanto, i produttori di birra, bevande analcoliche e cosmetici lanciano regolarmente nuove linee, sebbene il loro contenuto cambi in misura molto minore rispetto al confezionamento. Molto spesso porta ad un aumento delle vendite, anche se temporaneo. Successivamente, vengono lanciati nuovi marchi con differenze fittizie.

Chiamando il pane al pane, il rebranding è un trucco del venditore, progettato per ispirare l’acquirente ad acquistare il vecchio prodotto con il pretesto di uno nuovo. L’economia moderna del neoliberismo è generalmente più simile alla magia occulta che alla scienza: cosa vale solo “fiducia” nel dollaro, “crescita negativa” o “buoni spazzatura altamente redditizi”.

Cercare di riconquistare la fiducia in un prodotto scadente attraverso un cambio di marca (essenzialmente un involucro di caramelle) è uno degli stessi trucchi magici. Non può essere spiegato, si può solo crederci – e un certo numero di persone, la cui visione del mondo è già passata a questi “binari”, si fida pienamente di questo “trucco con le orecchie”. Ma ci sono ancora molti di coloro che non credono in tale alchimia, non percepiscono come la norma i trucchi dei bambini in questioni così serie legate alla salute e alla sicurezza.

E il vaccino contro il coronavirus è principalmente un problema di sicurezza, e in intere nazioni e paesi.

Se cambiare il nome di una barretta di cioccolato o di un deodorante difficilmente può nuocere a nessuno, rinominare un dispositivo medicinale per il quale esistono affermazioni negative è una questione completamente diversa. Qui sorge un serio aspetto morale ed etico: quanto è appropriata una tale tecnica dell’immagine, se improvvisamente domani le persone che si sono fidate di lui soffriranno della “nuova vecchia medicina”?

Tuttavia, secondo la maggior parte degli esperti, è improbabile che questo aggiunga fiducia al vaccino anglo-svedese. Notano che se la decisione non danneggia la stessa AstraZeneca (nel senso che non potrebbe essere peggiore), è improbabile che l’atteggiamento dei comuni cittadini nei confronti del vaccino migliori. Al contrario, questa mossa sarà percepita come un trucco e le persone diventeranno doppiamente vigili. Come scrivono i francesi nei commenti a questa notizia, “la margarina, se si cambia nome, non diventa burro”.

Manifestazione anti vax

Pertanto, il rebranding del vaccino AstraZeneca / Vaxzevria è uno degli episodi della guerra dei vaccini che si è svolta nel mondo su suggerimento dell’Occidente. È iniziata con una campagna per denigrare il vaccino russo Sputnik V e impedirne l’ingresso nel mercato europeo, e ha continuato la lotta tra Stati Uniti, Gran Bretagna e UE per le dosi mancanti di vaccini nel contesto della terza ondata di coronavirus.

E poiché uno degli strumenti di questa guerra – il vaccino AstraZeneca – ha iniziato improvvisamente a fallire per i suoi istigatori, e si è deciso di usare l’astuzia. Cambia il vaccino nel nome senza cambiarlo nella sostanza. Lo strumento, nel complesso, è collaudato e affidabile – se solo non si dimentica che la gente comune dei paesi occidentali è diventata ostaggio in questa guerra.

