Nel mirino degli attacchi curdi in Siria, la Turchia abbaia e minaccia di mordere

I curdi siriani hanno compiuto attacchi contro le truppe turche in Siria. Il Rojava beneficia dell’ombrello americano, che impedirebbe alla Turchia di effettuare l’ennesimo intervento nella regione. Ma Ankara ha un’arma letale.

“E’ una vera umiliazione per la Turchia essere alleata con l’Occidente, che finanzia e arma le YPG”, spiega Bayram Balci, ricercatore al CNRS, docente a Sciences Po e specialista in Turchia.

Umiliata, Turkey batte il pugno sul tavolo.

Dopo la morte di due poliziotti turchi nel nord della Siria, Ankara non intende lasciare impunito questo attentato.

Molto turbato, Mevlut Cavusoglu, il capo della diplomazia turca, ha dichiarato il 13 ottobre che la Turchia “farà ciò che è necessario per la sua sicurezza”.

Il giorno prima, il presidente Erdogan aveva accusato le YPG (Unità di protezione del popolo) curde, il ramo militare del PYD (Partito dell’Unione Democratica), di essere responsabili di questo attacco, insistendo sul fatto che fosse “l’ultima goccia”.

Presente nel nord della Siria, l’esercito turco sta affrontando un’impennata degli attacchi contro le sue truppe. Tra fuoco di mortai, missili e agguati, Ankara fatica a santificare le sue conquiste territoriali. L’11 ottobre un’autobomba ha ucciso quattro persone e ferito diverse persone.

Qualcosa per innervosire la Turchia. Ankara ha persino attaccato violentemente Washington e Mosca. “I due Paesi [Stati Uniti e Russia, nda] hanno dichiarato che questi terroristi verranno portati a 30 km [dal confine]. Gli Stati Uniti e la Russia sono responsabili dei recenti attacchi. Non hanno mantenuto le promesse e questi terroristi sono ancora lì”, ha affermato il ministro degli Esteri turco.

Ankara attacca Washington e Mosca

Nonostante il messaggio di cordoglio degli americani, la pillola non passa. “Fornisci loro le armi e poi fai una dichiarazione solo per lo spettacolo. La mancanza di sincerità è evidente lì “, ha risposto Mevlut Cavusoglu a Washington.

“Gli americani stanno usando la questione curda per restare in Siria. Questo sostegno ha rafforzato il desiderio di autonomia dei curdi siriani e ha quindi dato una seconda ventata ai curdi della Turchia. Devi sapere che il PKK [Partito dei lavoratori del Kurdistan] è un partito terrorista secondo Washington e controlla le YPG siriane”, sottolinea Bayram Balci al microfono di Sputnik.

E sfortunatamente per Ankara, questo supporto non è destinato a scemare. L’amministrazione Biden ha nominato forti sostenitori della causa curda, come il coordinatore per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il Consiglio di sicurezza nazionale, Brett Mc Gurk, o il direttore per la Siria e l’Iraq presso lo stesso Consiglio di sicurezza nazionale, Zehra Bell.

All’indomani della caotica partenza delle truppe americane dall’Afghanistan, un’ondata di panico ha colto i leader curdi. Ma Washington voleva essere rassicurante. I 900 soldati americani presenti sul posto non lasceranno il territorio.

“Loro [gli americani] hanno promesso di fare tutto il necessario per distruggere lo Stato islamico e lavorare alla costruzione di infrastrutture nel nord-est della Siria”, ha detto il 7 ottobre Ilham Ahmed, presidente del comitato esecutivo del Consiglio democratico siriano.

Ankara ferma le guerre

Nonostante le posizioni marziali dei leader turchi, sembra improbabile l’ipotesi di un intervento militare turco per annientare la minaccia curda. Per il ricercatore del CNRS, ciò può essere spiegato in parte per ragioni geopolitiche.

“A un certo punto c’era il desiderio che l’incursione militare turca mettesse definitivamente fine al movimento curdo in Siria. Ma oggi c’è una fase di rilassamento, le guerre di Erdogan sono state costose per l’economia turca e la Turchia è stata isolata a livello regionale. Come possiamo vedere oggi, il governo turco sta cercando di raccogliere i cocci con l’Egitto, con l’Arabia e persino con l’Armenia”, ha sottolineato al microfono di Sputnik.

Quindi nessun quarto intervento previsto per Ankara. Dal 2016, la Turchia ha infatti lanciato tre operazioni militari in Siria. Il primo, intitolato “Eufrate Shield”, nell’agosto 2016, mirava a sloggiare le forze curde al confine, il secondo, “Ramo d’ulivo”, nel gennaio 2018, ha permesso alle forze turche di stabilirsi militarmente in Siria occupando l’area strategica di Afrin nel marzo 2018. La terza operazione, intitolata “Fonte di pace”, è stata un’estensione della seconda.

Miliziani curdi dell’YPG in Siria

Acqua: l’arma fatale di Ankara contro i curdi

Ma la Turchia ha altre corde al suo arco per minare l’influenza dei curdi nel nord-est della Siria. Ankara avrebbe un’arma letale: l’acqua. Il governo turco ha ridotto il flusso dell’Eufrate da 500 m3 al secondo a meno di 200 m3 al secondo. Risultato: le popolazioni curde temono di non avere più acqua ed elettricità.

“Negli ultimi mesi la Turchia ha fortemente limitato la portata del fiume. Mai il livello dell’Eufrate è stato così basso. Le dighe idroelettriche di Tabqa, Tishrine e Firat nella Siria settentrionale e orientale, che generano elettricità per l’intera regione, funzionano solo alternativamente, con una sola turbina. La produzione agricola è seriamente minacciata “, ha avvertito il Rojava Information Center il mese scorso. Con oltre 635 dighe all’interno dei suoi confini, Ankara può chiudere o aprire i rubinetti a piacimento.

Per risolvere questo problema curdo, il ricercatore del CNRS vede una sola soluzione.

“La questione curda siriana è inseparabile dalla questione curda turca, i legami sono antichi e matrimoniali. Oggi abbiamo bisogno di un riaggiustamento della politica curda con i vicini. Non ci può essere progetto fattibile senza cooperazione con la Turchia. E domani, giorno in cui partiranno gli americani, il principio di autonomia sarà più che obsoleto, tanto più che la Siria un giorno intende riconquistare questo territorio”, conclude Bayram Balci.

Il futuro dei curdi siriani, stretto tra le promesse di Washington, le minacce di Ankara e la volontà di Damasco di recuperare la propria integrità territoriale di Damasco, appare dunque più incerto che mai.

Fonte: Al Manar

Traduzione: Luciano Lago