NEL VIDEO: COLONNE MILITARI UCRAINE DISTRUTTE NELLA REGIONE DI KHERSON





L’esercito russo ha recentemente condiviso un nuovo video dal fronte meridionale dell’Ucraina, che mostra un altro attacco suicida delle forze armate ucraine. Il filmato è stato recentemente realizzato da un UAV russo in prima linea vicino al villaggio di Pravdino.

I militari ucraini sono stati filmati mentre si precipitavano verso il villaggio nelle steppe guidati da un carro armato. Comprendeva anche 6 veicoli da combattimento di fanteria e 2 veicoli corazzati per il trasporto di personale. Allo stesso tempo, un’altra colonna ucraina, composta da 6 carri armati, 8 veicoli da combattimento di fanteria, 1 corazzata per il trasporto di personale corazzato e un corazzato per il personale corazzato BTR-MD Rakushka, si stava avvicinando al villaggio da un’altra direzione.

La prima colonna è stata bombardata dall’artiglieria russa, mentre la seconda è entrata nel villaggio ma è stata fermata e bombardata dopo che il primo carro armato è esploso su una mina.

Di conseguenza, un altro attacco ucraino nella regione di Kherson è fallito

Fonte: South Front

Traduzione: L.Lago