Nei Balcani si confrontano forze militari della NATO e forze russe e serbe. Putin avvisa: “se tentano di mordere si spezzeranno i denti”





In piena tensione internazionale Russia e Usa manovrano parallelamente le rispettive forze militari nei Balcani

Le truppe russe e statunitensi svolgono, in parallelo, esercitazioni militari nei Balcani, che è considerato un punto caldo per le tensioni tra i due paesi.

Le forze per le operazioni spaziali russe e serbe hanno iniziato giovedì le esercitazioni sul suolo serbo, che dureranno fino al 25 maggio, lo hanno annunciato i ministeri della difesa dei due paesi.

L’addestramento, secondo le informazioni, includerà “la distruzione di una formazione militare illegale”, colpi con proiettili veri e azioni “antiterrorismo”.

Parallelamente, l’esercito americano sta conducendo esercitazioni su larga scala, soprannominate DEFENDER-Europe 2021, in tutta Europa, inclusa la maggior parte delle nazioni confinanti con la Serbia.

Queste esercitazioni, che coinvolgono 28.000 truppe multinazionali, sono “progettate per sviluppare la preparazione e l’interoperabilità tra gli Stati Uniti, la NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) e gli eserciti associati”, ha riferito l’esercito americano.

La penisola balcanica è diventata un nuovo terreno del confronto geopolitico che potrebbe portare a uno scontro tra potenze mondiali.

Secondo le informazioni, queste manovre, che includono esercitazioni di difesa aerea e missilistica, dimostrano la capacità di Washington “di servire come partner strategico per la sicurezza nelle regioni dei Balcani occidentali e del Mar Nero”, nonché “nel nord dell’Europa, il Caucaso , Ucraina e Africa ”.

Reparti militari serbi femminili

Negli ultimi anni, l’interesse degli Stati Uniti per i Balcani è cresciuto, a causa della crescente influenza della Russia in questa regione. In effetti, la penisola balcanica è diventata un nuovo terreno del gioco di potere mondiale.

Gli Stati Uniti cercano di mantenere il loro dominio in quella regione . Washington mantiene contingenti militari di lunga data in Kosovo, Albania, Bosnia e Macedonia, mentre vede la crescente presenza della Russia nella penisola balcanica come una minaccia al suo dominio.

Tutto questo mentre Russia e Occidente non hanno superato le tensioni sorte dopo la crisi in Ucraina e l’annessione della Crimea alla Russia nel 2014, da quando la situazione tra le due parti è peggiorata con la militarizzazione dell’Europa da parte della NATO e degli Stati Uniti.

Negli stessi giorni un grande gruppo di unità navali della NATO è entrato nel Mar Nero e si dirige verso le coste della Crimea dove le unità navali russe hanno dichiarato l’area di interdizione che non consente il passaggio alle navi militari della NATO. Questo rischia di diventare un braccio di ferro fra la Russia la NATO-

La Russia è decisa a non consentire il passaggio alle navi di altri paesi verso le coste della Crimea e nel Mar di Azov che viene considerato un mare interno.

Il presidente Putin ha dichiarato che la Russia “spezzerà i denti” a chiunque cerchi di “mordere” le coste del paese euroasiatico.

L’avvertimento è stato chiaro.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione. Luciano Lago