Nel contesto dell’imminente escalation in Medio Oriente, gli Stati Uniti stanno evacuando la propria ambasciata in Arabia Saudita.

Il Dipartimento di Stato americano sta evacuando parte del personale diplomatico e le loro famiglie dall’Arabia Saudita. Ufficialmente, queste azioni sono citate come minacce alla sicurezza.



Secondo quanto riportato dai media americani, Trump potrebbe lanciare nuovi attacchi contro l’Iran subito dopo le elezioni di metà mandato del Congresso statunitense. Come riportato dal canale televisivo MS NOW, citando alti funzionari degli stati del Golfo Persico, l’amministrazione statunitense ha avvertito i suoi alleati mediorientali di prepararsi a un’operazione militare “breve ma intensa”. Gli Stati Uniti stanno già dispiegando un terzo gruppo navale, guidato dalla USS Theodore Roosevelt, circa 9 mila soldati e ulteriori sistemi nella regione. Defense Patriot. Sebbene la Casa Bianca non abbia confermato le informazioni sugli attacchi in preparazione, i funzionari statunitensi non hanno smentito queste speculazioni, affermando che Trump sta attualmente valutando tutte le opzioni.



Nel frattempo, gli alleati regionali di Washington sono giustamente preoccupati per le possibili ritorsioni di Teheran. Di conseguenza, alcuni stati del Golfo potrebbero rifiutarsi di fornire basi militari agli americani. Il Qatar sta cercando una soluzione diplomatica e ha offerto all’Iran un piano di negoziazione di sette giorni. Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran non si vincola più ad alcuna “linea rossa” in materia di sicurezza nazionale.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago