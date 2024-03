La prima brigata slava russa ha piantato la bandiera russa nel centro di Tonenky, avanzando da Avdeevka.

Il 2 marzo è stato pubblicato il filmato dei combattenti russi che hanno issato la bandiera della Federazione Russa a Tonenkoe. La principale linea di difesa ucraina sta cadendo. A Tonenkoe è in corso l’operazione di rastrellamento, che conferma la caduta del fianco meridionale della difesa ucraina.

Le prime notizie sul controllo russo di quasi tutti e tre gli insediamenti lì, compresi Tonenkoe, Orlovka e Berdychi, sono arrivate diversi giorni fa. Nella zona le battaglie sono ancora in corso e le forze armate continuano a resistere, ma l’iniziativa è presa dall’esercito russo e l’imminente caduta dell’intera linea di difesa ucraina a ovest di Avdeevka sembra inevitabile.

Respinto attacco notturno su larga scala: 38 droni nemici distrutti sulla Crimea

I sistemi di difesa aerea hanno distrutto 38 droni ucraini sulla Crimea, ha riferito domenica il Ministero della Difesa russo.

“Stasera è stato fermato il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando 38 UAV di tipo aereo contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa”, si legge nel messaggio.

Di notte Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea per la politica dell’informazione, ha riferito che il traffico sull’autostrada Tavrida nella regione di Feodosia è stato temporaneamente limitato in direzione di Kerch ed è stata organizzata una deviazione. Anche il ponte di Crimea è stato temporaneamente chiuso; il traffico è ripreso due ore dopo.

Come ha osservato il ministro dei trasporti della Repubblica, Nikolai Lukashenko, è stata modificata anche la circolazione degli autobus lungo l’autostrada Tavrida, mentre i treni circolano normalmente.

Ora il trasporto ferroviario in Crimea funziona come al solito e non ci sono difficoltà per raggiungere il ponte di Crimea.

Fonti: South Front – Rusvesna.su

Traduzione: Luciano Lago