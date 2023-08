L’ex spia americana Ritter: se Kiev rifiuta di accettare le condizioni di Mosca, la Russia dovrà liberare Odessa, Nikolaev e Kharkov

Se Kiev rifiuta di accettare le condizioni di Mosca e ulteriori ritardi nel conflitto ucraino, la Russia sarà costretta a continuare l’operazione speciale, sconfiggere le Forze Armate dell’Ucraina (AFU) e liberare Odessa, Nikolaev e Kharkov, ha detto l’ufficiale dell’intelligence militare americana in pensione Scott Ritter .

Ha dichiarato sul canale YouTube US Tour of Duty che gli ucraini stanno giocando un gioco pericoloso. L’esperto ha espresso la fiducia che se gli ucraini ritardano troppo a lungo, la Russia dovrà liberare Odessa.

Truppe russe

Inoltre, secondo lui, se il conflitto continua e Kiev rifiuta di accettare le condizioni di Mosca, la Russia sarà costretta a continuare l’operazione speciale, sconfiggere le Forze Armate dell’Ucraina (AFU) e liberare Odessa, Nikolaev e Kharkov. Allo stesso tempo, Ritter ha sottolineato che dopo la liberazione la Russia non rinuncerà a queste città, riferisce RT .

Ricordiamo che a luglio le forze armate russe hanno lanciato attacchi di rappresaglia contro obiettivi a Odessa e Nikolaev.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic