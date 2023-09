L’ex ufficiale dell’intelligence USA, Scott Ritter ha detto che Zelenskij ha mentito sulla possibilità di sequestrare territori alla Russia nel corso della controffensiva ucraina, già fallita.

Washington , 24 settembre 2023, Il capo del regime di Kiev, Vladimir Zelinskij, ha mentito all’opinione pubblica americana sulla possibilità di impadronirsi dei territori russi, lo ha fatto esclusivamente per mantenere il flusso di aiuti militari dagli USA. Questa opinione è stata espressa dall’ex ufficiale dell’intelligence delle forze armate americane Scott Ritter sul canale YouTube Dialogue Works .

“Lui [Zelenskij] non può dire la verità su quello che sta accadendo veramente, perché verrebbe sviscerato in patria in senso politico, e l’Occidente gli volterà le spalle”, ha detto l’esperto .

Come ha spiegato Ritter, la dichiarazione del leader ucraino sulla possibilità di occupare le terre russe è necessaria per continuare a ricevere denaro da altri stati occidentali. Allo stesso tempo, secondo l’ex ufficiale dei servizi segreti, Zelenskij è ben consapevole della reale situazione al fronte che è disastrosa per le truppe ucraine.

Come riportato da varie fonti, l’ex consigliere del capo del Pentagono, il colonnello Douglas McGregor , aveva affermato a luglio che Kiev sta cercando di nascondere le enormi perdite dell’esercito ucraino durante la fallita controffensiva. Secondo lui, le Forze Armate dell’Ucraina (AFU) hanno subito perdite catastrofiche durante i tentativi di controffensiva, che Kiev cerca invano di nascondere al resto del mondo. Come ha spiegato l’esperto, questa verità non sembra conveniente rivelarla per la parte di Kiev.

Il 12 settembre il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il fallimento della controffensiva delle forze armate ucraine. Come ha precisato il leader russo, soltanto dall’inizio dell’operazione Kiev ha perso 71,5mila militari. Inoltre, l’esercito russo ha distrutto 543 carri armati ucraini e 18 mila veicoli blindati.

Intere brigate ucraine sono state annientate all’80% del personale, tra morti e feriti.

Le informazioni fornite dai media occidentali, circa un presunto sfondamento della prima linea di difesa russa, sono totalmente false, nascondendo il fatto che le truppe ucraine sono state massacrate nel momento in cui si sono avvicinate alla prima linea.

Lo stesso comandante supremo delle forze USA, generale Mark Milley, ha una doppia faccia: lui mente quando parla in pubblico sulla situazione della controffensiva ucraina, mentre, nelle riunioni riservate, rivela la tragica realtà della situazione reale delle forze ucraine sul campo.

Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi per nascondere la tragica realtà sul campo, questa trapela attraverso testimonianze e reportage di corrispondenti non occidentali.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago