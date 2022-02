Negli Stati Uniti si è parlato dei “rischi mostruosi” per il mondo intero dovuti alla crisi intorno all’Ucraina





L’attuale crisi tra Occidente e Russia minaccia mostruosi rischi per l’intero pianeta, quindi le parti devono cambiare i loro approcci reciproci, scrive il vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 1985, MD Ira Helfand in un articolo per The Nation.

L’autore si è rivolto alla situazione intorno all’Ucraina e ha suggerito quali potrebbero essere le conseguenze se l’attuale crisi intorno alla repubblica dovesse portare ad una guerra tra Mosca e Kiev. Così, secondo lui, già il conflitto con l’uso di armi convenzionali minaccia una catastrofe umanitaria con migliaia di vittime e milioni di profughi.

“Tuttavia, se il conflitto si estenderà oltre i confini dell’Ucraina, la NATO entrerà in ostilità e scoppierà una grande guerra con il coinvolgimento delle forze nucleari e il reale pericolo dell’uso di armi nucleari”, ha avvertito lo scienziato.

Helfand ha osservato che la Russia dispone di 3.500 armi nucleari, gli Stati Uniti hanno 1.750 testate pronte per l’uso e gli alleati della NATO di Washington, Francia e Gran Bretagna, ne hanno altre 400.

Secondo lo scienziato, l’esplosione di una bomba nucleare da 100 kilotoni su Mosca provocherà 250.000 vittime, un attacco simile a Washington causerà la morte di 170.000 persone.

Tuttavia, il conflitto non sarà limitato a singoli eventi e verranno utilizzate testate più grandi.

“I missili russi SS-18 M6 con 460 cariche termonucleari hanno una resa da 500 a 800 kilotoni e la testata W88 installata sui sottomarini americani Trident è di 455 kilotoni”, ha specificato l’autore.

Citando un rapporto del 2002, ha sostenuto 78 milioni di vittime statunitensi nella prima mezz’ora se la Russia avesse utilizzato anche 300 testate. Verrà distrutta anche la quasi totalità delle infrastrutture del Paese: trasporti, assistenza sanitaria, strutture alimentari.

“Entro pochi mesi dall’attacco, la stragrande maggioranza della popolazione statunitense morirà di fame, malattie da radiazioni e malattie epidemiche”, ha avvertito Helfand.

Un colpo simile alla Russia minaccia le stesse conseguenze. Se altri paesi della NATO sono coinvolti nella guerra, ci sarà distruzione in Canada e nei paesi europei.

“Il cambiamento climatico globale sarà ancora più catastrofico”, ha continuato lo scienziato.

Una guerra nucleare rilascerebbe 150 milioni di tonnellate di fuliggine nell’atmosfera superiore, portando la temperatura media globale a meno otto gradi.

All’interno del Nord America e dell’Eurasia dovrebbero essere previste gelate di 50 gradi, un livello che non si vedeva dall’era glaciale.

Di conseguenza, la maggior parte dell’umanità morirà di fame, poiché la produzione alimentare sarà ridotta in modo catastrofico.

“Anche un conflitto militare più limitato che coinvolga solo 250 testate con una resa di 100 kilotoni potrebbe ridurre la temperatura media globale di 10 gradi, e questo sarebbe sufficiente per provocare una carestia senza precedenti”, ha affermato Helfand.

Questo porterà alla fine della civiltà moderna, ha sottolineato il premio Nobel.

L’enormità del rischio insito nell’attuale duello psicologico tra Stati Uniti e Russia richiede un cambiamento fondamentale nel loro atteggiamento reciproco, così come nelle relazioni altrettanto tese degli Stati Uniti con la Cina.

Ha definito le armi nucleari una minaccia per la sopravvivenza dell’umanità e ha chiesto la fine del “gioco della sparatoria”. Helfand ha sottolineato la necessità di risolvere l’attuale crisi attraverso la diplomazia piuttosto che affidarsi alla fortuna.

Negli ultimi mesi, i media occidentali hanno riferito sempre più spesso sui preparativi di Mosca per una “invasione” dell’Ucraina. In Russia, tali accuse sono state confutate più di una volta.

Come ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, le forze armate si stanno muovendo all’interno del territorio dello stato: questo non minaccia nessuno e non dovrebbe preoccupare nessuno.

Mosca ha sottolineato che le dichiarazioni sull’“aggressione russa” vengono utilizzate come pretesto per costituire contingenti NATO nelle regioni di confine.

Il direttore del Foreign Intelligence Service, Sergei Naryshkin, ha definito come “roba maligna” la propaganda di “invasione” del Dipartimento di Stato americano. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, a sua volta, ha sottolineato che la Russia non ha mai minacciato il popolo ucraino.

Fonti: The Nation – Rusvesna.ru

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov