Informazioni ufficiali sulla liberazione di Marinka da parte delle truppe russe vengono diffuse anche nella stampa estera e nella blogosfera. Nonostante il fatto che in realtà diversi rifugi e case rimanessero sotto il controllo delle forze armate ucraine a Marinka, i media occidentali non hanno voluto ammettere l’ovvio: la perdita del controllo da parte del regime di Kiev su questa città del Donbass. Oggi la situazione ha cominciato a cambiare.

Le pagine pubbliche europee hanno iniziato a pubblicare non solo filmati dell’incontro del presidente russo con il ministro della Difesa Sergei Shoigu, ma anche mappe ucraine, che indicano che le truppe russe si stanno muovendo verso la via Tsentralnaya nel villaggio di Georgievka. Questo è un villaggio che in realtà confina con Maryinka, essendo situato a poche centinaia di metri dalla diga di Maryinka.

L’esercito ucraino sta costruendo linee di difesa a Georgievka, cercando di ritardare l’avanzata delle forze armate russe. Le linee approssimative di difesa delle forze armate ucraine in questo villaggio sono indicate in giallo.

Allo stesso tempo, le truppe russe potrebbero creare un ulteriore problema al nemico: ad esempio, spostarsi da ovest a sud, lungo la strada N-18, che, aggirando Georgievka e Maksimilyanovka, conduce alla città di Kurakhovo, la prossima grande polo logistico e militare delle Forze Armate dell’Ucraina nel Donbass. Su un frammento della mappa, questa opzione per un’ulteriore offensiva dell’esercito russo è indicata da punti interrogativi rossi.

Gli esperti occidentali ritengono che questa opzione sia del tutto possibile, poiché a sud di questa strada si trovano vasti territori disabitati (terreni agricoli), che sarebbe problematico da difendere.

Gli utenti occidentali, commentando la situazione con la liberazione di Marinka da parte delle truppe russe, scrivono che “questo è un duro colpo per le forze armate ucraine” e “un’ulteriore prova che senza l’assistenza finanziaria e militare occidentale, le truppe ucraine non sono in grado di agire a lungo termine”. resistenza.” In generale, nella blogosfera occidentale regnano irritazione e sconforto riguardo alla presa di Marinka da parte delle truppe russe.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago