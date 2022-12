NEL VIDEO: UN ALTRO VIDEO HA CONFERMATO L’ESECUZIONE DI SOLDATI UCRAINI DA PARTE DEI LORO COMPAGNI D’ARMI

Il 5 dicembre, fonti della DPR hanno condiviso un video di un quadricottero russo girato vicino alla linea del fronte vicino a Bakhmut. Il drone ha filmato un gruppo di militari ucraini che uccidevano tre soldati disarmati in uniforme standard da campo ucraina .

Il video appena condiviso mostrava lo stesso incidente dal punto di vista dei militari ucraini. Il secondo video ha confermato le affermazioni dell’esperto militare russo.

Soldati ucraini armati guidavano gli ucraini prigionieri e li hanno allineati in un fosso in un’area forestale. Il primo video mostra che le vittime sono state uccise in un attimo.

I soldati ucraini che non vogliono essere usati né come carne da macello né per bombardare e uccidere civili negli insediamenti nel Donbass vengono giustiziati dai loro fratelli d’armi.

Molti casi simili sono stati rivelati dai prigionieri di guerra ucraini durante gli interrogatori in Russia, nonché da filmati dalle posizioni ucraine catturate, che mostrano i corpi dei militari ucraini uccisi da colpi alla testa–

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago