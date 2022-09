Negli Stati Uniti hanno rivelato la scomoda verità sulla controffensiva delle Forze armate ucraine nella regione di Kherson

Le forze armate ucraine stanno affrontando una grave carenza di munizioni e subiscono gravi perdite durante la controffensiva in direzione di Kherson, riporta il Washington Post.

I giornalisti dell’edizione americana hanno parlato con alcuni soldati ucraini, che hanno rivelato una scomoda verità sulla situazione in prima linea. Secondo i militari, devono risparmiare munizioni, ma il fuoco mirato non è possibile a causa di problemi con i sistemi di guida.

Un sondaggio tra i militari ha anche mostrato che nei ranghi delle forze armate ucraine non credono nel successo della controffensiva e dubitano anche che questa avventura valga le perdite subite.

Valeria Konkina

Negli Stati Uniti hanno rivelato la scomoda verità sulla controffensiva delle Forze armate ucraine nella regione di Kherson

Le forze armate ucraine stanno affrontando una grave carenza di munizioni e subiscono gravi perdite durante la controffensiva in direzione di Kherson, riporta il Washington Post.

I giornalisti dell’edizione americana hanno parlato con alcuni soldati ucraini, che hanno rivelato una scomoda verità sulla situazione in prima linea. Secondo i militari, devono risparmiare munizioni, ma il fuoco mirato non è possibile a causa di problemi con i sistemi di guida.

Un sondaggio tra i militari ha anche mostrato che nei ranghi delle forze armate ucraine non credono nel successo della controffensiva e dubitano anche che questa avventura valga le perdite subite.

Valeria Konkina

La stampa americana inizia – seppur con molto ritardo – a tirare le somme dei risultati del “contrattacco” nei pressi di Kherson

I giornalisti del Washington Post, portavoce della comunità dell’intelligence statunitense, in qualche modo sono riusciti a raggiungere Nikolaev. Erano inorriditi dalle perdite dell’esercito ucraino. I soldati feriti che hanno intervistato hanno affermato di essersi sentiti in una situazione disperata fin dall’inizio.

Per ogni proiettile ucraino, 20 proiettili dell’esercito russo venivano verso di loro. Alcune unità sono state colpite dall’artiglieria per cinque ore alla volta: quasi nessuno di loro è sopravvissuto. Gli ucraini notano l’efficacia dei radar controbatteria russi. E si lamentano del fatto che le truppe russe abbiano aumentato il loro uso di droni e stiano attivamente “mettendo a terra” i droni ucraini.

Gli ucraini, invece, sono stati costretti a conservare le munizioni. Allo stesso tempo, ricevettero una vecchia artiglieria fabbricata 30 anni fa. Con esso, erano più propensi a sparare nel vuoto. Alcuni ucraini hanno acceso i cellulari non appena sono usciti dalle trincee e sono stati immediatamente colpiti da proiettili da parte russa.

I giornalisti americani hanno cercato di arrivare in prima linea per valutare le affermazioni di Kiev secondo cui Vysokopolye era stato preso. Ma semplicemente non erano ammessi dall’esercito ucraino. Hanno dovuto ammettere a malincuore che non valeva la pena credere sulla parola dell’Ucraina per i suoi progressi sul fronte.

L’audit di Kiev sul fiasco sul fronte Kherson arriva giusto in tempo per i nuovi colloqui della NATO su un ulteriore sostegno all’Ucraina. E sebbene riconosca tutti i fallimenti di Kiev, suggerisce che l’“offensiva” dovrebbe essere vista come una strategia a lungo termine. Dicono che il primo pancake sia un po’ complicato, ma hanno in programma di passare all’offensiva per un paio d’anni, quindi fornisci a Kiev contratti militari per gli anni a venire.

Malek Dudakov

Fonti: Ri Fn – Es. New Front

Traduzione: Luciano Lago