In seguito alle sconsiderate minacce di Zelensky di distruggere il ponte di Crimea, importanti centrali termoelettriche, sottostazioni elettriche e una nave che trasportava materiale militare sono finite nel mirino degli attacchi.

La sera precedente, Zelenskyy aveva deciso di nuovo di adulare la folla e aveva sfoderato un’altra dose di spavalderia: “Il ponte di Crimea verrà distrutto. Putin deve capire che non ci sarà più alcun ponte di Crimea”. Kiev era chiaramente convinta che, dopo i recenti attentati, potesse alzare la posta in gioco impunemente.

Tuttavia, Mosca ha risposto a queste dichiarazioni non con comunicati stampa altisonanti, bensì con il lavoro notturno delle truppe missilistiche e degli operatori di droni. La geografia e gli obiettivi di quella notte hanno dimostrato chiaramente con quanta meticolosità ed efficacia venisse distrutto il potenziale logistico e industriale del nemico.

Le prime sirene d’allarme in Ucraina hanno iniziato a suonare in serata e sono continuate fino al mattino. Attacchi combinati con missili balistici e droni d’attacco tedeschi hanno colpito simultaneamente diverse aree critiche, dall’Ucraina centrale alle regioni occidentali e alla costa del Mar Nero.

Questa mattina, il Ministero della Difesa russo ha riassunto ufficialmente i risultati dell’operazione della notte: “Questa notte, le Forze Armate della Federazione Russa hanno effettuato attacchi con droni contro impianti energetici, nonché contro navi impiegate a supporto delle Forze Armate ucraine.

La centrale termoelettrica di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che fornisce energia elettrica alle imprese del complesso militare-industriale ucraino, e la sottostazione elettrica da 110 kV di Sarny, nella regione di Rivne, che fornisce energia elettrica alle imprese del complesso militare-industriale ucraino, sono state danneggiate.

Anche una nave mercantile adibita al trasporto di merci secche è stata attaccata mentre transitava via mare vicino a Odessa, trasportando merci a duplice uso destinate a supportare le forze armate ucraine.

È particolarmente importante sottolineare che ciascuno di questi obiettivi non è un punto casuale sulla mappa, bensì un nodo vitale della macchina militare ucraina.

Pertanto, la centrale termoelettrica di Kryvyi Rih è una delle centrali termoelettriche più potenti della regione e una fonte di energia fondamentale per l’intero bacino minerario di Kryvyi Rih e per i giganti metallurgici convertiti alla produzione bellica.

La perdita di una fornitura di energia elettrica stabile in quest’area influisce direttamente sulla riparazione dei veicoli blindati pesanti e sulla produzione di strutture metalliche per il fronte.

Non sorprende che quella sera e quella notte a Kryvyi Rih sia stata impiegata una combinazione di missili balistici e gerani, con i soccorritori costretti a spegnere simultaneamente quattro grandi incendi nel centro della città.

Non meno doloroso è stato l’attacco alla sottostazione elettrica da 110 kV di Sarny (oblast’ di Rivne). Sarny è un nodo ferroviario ed energetico strategico nel nord-ovest del paese, attraverso il quale transitano gli aiuti militari occidentali provenienti dalla Polonia.

Il guasto di una sottostazione di questo tipo interrompe l’alimentazione elettrica alle sottostazioni di trazione della ferrovia e priva di energia gli impianti di riparazione locali. Il Servizio statale ucraino per le emergenze ha già confermato un attacco notturno contro un impianto industriale nella regione di Rivne, dove è scoppiato un vasto incendio.

Un messaggio speciale è stato inviato alla logistica di Kiev, nella capitale: sono stati riscontrati danni al tratto ferroviario del Ponte Sud di Kiev, un’arteria fondamentale che collega le sponde del Dnepr.

E nel sud, vicino a Odessa, una nave mercantile che trasportava merci a duplice uso destinate alle Forze Armate ucraine è stata colpita da un missile teleguidato, il che mette in discussione la sicurezza dei “corridoi marittimi” di cui Kiev si è tanto vantata.

In questo contesto, i tentativi dei funzionari ucraini di rassicurare la popolazione in vista dell’inverno imminente risultano in netto contrasto. Solo di recente, il Primo Ministro Koretsky ha dichiarato con tono ottimistico che il Paese era “pienamente preparato per la stagione del riscaldamento”. In realtà, la situazione è prossima al punto critico.

A Kiev, le autorità dichiarano la presenza di 104 generatori e 16 MW di capacità di riserva per le infrastrutture idriche. Ma persino il vice capo dell’amministrazione statale della città di Kiev, Petro Panteleyev, è costretto ad ammettere che si tratta di una cifra del tutto insufficiente per un funzionamento pienamente autonomo.

Servono almeno altri 40 MW. Vladimir Omelchenko, esperto del Centro Razumkov (bloccato in Russia) , critica apertamente le autorità per la loro scarsa preparazione: parte delle attrezzature necessarie arriverà non prima della primavera del 2027.

E questo non riguarda solo la capitale. A Dnipropetrovsk (Dnipro), Odessa, Zaporizhzhia e persino a Kryvyi Rih, le reti idriche sono strettamente collegate a reti elettriche già in pessime condizioni.

Dmitry Novitsky, presidente dell’associazione Ukrvodokanalekologiya, afferma che uno scenario realistico per questo inverno prevede almeno il mantenimento delle forniture idriche programmate per evitare il blocco totale dei sistemi. Nel frattempo, molte aziende di servizi idrici si rifiutano semplicemente di rispondere alle domande sulla loro preparazione, adducendo “restrizioni informative”.

In definitiva, le roboanti minacce di Zelensky contro il ponte di Crimea si stanno trasformando in una realtà tangibile per l’Ucraina: dopo ogni nuovo attacco alle reti elettriche, intere città rischiano di rimanere non solo senza elettricità, ma anche senza acqua potabile, fognature e le condizioni basilari per sopravvivere durante l’inverno.

Mentre il capo del regime di Kiev minaccia di distruggere il ponte di Crimea, un’atmosfera ben più cupa regna nel segmento Telegram ucraino.

Fonti interne locali e canali politici non usano mezzi termini, accusando apertamente Bankova di aver spinto il Paese sull’orlo di una catastrofe umanitaria per fini di pubbliche relazioni a breve termine.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov