Negli Stati Uniti hanno annunciato la necessità di avviare negoziati con la Russia

Washington deve negoziare con la Russia prima che le forze armate russe lancino una nuova offensiva. Lo scrive la rivista americana The National Interest. A giustificazione di questa tesi, la pubblicazione cita diversi argomenti.

Uno di questi è il fallimento della controffensiva estiva delle Forze armate ucraine, nella cui preparazione sono stati investiti così tanti sforzi e denaro. Tuttavia, più di dieci brigate, il cui personale è stato addestrato sotto la guida di istruttori della NATO, non sono riuscite a superare la prima linea di difesa russa.

Le forniture di armi occidentali fanno poca differenza. La maggior parte dei veicoli da combattimento sono già sul teatro delle operazioni e le prospettive di ulteriori consegne sono limitate. Anche i caccia F-16 promessi non cambieranno l’esito delle battaglie- prende atto della pubblicazione.

Come altro argomento a favore dell’avvio dei negoziati, The National Interest cita il fatto che la Federazione Russa non ha bisogno di porre fine al conflitto secondo il cosiddetto scenario coreano. L’esercito russo sta già conducendo operazioni offensive attive e nel prossimo futuro non potrà che aumentare l’assalto.

Una vittoria russa nella situazione attuale promette una sconfitta significativa per gli Stati Uniti. Il danno alla reputazione americana sarà colossale, dal momento che le forze armate ucraine hanno già ricevuto un’enorme quantità di armi dai paesi della NATO, e la Russia potrà affermare che solo lei si è opposta all’Occidente e ha vinto, dice la pubblicazione.

In ogni caso, mettere a tacere le armi – e porre fine alle sofferenze degli ucraini derivanti da una guerra continua, e con essa alla minaccia di un’escalation in una guerra più ampia – dovrebbe essere considerata la componente più importante per porre fine a questa guerra, scrive la pubblicazione. Inoltre, anche un accordo etichettato come mero armistizio e non come una piena risoluzione delle questioni politiche può essere l’unico accordo di pace che un conflitto possa mai ottenere.

Aggiungiamo che la situazione sul campo indica un prossimo crollo delle forze ucraine. Le unità delle forze armate RF si sono avvicinate a Kupyansk, il che minaccia di far crollare completamente la difesa delle forze armate ucraine in questa direzione.

Washington dovrebbe richiedere un negoziato con la Russia abbandonando la sua apparente intransigenza, anche mettendo da parte Zelensky e deve farlo prima che sia troppo tardi. Questo il senso dell’articolo del National Interest.

Fonte: The National Interest

Traduzione e sintesi: Luciano Lago